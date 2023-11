Nový VW Passat odhalil své první ceny, v Německu senzačně začíná níž než končící provedení u nás před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zdráhali bychom se dnes jakékoli nové auto označit za levné, v případě nového Passatu jsme ale čekali, že VW vyšroubuje ceny podstatně výš. Nestalo se, Němci asi nakonec přece jen chtějí spíš prodávat auta než zachraňovat svět.

Volkswagen v srpnu odhalil úplně nový Passat a alespoň na první dobrou nezklamal. Stále dogmatičtěji uvažující firma v případě této novinky zavzpomínala na své tradice a představila „normální” auto, které ohromuje v prvé řadě svou praktickou použitelností. Nový Passat je jen kombík, můžete ho pořád mít i s dieselem 2,0 TDI a je dokonce ještě podstatně větší a praktičtější než dříve. Svým pojetím připomíná spíše Škodu Superb, to jistě proto, že spolu s ní byl vyvíjen a po jejím boku bude také vyráběn v Bratislavě.

Vzhled tohoto auta nám dvakrát neučaroval (a nebyli jsme sami), ale v době, kdy má nakupování nového auta blíže k dřívějšímu výběru ojetiny (berete to nejlepší, co je, zejména vizuální aspekty nemohou být prioritou), nezbývá, než se s ním smířit. To hlavní zklamání jsme čekali jinde - v ceníku.

Člověk nemusí být statistik, aby pochopil, že s cenami aut se děje přesně to, co si zejména Evropská unie před pár léty vytyčila. Cílem je vyrovnat ceny spalovacích a elektrických aut, jak ale před dvěma léty řekl dnes už bohužel zesnulý šéf vývoje Fordu, jedinou cestou bude zdražení spalovacích aut na úroveň těch elektrických, nikoli opak. S každou modernizací, s každou novou generací se tak ceny spalovacích aut šplhají výš a výš, stačí se podívat do ceníků Škody. Například - a to je úplně náhodný výběr - model Karoq dnes začíná na 715 900 Kč, o dva roky dříve stál od 638 900 Kč, o tři roky dříve od 515 900 Kč a jen pár měsíců před tím startovala na 490 900 Kč. Co se za tu dobu na tomto autě změnilo? No v podstatě nic.

Čekali jsme tedy, že nový Passat zamíří s cenou podstatně výš, aby „dohnal” svého jinak absolutně nekonkurenceschopného elektrického „nástupce”, který při svých cenách začne jako kombík na víc jak 1,6 milionu Kč. Takových 1,2 až 1,3 „mega” za základní nový Passat Variant? To se dalo čekat, VW ale asi v mezičase při svých aktuálních obtížích s odbytem zejména elektrických aut zjistil, že ceny nelze ideologicky nafukovat donekonečna. A sumy žádané za novinku jsou přinejmenším v jeho domovině menší senzací.

České ceny zatím nevidíme, ty německé ale byly právě zveřejněny. Můžeme tedy říci, že Passat v základní výbavě Passat (to není ozvěna ani projev nešikovné práce s clipboardem) se začíná prodávat už od 39 990 Eur, tedy asi 979 tisíc Kč. To je opravdu nečekaně málo, u nás dnes základní dosluhující Passat začíná výš, na 1 005 900 Kč. Pravda, s dieselem 2,0 TDI, základní německá cena počítá s motorem 1,5 TSI a za diesel se připlácí 3 500 Eur (85 tisíc Kč), ale stejně. Základní výbava je navíc slušná - nechybí automatická převodovka, automatická klimatizace, adaptivní tempomat, přední a zadní parkovací asistent, couvací kamera, asistent změny jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek ve standardu a spousta dalších prvků.

Tahle verze ale bude k dispozici až od 50. kalendářního týdne letošního roku, fakticky lze tedy v tuto chvíli koupit jen vyšší verze Business od 44 995 Eur (1 102 000 Kč), Elegance od 52 450 Eur (1 284 000 Kč) a R-Line od 53 470 Eur (1 310 000 Kč). I to jsou zajímavé ceny, neboť i když Business je opět v základu k mání s motorem 1,5 TSI, k oběma zbylým verzím dostanete už v základu naftový motor o výkonu 150 koní a automat. Například starší dieselový R-Line s automatem u nás dnes startuje na od 1 247 900 Kč. To jsou prakticky stejné peníze a výbavy má méně.

Je to nepochybně příjemné překvapení - VW zjevně chce Passat dál prodávat, jak to jen půjde, za tyto peníze to může být slušný hit. Samozřejmě nevíme, jaké ceny vymyslí vozu české zastoupení, objednat si auto v Německu a vyměnit koruny za eura ale případně umí snad každý...

Nový VW Passat překvapil svými cenami. Ne snad, že by byl levný, stojí ale podobné či dokonce menší peníze než dosavadní provedení, i když jde o větší a vybavenější auto. Designu si prostě nevšímejte. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.