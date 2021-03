Nový VW Passat se rýsuje, kráčejíc ve stopách Škody přijde v jediné verzi před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Po delší čas bylo otázkou, zda vůbec dorazí, teď už je to stoprocentní. A i díky tomu vám o nové, už deváté generaci Passatu můžeme říci více než kdy dříve.

V poslední letech se čile spekulovalo o tom, zda některé ikony Volkswagenu neskončí v propadlišti dějin. Nejistá byl zejména budoucnost modelu Golf, na jehož osmé generaci německá automobilka očividně šetřila a nebylo jasné, zda to nedělá i kvůli tomu, aby posunula do popředí elektrický ID.3. Stejně tak se do řečí dostával Passat, a to zvláště poté, co automobilka potvrdila, že chystá produkční verzi elektrického konceptu ID Vizzion, který by měl v roce 2023 dorazit i jako kombík. Bylo tak skutečně otázkou, zda Volkswagen potřebuje několik velmi podobných modelů, se kterým by útočil prakticky na tutéž klientelu. Nyní ale známe definitivní odpověď.

Nový Passat B9 byl odsouhlasen vedením koncernu a dále mu zůstanou spalovací motory stejně jako Golfu či Tiguanu. Premiéry bychom se měli dočkat v roce 2023, přičemž podle zdrojů z automobilky půjde o německé dvojče české Škody Superb. Nejde jen o to, že oba vozy budou sdílet platformu a pohonná ústrojí, to platilo i dosud, oba mají stavět na ideových základech Superbu a vyrábět se bok po boku v jedné továrně v Bratislavě. Volkswagen totiž fabriku v Emdenu uzpůsobí výrobě elektromobilů a svůj tradiční domov tak Passat nadobro opustí.

A nebude to jediná změna. Passat už nadále nebude tradičním sedanem, dorazí už jen jako kombík v atraktivnějším, sportovněji laděném stylu. Stojí za tím nejen Superb, který bude dále usilovat o konzervativní klientelu, ale také Arteon, který už v další generaci nedorazí. Nový Passat tedy bude asi 4,85 metru dlouhé, stylové, sportovnější provedení Superbu, i proto se oproti současné generaci dočká razantního zvětšení rozvoru i rozchodu kol a nabídne více prostoru pro posádku i zavazadla.

Nový Passat má dorazit včetně varianty Alltrack s vyšší světlou výškou a ochrannými plasty ve spodní části karoserie. Pohon pak budou mít starosti hlavně pouze mild-hybridní spalovací agregáty, jak benzinové, tak i dieselové. Elektrické provedení s ohledem na příchod sériového ID Vizzion nedorazí, mělo by tak jít o možná poslední baštu klasických kombíků střední třídy. Uvidíme ale ještě, co se skutečně stane, do prodeje se má vůz dostat až začátkem roku 2024.

Nový VW Passat bude, ale jen jako kombi. Stylem bude kráčet ve stopách Golfu a také Arteonu kombi (na fotkách), který nahradí. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec