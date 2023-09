Nový VW Passat se ukázal i jako sedan, který jsme vůbec neměli dostat a asi ani nedostaneme před 4 hodinami | Petr Miler

Při pohledu na kroky Volkswagenu si člověk musí říkat, zda Němci schválně nedělají vše pro to, aby své klasické legendy odpravili co nejdřív. Konec Passatu sedan nedává v širším kontextu žádný smysl.

Ferdinand Piëch může být rád, že náhle zemřel, pokud se tedy touto dobou neobrací v hrobě. Skupina Volkswagen coby hegemon světových prodejů aut bylo hlavně jeho dílem, jeho dítětem. Bez Piëchova megalomanství, diktátorských manýrů, technické excelence a přirozeného citu pro jakýsi technický marketing by se nikdy nestalo, aby Němcům patřilo všechno možné od Bentley přes Bugatti po Lamborghini a pod každou z těchto značek nabízeli žádoucí auta.

To hlavní ale bylo vždy jinde. Ačkoli se svět opájel pohledem na extrémně rychlé hypersporty nebo mimořádně luxusní sedany, VW potichu vydělával miliardy na mnohem obyčejnějších autech. I Jeremy Clarkson kdysi ve svém sloupku napsal: „Můžete si myslet, že nejlepší technici VW Group pracují u Bugatti, Bentley nebo Lamborghini. To se ovšem budete mýlit - pracují na autě, které zaplatí všechno to pozlátko, pracují na Golfu. Ostatní výrobci to ví a tráví noci tím, aby udělali něco lepšího. Obvykle ale ničeho nedosáhnou.”

Tak to bylo a Piëch to dobře věděl. Proto nechával image Golfu neustále nafukovat zdánlivě nesmyslnými modely jako R32, V6, V5, verzemi s automaty, manuály, 4x4, diesely, benziny čímkoli si zamanete. Bylo mu jasné, že si 90 procent lidí stejně koupí dva tři typy, ale i o jejich prodeje se starala image nejpropracovanějšího a nejuniverzálnějšího auta na trhu. A podobné to bylo s Passatem - k čemu byl Passat W8, proboha? Byl to imagemaker, byl to spolutvůrce celého úspěchu, který VW nakopl ke hvězdám a dovolil mu investovat do všeho toho, co Clarkson nazval pozlátkem.

Mohlo to tak být dál, mohlo to tak být i dnes. Ideje stojící za Golfem nebo Passatem nic neztratily ze své atraktivity, to sám VW se rozhodl jít jinou cestou. Dopustil se obrovského hazardu, když vsadil vše na nechtěnou elektrifikaci a své dojné krávy začal ždímat tak, že jim i vychrtlým bral vemena hydraulickým lisem. Chvíli to fungovalo, až se vemeno utrhlo - Golf byl oškubán a ponížen, stal se z něj symbol ořezávání nákladů, do kterého nemůžete mít většinu z dřívějších motorů, pohonů a verzí. Jeho prodeje pak zamířily ke dnu, z dekády neporazitelného krále prodejů se stal vůz poražený Dacií Sandero, to by bylo ještě nedávno neuvěřitelné sci-fi.

Někteří řeknou, že VW jinak nemohl, že musel, že EU... Houby s octem, zrovna o víkendu jsme psali o Toyotě, která neudělala nic takového a elektromobily skoro neprodává, přesto VW rozmázla. Němci to mohli udělat stejně, mohli pořád stavět na Golfu, Passatu apod. a dál vládnout světu. Nechtěli a ohlupují nás nesmyslnými elektromobily jako nepoužitelným ID.3 za milion. A pak se diví, že je nikdo nekupuje?

Svým způsobem nejsmutnější je ale domněnka, že své legendy devastují záměrně právě kvůli tomu. Je to tupé, neboť představa, že když někdo od VW nedostane dobrý Golf, koupí si lepší ID.3, je od základu nesmyslná. Jen tím otevírá cestu jinak smýšlející konkurenci nabízející dál žádoucí zboží se vším všudy, a tak ve výsledku pořádně neprodává ani Golf, ani ID.3. Příběh Passatu je podobný a nyní vrcholí po příchodu jeho deváté generace, které souběžně bude konkurovat další předražený elektrický model jménem ID.7.

Jaký nový Passat bude, zatím nevíme jistě, firma zatím auto jen představila a zatím jsme s ním nejeli. Leccos o přístupu Němců ale napovídá to, že Passat budou prodávat jen jako kombi, sedan má úplně končit. VW odmítá říci, jak moc velké zastoupení v prodejích kombík a sedan dříve měly, soudě podle výskytu jednotlivých verzí v evropských bazarech ale padlo na sedan něco mezi 20 a 30 procenty podílu z celkových prodejů. Jasně, to je významná menšina, ale ksakru, je to pořád asi čtvrtina kupců, kteří z nějakého důvodu sedan preferovali. A i kdyby se to VW zdálo málo, auto je vyvíjeno současně se Škodou Superb, která si obě verze ponechá. Proč tedy Passat variantu sedan nedostane? Vývojově by to nestálo skoro nic, koncern srovnatelné auto (ano, bude to liftback, ale to by nikomu nevadilo) vyvíjí tak jako tak.

Jiná odpověď než znovu zamést cestu elektrickému ID.7, který je primárně právě liftbackem, nás nenapadá. Je to pořád stejná chyba kolem dokola - ignorujte přání kupců, nabízejte jim to, co nechtěli, když to dál nechtějí, omezte jim dál dostupnost chtěného a něčemu podobnému s nechtěnou technikou dejte srovnatelnou formu. Jenže lidé nechtějí srovnatelnou formu, chtějí srovnatelný obsah. A elektrická a spalovací auta jsou pořád z jiné planety - ta první jsou z planety „Kničemu”, ta druhé z planety „Kčemukoli”.

VW si to ještě může rozmyslet a Passat jako sedan či liftback nabídnout, ale pochybujeme, že to udělá. Kdybyste přesto chtěli vidět, jak by taková verze vypadala, slavný grafik známý jako Theo Chin, který si nyní říká Theottle, ji namaloval za Němce. Podle nás není daleko od toho, jakou cestou by se sami vydali, a ruku na srdce, žádný krasavec to není. Ale to není ani kombík a jsou lidé, kteří v této třídě sedany kupují, jde o relativně konzervativní cílovou skupinu. VW ale takové „drobnosti” nezajímají, jde elektrickou cestou, zpátky ni krok. A něčím jako Passatem sedan se na ní zdržovat jistě nebude.

Nový Passat se ukázal jen jako kombík, sedan vůbec nemá přijít. Níže jej můžete vidět na neoficiálních ilustracích, jen „virtuální zhmotnění” je dalším z následků snah VW vecpat elektrická auta i těm, kteří je nechtějí. Foto: Volkswagen

Petr Miler

