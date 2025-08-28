Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání

Víc než skutečný nový Macan připomíná Porsche Macan z některých úhlů tahle novinka Volkswagenu. To se ale bavíme o zevnějšku, se zbytkem je to horší. Zpod kapoty zmizely naftové motory, i když tvořily významnou část prodejů. A interiér, to je kapitola sama pro sebe.

Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání

Foto: Volkswagen

Víc než skutečný nový Macan připomíná Porsche Macan z některých úhlů tahle novinka Volkswagenu. To se ale bavíme o zevnějšku, se zbytkem je to horší. Zpod kapoty zmizely naftové motory, i když tvořily významnou část prodejů. A interiér, to je kapitola sama pro sebe.

Prvním významným modelem Volkswagenu byl bezesporu Beetle, druhým pak Golf. Jako číslo tři pak automobilka prezentovala svůj elektromobil ID.3, nicméně o jeho neúspěchu si špitají i vrabci z Rumunska, natož pak ti z Wolfsburgu. Němci by proto možná měli přiznat, že bateriový pohon zatím není šálkem kávy pro většinu lidí a číslem tři oficiálně jmenovat T-Roc. Tedy ve své podstatě Golf se zvýšeným podvozkem, který má šanci svého klasického příbuzného prodejně zastínit. Od debutu v závěru roku 2017 totiž dosáhl již na více než dva miliony registrací.

I proto se automobilka rozhodla, že v případě druhé generace nebude nic riskovat a do jisté míry jen zlepší to, co už tu bylo. Nový T-Roc tedy narostl o 122 milimetrů do délky na 4 373 mm. Z velké části jde tento posun na konto převisů, rozvor se totiž protáhl jen o 28 mm na 2 631 mm. Jak ale značka dodává, mělo to stačit k tomu, aby i prostor pro nohy ve druhé řadě byl královský. V případě zavazadelníku pak lze standardně počítat se 465 litry, tedy s kapacitou vyšší oproti minulosti o 20 l.

Novinka nepřekvapivě znovu stojí na platformě MQB (verze Evo), přičemž na úvod dorazí ve čtyřech motorizacích. Základem je pokaždé přeplňovaná benzinová jedna-pětka, kterou doplňuje buď 48voltový elektrický okruh, nebo elektromotor a lithium-iontová baterie usazená pod zadními sedadly. V případě mild-hybridního provedení bude možné počítat s výkony 116 a 150 koní, které pokaždé bude na přední kola přenášet sedmistupňový automat. Manuál se tak u T-Rocu zjevně stal minulostí.

Vůbec první plnohodnotný hybrid v nabídce VW pak výkonově zamíří výše, čekat lze 136 a 170 kobyl. I v těchto případech se daného stáda má ujmout dvouspojková převodovka, která bude znovu zaměstnávat jen jednu nápravu. S pohonem všech kol totiž bude k dispozici až benzinový dvoulitr, který má dorazit ve druhém sledu, a to s mild-hybridní technikou i bez ní. Plně elektrická verze v plánu není, z nabídky ale skandálně zmizely všechny diesely. Motory TDI přitom na dosavadních prodejích T-Rocu (letos) měly 15%, tedy velmi významný podíl. Uvážíme-li, co jsou automobilky ochotny podstoupit pro dramaticky menší zastoupení elektrických nebo hybridních verzí jiných aut, je kopnutí skoro šestiny zákazníků do zadnice nepochybně zklamáním.

A zklamáním je i pojetí interiéru, který byl i díky eliminaci ručního řazení razantním způsobem přepracován. Volič automatu totiž trůní na sloupku řízení, načež středový tunel působí čistším dojmem. Hostit pak zvládá jak loketní opěrku, tak držáky na nápoje a bezdrátové dobíjení mobilů. Nechybí ani otočný ovladač, který je jedním z mála fyzických tlačítek, které zůstaly zachovány. Většinu funkcí je tedy třeba ovládat skrze dotykový displej, který dle stupně výbavy měří 10,4 nebo 12,9 palce.

V tomto ohledu se jedná o nemalé zklamání, zvláště poté, co si VW opakovaně sypal popel na hlavu a sliboval, kterak tlačítka do kabin svých aut vrátí. Byla to zas jen slova, která jsou nyní spojována s modelem ID.2, který dorazí příští rok. Nedivili bychom se ale, kdyby ani u něj k ničemu převratnému reálně nedošlo.

V interiéru přitom ještě chvíli zůstaneme, VW u něj totiž využil 40 procent recyklovaných plastů, tedy zhruba jednu pětinu veškerých plastových materiálů. Nový T-Roc tak ve velkém najíždí na téma „udržitelnosti” a vyšší efektivity, což jen potvrzuje jeho vizáž. Němci se totiž nechali inspirovat vlastními elektromobily, načež se jim povedlo srazit koeficient odporu vzduchu o 10 procent na Cd 0,29. Data o spotřebě či dynamice však zatím zveřejněna nebyla.

Neznámé jsou v tuto chvíli i ceny, s dodávkami prvních aut však VW počítá již v listopadu. Klientela pak bude moci sáhnout až po 20palcových litých kolech, v rámci karosářských verzí ale bude u druhé generace k dispozici jediná, a sice ta s pevnou střechou. Kabriolet první generace má proto zůstat ve výrobě až do roku 2027 i proto, že je poměrně úspěšný, neboť v Evropě překonává registracemi klasické roadstery jako Mazdu MX-5 nebo BMW Z4. Ne snad, že by to byly vysoko posazené laťky, ale přesto...


Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 1 - VW T-Roc 2025 prvni sada 01Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 2 - VW T-Roc 2025 prvni sada 02Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 3 - VW T-Roc 2025 prvni sada 03Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 4 - VW T-Roc 2025 prvni sada 04Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 5 - VW T-Roc 2025 prvni sada 05Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 6 - VW T-Roc 2025 prvni sada 06Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 7 - VW T-Roc 2025 prvni sada 07Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 8 - VW T-Roc 2025 prvni sada 08Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 9 - VW T-Roc 2025 prvni sada 09Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 10 - VW T-Roc 2025 prvni sada 10Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 11 - VW T-Roc 2025 prvni sada 11Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 12 - VW T-Roc 2025 prvni sada 12Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 13 - VW T-Roc 2025 prvni sada 13Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 14 - VW T-Roc 2025 prvni sada 14Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 15 - VW T-Roc 2025 prvni sada 15Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 16 - VW T-Roc 2025 prvni sada 16Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 17 - VW T-Roc 2025 prvni sada 17Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 18 - VW T-Roc 2025 prvni sada 18Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 19 - VW T-Roc 2025 prvni sada 19Nový VW T-Roc je venku a vypadá dobře, jeho nabídka motorů i kabina jsou ale po všech slibech zklamání - 20 - VW T-Roc 2025 prvni sada 20
VW T-Roc druhé generace narostl do délky, což prospělo prostoru uvnitř i v zavazadelníku, jinak je to ale jen rozsáhleji faceliftovaná první generace vozu. Pod přední kapotou pak chybí diesely, navzdory jejich docela vysokým prodejům. Interiér je jak z hlediska uživatelské přívětivosti jedno velké smutné kino. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

