Nový VW Touareg dorazí jako auto pro tiché boháče, Němci ale tentokrát zašli moc daleko

12.4.2026 | Petr Prokopec
Jsou lidé, kteří si potrpí na tom, aby okolí vidělo, jak dobře se mají. Jsou ale i tací, kteří místo křiklavosti dávají přednost tiché existenci. Pro takové Volkswagen Touareg vždy byl, jenže ten nový bude tichý i jinak. A zajde dál, než by většina klientely byla ochotna akceptovat.
Volkswagen Touareg v posledních letech nebudil tak velký zájem, jako tomu bylo třeba v roce 2011, kdy se prodalo takřka 80 tisíc exemplářů. Na druhé straně však o vyložený propadák taktéž nešlo - koneckonců jen v ČR si jej loni koupilo 721 lidí, tedy jen o 75 méně, než zlákala kompletní rodina elektromobilů ID (!) téže značky. Třetí generace se navíc ukázala již v roce 2018, takže novinkou rozhodně nebyla, nad jejími přetrvávajícími slušnými prodeji je tedy třeba smeknout.
Vůz byl navíc znovu postaven na stejných základech, jaké podepírají také Audi Q7 a Q8, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus nebo Porsche Cayenne. Vývojové náklady tak Němci jistě měli dávno splacené. Vůz jim tedy nejen vydělával, ale ještě se staral o slušné renomé, protože je historicky volbou tichých boháčů - na jeho pořízení potřebujete miliony podobně jako na vozy zmíněné výše, do světa ale volbou Touaregu nic nekřičíte, na ulici si ho sotvakdo všimne.
Tohle všechno dávalo smysl, jenže od premiéry současného provedení se z Wolfsburgu postupně vytratil zdravý rozum až do té míry, že nástupce dodnes neexistuje. Již loni tak Němci oznámili, že Touareg po 24 letech končí, což nedávno naplnili, když přestali přijímat objednávky. Pokud tedy o 4 878 milimetrů dlouhé SUV máte zájem, budete se muset poohlédnout jen po skladových zásobách, stále existují.
Případně můžete pár let počkat, neboť Touareg se nakonec má vrátit. Nicméně v podobě, jaká asi málokterého zájemce o některou z dosavadních tří generací osloví. Ač by totiž znovu mělo jít o sourozence Porsche Cayenne, nejde o spalovací variantu, nýbrž tu elektrickou. Proč? Protože ano, žádný jiný důvod to nemá. Nejde totiž předpokládat, že když se svým elektrickým programem neuspělo drahé Porsche, bude na tom VW se svou obdobou lépe. Ale nad některými kroky Volkswagen jako by prostě nepřemýšlel.
„Jsme značka pro lidi, stojí to ostatně v našem názvu. Touareg pro nás sice není velký byznys, ale má své místo a my hledáme možnosti pro příští generaci,“ uvedl k tématu prodejní šéf značky Martin Sander pro Autocar. A dodal, že SUV na trhu okupuje skulinku mezi mainstreamovým a prémiovým segmentem, kde oslovuje klientelu, která „chce auto se skvělým designem, prostorem, vysokou mírou kvality a sofistikovanosti, a která z nějakého důvodu nechce být spojena s prestižnější značkou“. Tiší boháči, takhle stručně to jde shrnout.
Stejným směrem by tedy měl zamířit nástupce, jenže s elektrickým pohonem bude tichý až příliš. Navíc tím bezpečně popře Sanderova slova o lidovém voze, jakkoli v tomto případě je to velmi relativní. Stávající provedení totiž dnes koupíte za zhruba 1,5 milionu korun, tedy o 1,2 milionu korun levněji než základní Cayenne Electric. A i když by s logem VW byla spojena nižší suma, pod 2milionovou metu se bateriový Touareg nepodívá. Za víc peněz pak nabídne zlomkovou použitelnost, tažné schopnosti apod., tedy to, pro co lidé tato auta často využívají.
Kupci Touaregu jsou ostatně i podle Sandera „velmi rozumní a realističtí lidé“. Již to samo o sobě znamená, že s bateriovým pohonem tento vůz narazí na ještě větší nezájem, než jakým byla ledová kra, která poslala ke dnu Titanic. Přičemž podobný osud jako zaoceánskou loď v takovém případě čeká i samotné SUV. Pro dobro značky tedy jen doufejme, že nakonec tyto plány skončí v koši. Tady totiž snad neexistuje ani naděje, že by investice s ním spojené vyústily byť jen v minimální zisky.
Jen u nás si loni Touareg koupilo 721 lidí, zatímco na celou elektrickou rodinu čítající ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 a ID.Buzz připadlo 796 registrací. Co tedy skončí? Samozřejmě spalovací SUV, které se za pár let má vrátit s elektrickým pohonem. Zabedněnost Němců zjevně nezná mezí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
včera
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
12.4.2026
- Únik odhalil podobu nejnovější limitované silniční střely Porsche a fanoušci budou zuřit
12.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- "Nebudeme čekat věčně", říká jasně Bulegův manažer včera 10:56
- Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition: edice pro gentlemany včera 08:25
- Yamaha hlásí šokující zprávu: Ai Ogura na cestě do továrního týmu MotoGP 12.4.2026
- Marc Márquez trénuje s obvazem 11.4.2026
- MotoGP Brazílie 2026: report z okruhu Ayrtona Senny 10.4.2026
Nejnovější články
- Číňané okopírovali tahač Tesly tak rychle a tak dobře, ze ho v Evropě i v USA asi nabídnou ve velkém dřív než sama Tesla
včera
- Přehlíženou verzi luxusního SUV s opravdu silným dieselem dnes koupíte za cenu základní Fabie, i když není tak stará a moc toho nenajela
včera
- Tápající Volvo ztratilo za jediný kvartál třetinu prodejů na klíčovém trhu. A nakopnout je teď nemá jak
včera
- Praha si může dělat poznámky. Slavná firma opouští Mnichov, její šéf už nechce snášet teror „zeleného” starosty
včera
- Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva