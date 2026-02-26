Nový záměr EU obrací plány Němců na návrat dotací vzhůru nohama, konečně víme, o co tu přesně jde
Petr ProkopecBylo by vrcholnou ironii osudu, kdyby německé dotace pro elektrická auta do značné míry vyřadil ze hry záměr instituce, kvůli které se Němci tak snaží o jejich rozšíření. Ale v roce 2026 je zjevně možné cokoli, detaily ukazují, jaká čára přes rozpočet by to byla.
Nový záměr EU obrací plány Němců na návrat dotací vzhůru nohama, konečně víme, o co tu přesně jde
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Bylo by vrcholnou ironii osudu, kdyby německé dotace pro elektrická auta do značné míry vyřadil ze hry záměr instituce, kvůli které se Němci tak snaží o jejich rozšíření. Ale v roce 2026 je zjevně možné cokoli, detaily ukazují, jaká čára přes rozpočet by to byla.
Němci si dnes už legendárně dali za cíl, že po jejich silnicích bude do roku 2030 jezdit nejméně 15 milionů elektromobilů. Byla to od začátku utopie, která se realitou nikdy nestane - dnes v Německu těchto aut jezdí miliony jen dva a rok 2030 je nepříjemně blízko. Země, která proslula tím, že vůle vrchnosti se plní do pádu posledního muže, bude ale i v tomto případě bojovat s totální nasazením až do Silvestra roku 2029.
Proto letos rozjela novou podobu už jednou zrušených dotací, které mají cenu aut s elektrickým pohonem snížit až o 6 tisíc Eur neboli o necelých 146 tisíc korun. To je hromada peněz, celkem má na tento nesmysl padnout 3 miliardy Eur, tedy 73 miliard Kč. Dost velká sekera na zemi, která hospodaří se schodky, které by dříve byly legálně nepřijatelné, přesto tím ani v nejlepším případě mnoho nevyřeší - s daným rozpočtem bude tak pořízeno přibližně jen 800 tisíc aut.
Slevy navíc budou virtuální, většina peněz je skrytou dotací výrobcům. Přesto ani tato pochybná mise nakonec vůbec dopadnout podle plánu, a to kvůli - to byste neuhodli - Evropské unii. Ta sice za elektromobily kope i ve spaní, stejně jako kope do všech, kteří jí při tom nefandí, její nový záměr ale může z německých dotací udělat už téměř zcela nic neřešící záležitosti.
Evropská unie totiž přišla se strategií „Made in Europe“, podle které má být členským zemím EU povoleno dotovat pouze elektromobily vyrobené ze 70 procent na starém kontinentu. Právě to by bylo čárou přes rozpočet dotací Němců, jejichž pravidla v tuto chvíli neberou zemi původu v potaz, jde tu jen o sociální zázemí žadatelů. Díky Focusu se navíc dozvídáme, co přesně má EU za lubem. A pro německé dotace by to opravdu bylo smrtící.
Dosud se totiž vedla debata o tom, čeho se ono 70% pravidlo má týkat a co to vlastně bude „Evropa”. V prvním případě některé informace naznačovaly, že baterie z něj budou vyjmuty, což by stejně mnoho neřešilo, nakonec ale ani to není pravda. A v druhém případě EU hovoří výslovně o „unijním původu”, to také nedává moc prostoru pro Turky, Brity a další.
Plán EU tedy konkrétně počítá s tím, že už v první fázi bude nutné, aby se baterie aspoň montovaly v EU z dovezených komponentů. I tak ale bude nutné, aby systémy správy baterií byly lokálního původu a stejně tak další specifické, blíže nejmenované „hlavní komponenty” pocházely z EU. Už to je drakonické, s tímto si ale Brusel vystačí jen první dva roky.
Od třetího roku už chce, aby i bateriové články a materiály používané pro katody pocházely z EU. Týkat se to navíc má nejen elektrických aut, ale i plug-in hybridů a vozů s palivovými články. Jinými slovy, zde prodávaný elektromobil má být do dvou let hodný dotací jen v případě, bude-li vyrobený v EU ze 70 procent až po samotnou chemickou strukturu článků baterie. Tady někdo spadl z višně.
Nevracejme se nyní k tomu, že něco takového lze realizovat buď za cenu ohromných investic, které elektromobily zdraží, nebo to lze ignorovat, což elektromobily zdraží. Kacířsky se pak chce dodat, že kdyby podobným pravidlům byla podrobena spalovací auta, nemají s tím problém, už teď je 85 až 90 procent veškerých jejich komponentů evropského původu. U elektromobilů je 20 až 40 procent podle výrobce. Ale to jen k devastaci zdejší automobilové branže, to je stará písnička.
Dnes máme na mušce německé dotace, pro které by to znamenalo, že to s nimi prakticky mohou zabalit. Pro výrobce dnes není reálné pravidlům EU dostát. A i když je v jejich moci to udělat, skutečně budou investovat miliardy, ne-li biliony kvůli dotacím 6 000 Eur na vůz v Německu? To by asi nebylo moc chytré.
Je tedy nyní otázkou, jak to se záměrem EU dopadne. Brusel obvykle nejedná rychle, takže německé dotace zřejmě začnou být okolo dubna či května vypláceny podle plánu, jestli se ale přístup Ursuly von der Leyen a jejích chlapců nezmění, jednoho dne s nimi bude amen, i kdyby se Němci přetrhli. V podobě EU si stvořili bič na sebe sama, pod kterým nyní musí fungovat (skoro...) stejně jako všichni ostatní.
Němci začínají elektromobily znovu dotovat, EU ale chce, aby peníze mířily jen k autům vyrobeným ze 70 procent zde. A to brzy i v případě baterií. Pokud to Brusel dotáhne, německé dotace končí, tohle prakticky nikdo nesplní. A VW ID.7 na fotkách rozhodně není výjimkou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Focus
