„Nulová továrna” na elektromobily naplňuje své jméno. Po náhlém propouštění bude brzy zaměstnávat nula lidí, vyrábět nula aut
31.10.2025 | Petr Miler
Slepá sázka na elektromobily se dál obrací proti svým strůjcům. Nejmarkantnější je to aktuálně v tzv. Factory Zero a přidružených provozech stvořených koncernem GM s cílem vynulovat emisní stopu firmy. Zatím nuluje hlavně počet zaměstnanců, dalších 3 300 lidí má padáka.
Pokud stvoříte produkt, který nevyvolává touhu širších mas jej vlastnit a platit za něj dostatečně vysoké ceny, nemůžete s ním nikdy dlouhodobě uspět, i kdybyste podmázli Dalajlámu. Buď jej budete prodávat jen za cenu manipulace s trhem, na kterou jednou dojdou peníze, nebo jej budete prodávat jen za cenu vlastních ztrát, na jejichž krytí vám jednou peníze dojdou též. Není žádné třetí cesty a každý soudný člověk z vedení automobilek to v momentě, kdy se rozhodl vsadit vše na většinou trhu zřetelně nežádaná elektrická auta, musel vědět. Patrně ale vyhrála sázka na krátkodobý prospěch a doufání v zázrak.
Krátkodobý prospěch daný přerozdělováním ve prospěch tohoto řešení ale skončil nebo se chýlí ke svému konci. A zázrak nepřišel. Nezbývá tedy než odložit sklenku, chytnout se za nos a dát věci zpátky do pořádku. Za jakou cenu? Za cenu obrovské kocoviny, která ale bude pořád menší než jakákoli další, která by přišla po ní.
Přesně po této cestě nyní kráčí koncern General Motors, který na elektromobily vsadil vše s tím, že do roku 2030 bude polovina veškeré jeho produkce elektrická a do roku 2035 už nebude vyrábět vůbec nic jiného. Tahle sázka ale nevyšla tak moc, jak nevyjít mohla, když firma loni prodala pouhých 114 432 elektrických aut z 2,7 milionu prodaných vozů celkem. Bavíme se tedy o podílu jen 4,2 procenta - jak daleko to má k 50 nebo 100 procentům, si snad dopočítáte. To byl navíc stav, který platil za masivní umělé podpory těchto aut, jež letos USA utnuly. Co pak zbývá?
Pro Karla Gotta by to byla „muzika”, jistě veselá, GM nezbývá než zahrát o dost smutnější part. Poslouchat ho budou muset hlavně zaměstnanci, kteří se stali nechtěnými pěšáky v této od začátku špinavé hře. A nejvíc to odnesou ti dělající v továrně zvané pateticky Factory Zero, která své jméno dostala podle emisních cílů firmy. Nyní jej naplňuje docela jinak.
Jak informuje CNBC, ve Factory Zero bylo náhle zrušeno přibližně 1 200 pracovních míst, dalších 550 lidí bude znovu bez dosavadních náznaků takového kroku propuštěno z přidružené továrny na baterie. Lejno ale bude padat dál, takže vedle těchto 1 750 nadobro propuštěných přijde přinejmenším dočasně o práci dalších 1 550 lidí pracující znovu ve fabrice na baterky Ultium Cells a také v závodě v Tennessee.
Automobilka na to podle WXYZ reaguje lapidárně, prý jde o „reakci na pomalejší krátkodobé zavádění elektromobilů”. Pomalejší oproti čemu? Vlhkým snům? A krátkodobé do kdy? Navždy? Vymlouvá se také na „vyvíjející se regulační prostředí”, což je právě odkaz na zrušení dotací na nákup elektrických aut.
Nebudeme říkat, že tento krok nehraje roli, jednak ale jen vrací věci do normálu. A jak už padlo, elektromobily GM se potýkaly s velmi omezeným zájmem už loni, kdy se dotovalo jako o život. „Nulová továrna” firmy má na starosti výrobu modelů Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, GMC Hummer EV a Cadillac Escalade IQ - všechny šly na odbyt bídně už v době, kdy na ně lidé brali 157tisícové dotace.
GM pochopitelně slibuje, že „bude líp”, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Po oznámených krocích přijde ještě lednové zastavení výroby baterií ve Warrenu v Ohiu a ve Spring Hill v Tennessee, které bude trvat nejméně půl roku. Zaměstnanci budou po tu dobu doma „na překážce” s částečnými mzdami za nic, nikde ale není psáno, že od července 2026 budou znovu potřeba.
Jistotu ostatně ztratila i šéfka GM Mary Barra, které k následujícím měsícům řekla: „Je teď jasné, že krátkodobé přijetí elektromobilů bude nižší, než se plánovalo. Proto přehodnocujeme naši výrobní kapacitu spojenou s elektromobily.” Barra sice ujišťuje, že „elektrické vozy zůstávají nejjasnější hvězdou firmy”, ta ale momentálně poněkud pohasíná. A zjevně ani paní Barra neví, zda jednoho dne nezhasne úplně...
Elektrický Hummer je jedním z aut, která se vyrábí v „Nulové továrně” GM. Ani ten nejde moc na odbyt, proto fabrika pokračuje v umenšování své produkce a propouštění zaměstnanců. Ona nula je zjevně na dosah, jen trochu jinak, než si mateřský koncern plánoval. Foto: GMC
