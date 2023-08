„Nulové emise” elektromobilů jsou lež, padlo konečně oficiálně, automobilky to nesmí tvrdit pod hrozbou pokut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

V Evropě zatím toto tvrzení dál prochází a nejspíš dál procházet bude, protože pravda není politicky žádoucí. V Austrálii ale už spojování elektromobilů s nulovými emisemi tolerováno nebude. Jednoduše proto, že nulové nebyly, nejsou a nikdy nebudou.

Austrálie se elektrifikace aut nežene. Důvodů je řada - od velkých vzdáleností, které je třeba překonávat na většině kontinentu, přes dominantní výrobu elektřiny z uhlí až po fakt, že všechna elektrická auta musí být do na tento kontinent dovážena. Aby se tedy v Austrálii mohla prodávat třeba Škoda Enyaq, je nejprve zapotřebí svézt z celého světa do Číny potřebné suroviny na výrobu baterií. Ty pak následně míří do Mladé Boleslavi, odkud je musíte již zabudované ve voze transportovat do Austrálie.

To je ale ten nejmenší problém, druhotná součást špinavého tajemství elektrických aut, která jsou především velmi energeticky náročně vyráběna a následně nejezdí na vzduch. Přesto v souvislosti s nimi dokola slyšíme spojení jako „bezemisní”, „nulové emise” nebo „zero emissions”, máme-li se držet původního anglického výrazu. Právě ten automobilky s oblibou používají při propagaci svých elektrických modelů, jakkoli samy musí vědět, jaký nesmysl to je. Bohužel se toho drží dodnes, a tak bylo jen otázkou času, než proti tomu někdo významný zasáhne. Udělala to australská ACCC (Australian Consumer and Competition Comission), která dohlíží na solidní přístup obchodníků k zákazníkům a férové konkurenční prostředí.

Komise tak aktuálně oznámila, že spojení „nulové emise” nebude moci být při propagaci elektrických aut na australském trhu používáno. Dle ACCC je sice fakt, že při jízdě samotné žádné emise CO2 v okolí vozu nevznikají, je to ale jako říkat, že když se jako lidé pohybujete vlastní silou, nepotřebujete pro to žádnou energii. Potřebujete, museli jste se najít předtím. A podobné je to i v případě elektromobilů - výrobci v propagačních materiálech musí přiznávat emise vzniklé při výrobě samotných vozů i při výrobě elektřiny, která byla použita pro jejich dobíjení.

Pro elektrickou lobby je to taková facka do tváře, že druhou chytla o zeď. Nejde tu ani tak o pokuty, jejichž udělení v případě porušení nových pravidel bude hrozit, celá věc má hlavně morální rozměr. Jde o zprávu všem, kteří měli pocit, že s elektromobilitou bude možné spasit klima - nebo se aspoň budou moci tvářit, že jí něco spasí. „Automobilový průmysl začal produkovat elektrické vozy, o kterých tvrdí, že neprodukují žádné emise. Toto tvrzení ale bere v potaz jen samotnou jízdu, v potaz není brán výrobní proces či dobíjení vozu,“ říká ACCC.

Dle komise tak výrobci zákazníky vědomě uvádí v omyl, s čímž minimálně na australské půdě bude konec. Pokud ale něco takového tvrdí jeden kontinent, politici z Evropy či USA již nebudou moci hlásat pravý opak. Už jen proto, že by sami sebe zdiskreditovali. I některé automobilky už ostatně přiznaly barvu. Třeba Mitsubishi - jakkoli je součástí elektromobily posedlé aliance Renault-Nissan - v dubnu letošního roku přišlo s daty, dle kterých jsou elektromobily pro životní prostředí v Austrálii dokonce větší hrozbou než spalovací auta.

Jak už jsme naznačili, 70 procent elektřiny na tomto kontinentu je produkováno spalováním uhlí. A přestože se Mitsubishi snažilo zohlednit celý životní cyklus, je otázkou, jak moc se zabývalo skutečnostmi zmíněným v úvodu - tedy transferem nejprve surovin a poté samotných aut napříč kontinenty. Tak či onak firma přiznala, že kvůli energetickému mixu nedávají elektrická auta v Austrálii žádný smysl. A velký nemají ani v její domovině, kde se vyrábí.

Mitsubishi proto věří, že větší službu přírodě udělá s pomocí plug-in hybridů, které jsou zároveň snadněji akceptovatelné pro zákazníky. Jsou to v podstatě „normální”, tedy „nekonečně” použitelná auta, u kterých neexistují obavy z nedostačujícího dojezdu při nedostatečném plánování budoucích cest. Toyota, další japonská automobilka, pak dokonce volá po ještě větší diverzitě. Dosud přitom byli všichni výrobci toužící po jiné než čistě elektrické budoucnosti aktivisty kritizováni za to, že se odvažují bouřit proti elektromobilům. ACCC jim ale nyní dala zapravdu, spojení „nulové emise” jsou od začátku lží.

Škoda Enyaq se zatím v Austrálii neprodává, na nejmenší kontinent má dorazit až příští rok. Značka ale již nebude moci tvrdit, že jde o vůz s nulovými emisemi, je to zavádějící tvrzení ignorující výrobu samotného auta či elektřiny pro něj. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

