Nürburgring je přeceňován, říká šéftechnik VW, auta k dokonalosti lépe vyladí jinde před 7 hodinami | Petr Prokopec

Ze Severní smyčky Nürburgingu se postupem času stala modla, kterou automobilky musí využívat už z marketingových důvodů. Podle Matthiase Rabeho je toho ale třeba k ladění víc, může to být ale znovu hlavně marketingová fráze.

Vzpomínáte na rok 2016? Tehdy Volkswagen představil nový Golf GTI Clubsport S, který byl po nějakou dobu králem Nordschleife mezi předokolkami. Slavný okruh zdolal nejprve za 7 minut a 49,21 sekundy, než výsledný čas snížil dokonce na 7 minut a 47,19 sekundy. Posléze sice Němcům titul sebrali Japonci s Hondou Civic Type-R, to však pro tuto chvíli není důležité. Spíše se zaměříme na slavný okruh ležící v pohoří Eifel, který Golf GTI Clubsport S překonal tak rychle i díky tomu, že se dočkal specifického nastavení právě pro Nürburgring a jeho Severní smyčku.

Co přesně to znamená? V případě onoho režimu došlo k nastavení zrevidovaných tlumičů na takovou úroveň, aby dokázaly absorbovat celou řadu nerovností, které povrch Severní smyčky zdobily a zdobí. Řidič se tedy mohl daleko více soustředit na kočírování 310 koní a 380 Nm točivého momentu, s nimiž byla spárována hmotnost pouhých 1 280 kilogramů. Volkswagen totiž v rámci úsporné diety nechal odstranit zadní sedadla či tlumicí materiál. Jinými slovy bylo tedy vše uzpůsobeno zisku rekordu, z nějž se Němci těšili jen pár měsíců.

Právě nepoměr vynaloženého úsilí a krátké chvilky slávy nejspíše Němce přivedl k opravdu překvapivému názoru. Technický šéf Volkswagenu Matthias Rabe totiž aktuálně uvedl, že význam Ringu je až zbytečně přeceňován a zveličován, auta Němci k dokonalosti ladí jinde. „Není to totiž jen o Nürburgringu samotném, je to ta nejlepší kombinace jak okruhu, tak i překrásných okresek, které k němu vedou.“ Tedy jinými slovy, nebýt silnic v okolí, výrobci by Zelené peklo k ladění svých aut dle Rabeho jen stěží využívali tak, jako je tomu nyní.

S technickým ředitelem Volkswagenu samozřejmě lze do jisté míry souhlasit. Ani takový okruh jako Nordschleife není všemocný, a přestože v mnoha ohledech v podstatě o normální silnici, pouze uzavřenou a jednosměrnou, řadu věcí je třeba ověřit i na jiných místech. K tomu samozřejmě i dochází, neboť vývojové prototypy najezdí miliony kilometrů po celém světě. Ovšem Zelené peklo je pouze jedno a skutečnost, že je obklopeno zalesněnými kopci, kde se střídají podmínky jak na běžícím pásu, vše umocňuje.

Otázkou tedy vlastně je, proč se Rabe rozhodl poněkud snížit reputaci okruhu. A nenapadá nás nic jiného než to, že Němci zkrátka na vývoji nového Volkswagenu Golf šetřili více, než se dosud zdálo. Ač tedy technický ředitel dodává, že při vývoji verze GTI bylo cílem auto „tak dobré, že s ním řidič zvládne cestu z okruhu domů“, dá se předpokládat, že na překonávání rekordů již nedojde. I proto, že pokořena byla v mezičase Honda a nejrychlejší je tak s časem 7 minut a 40,1 sekundy Renault.

Volkswagen by tedy nyní musel srazit ze svého času více než sedm desetin, což by si vyžádalo vskutku enormní investici, jíž by příjmy vyvážily jen stěží. Takové náklady ale vedení momentálně bezesporu nebude akceptovat, zvláště když je třeba se vypořádat s následky koronaviru a elektrifikací. Jakkoliv tedy sportovních edice vznikne v rámci rodiny Golf bezpočet, nejspíše již žádná nebude na Ringu tak schopná jako Clubsport S. A zřejmě i proto VW začíná význam okruhu poněkud bagatelizovat.

VW náhle snižuje význam Ringu. Možná i proto, že jej Golf GTI Clubsport S stál opravdu mnoho a rekord držel pouhých pár měsíců

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec