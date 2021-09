O novou Dacii pomalejší než Škoda 120 není zájem, ač ji lze mít i za tisícovku měsíčně před 3 hodinami | Petr Miler

Pokus přiblížit novou techniku širšímu spektru zákazníků se zatím nesetkává s očekávanou odezvou. A nejspíše vysvětluje, proč Dacia nyní bojuje proti tomu, co sama prodává.

Dacia letos v březnu odhalila model Spring, ohromila ale málokoho. A pokud někoho přece jen, pak stěží v pozitivním smyslu slova. Upravený čínský model Renaultu, který se dynamikou nevyrovná ani Škodě 120 a nabízený je za ceny okolo půl milionu korun, opravdu nezní jako terno.

Důvod, proč najednou Dacia zapomněla na své tradiční přednosti, tušíte - je to elektrický pohon. Právě ten se stará nejen o mizernou dynamiku vykreslenou nejlépe stovkou za 19,1 sekundy a maximálkou pouhých 125 km/h, ale i omezený akční rádius daný akumulátory o kapacitě pouhých 27,4 kWh. Když si zmíněné dáte dohromady s cenou, prodejní hit to snad být ani nemohl, jenže to nesmíte do hry zapojit dotace.

V Německu jsou mimořádně štědré a když je spojíte s nejnižší cenou požadovanou za nový elektromobil, vyjde z toho nominálně přijatelnější cifra 11 000 euro, tedy asi 280 tisíc Kč. Podle nás je to pořád absurdně moc, v Německu ale kolem této sumy panovalo ze strany novinářů větší nadšení. Zvláště když do hry přidáte operativní leasing, na nějž je teď Spring se vším všudy nabízen za 42 euro za měsíc, tedy pouhých 1 069 Kč každých 30 dnů. To už atraktivně zní, zákazníky to ale netáhne. A nejen v Německu.

O vůz je minimální zájem, když pouze krátce po vstupu na trh dokázal v celé Evropě oslovit za jeden měsíc přes tisíc kupců. Už v červenci jich bylo jen 753, z čehož 548 bylo v Německu, takže Spring kupují prakticky jen Němci s vidinou oné mohutné dotace. A v srpnu už jich bylo dokonce jen 173. To je mizérie, takový Duster se prodává asi 7krát lépe v Německu a skoro 18krát lépe v celé Evropě. Na auto ověnčené titulem nejlevnějšího elektromobilu v prodeji, které můžete mít za tisícovku měsíčně, Spring opravdu neválí.

Tento vývoj, který nasvědčuje spíše nezájmu než zájmu, nejspíše také vysvětluje, proč se nyní Dacia k elektromobilům staví tak zády, i když je sama prodává. Lakmusový papírek byl ponořen a jeho sdělení je jasné - tudy ne. Upřímně řečeno se ani nedivíme, pro typické zákazníky Dacie není dnes elektromobil žádným řešením.

Dacia Spring nevypadá úplně nesympaticky, s cenou kolem půl milionu Kč je ale neprodejná a ani „německá sleva” na 280 tisíc Kč moc nezabírá. Prodeje jsou zanedbatelné napříč Evropou. Foto: Dacia

