O elektrické Ferrari je „nulový zájem”. Bohatí lidé nic takového nechtějí, plány na další model míří k ledu

A stalo se tak k překvapení nikoho krom samotné automobilky. Už problémy spojené s hybridy mohly firmu varovat, nakonec si ale kalich hořkosti vypije téměř do dna. Od počátku nepochopitelný plán se tak hroutí a jeho první fáze bude splněna pouze na oko.

Až budeme s kolegy trpět přemírou neukojené kreativity, přetextujeme píseň Zpátky do trenek od Pavla Dobeše na současný vývoj v automobilovém průmyslu. Také v něm se totiž stále více firem vrací „do trenek” tak, jak začínají chápat, že se jejich sen o tom, že rovnýma nohama skočí do slipů, pardon elektrických aut, nemůže splnit.

A bude to už slušný výčet, který dalece překoná dvoranu se všemi od Toma Sawyera po Lomikara s Kozinou. Naposledy včera po letech přešlapování na místě do elektrických plánů oficiálně zapíchlo vidle Audi, dnes tu máme podobný, zatím neoficiální vývoj spojený s Ferrari. A zatímco u Audi šlo záměry s přechodem na čistě elektrický pohon během pár let označit za pošetilé, v případě Ferrari se vůbec plán na jakýkoli elektrický vůz od první chvíle vymykal časoprostorovému myšlení.

Ferrari se svými prodeji a mírou využitelnosti svých aut může prodávat prakticky cokoli a nemá to z globálního ekologického hlediska vliv prakticky na nic. Pár dieselových Passatů vozících denně lidi po německých letištích se postará o větší přírodní „katastrofu” než hromada Ferrari postávajících v garážích. V tomto smyslu tedy automobilka nemusela dělat nic, pokud by o něco takového nestáli zákazníci. A to nikdy nestáli.

I takto malá automobilka postavená kolem plnění vysloveně emotivních přání zámožných klientů se přesto sama od sebe rozhodla, že se tímto směrem vydá a postaví kolem toho obchodní případ. Nebylo jak, že bohatí lidé o taková auta nestojí poznali už všichni od Rimacu přes Mercedes až po Lamborghini. Pro zákazníky těchto aut jsou jejich výkonné stroje něčím jako hodinky od Pigueta a Ferrari to mohlo poznat už na problémech s udržitelností zájmu o hybridní modely, které jsou pořád hlavně spalovací. Ke své smůle ale muselo dotáhnout celý projekt až na hranici totálního fiaska, aby řeklo „dost”.

Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje uvnitř firmy. Podle jednoho z nich automobilka po průzkumu trhu provedeném zjevně až těsně před dokončením projektu zjistila, že o elektrické auto se vzpínajícím se koníkem ve znaku je „nulový zájem”. Firma tak svým původním záměrům dostojí pouze na okolo, jinak projekt míří k ledu.

Letos bychom se tedy měli dočkat odhalení prvního elektrického Ferrari, které vznikne jako zvláštní model s velmi omezeným rozsahem produkce, jež automobilka nebude mít problém prodat. Půjde ale pouze o jakýsi symbolický milník, kterým firma dostojí slibu něco takového uvést na trh, vyloženě komerční produkt stejného ražení nepřijde. Tím mělo být až druhé elektrické Ferrari, které mělo dorazit během roku 2026, to se ale nyní odkládá nejdřív na rok 2028.

Problémy s ním spojené jsou pouze obchodní. Aby se Ferrari vyplatilo takový vůz uvést na trh, potřebuje během pěti let prodat něco mezi 5 a 6 tisíci kusy. Zdroj Reuters k tomu ale uvádí, že něco takového je při neexistující poptávce prakticky nemožné. Technicky je jinak firma připravená takové auto nabídnout a jakkoli využije „čas navíc” k dodatečnému vývoji, brzdí ji v prvé řadě nezájem.

Co k tomu dodat? Někdy nám už vážně dochází slova, přijde nám až surreální, že se do takové situace mohlo dostat také Ferrari se vší svou technickou excelencí a velmi úzkým kontaktem se zákazníky. Tak snad jen onen upravený Dobeš:

„Svoboda, svoboda,

volnost, rovnost, pohoda,

po dlouhé noci přišel nový den.

Elektrické násilí

jsme pohřbili a zapili,

defilujem' v dlouhé řadě slavných jmen.

Byl to Ford, byl to Ford,

Opel s Volvem sfoukli dort,

Ferrari, Mercedes, ani po Audi neštěk' pes.

Nedalo to Lamborghini,

Aston, Bentley ani Mini,

Land Rover i GM, Hondo s Porsche pojďte sem.”

Dál můžete pokračovat sami, další slavná jména přibývají každým dnem...

První elektrické Ferrari bude zřejmě něco jako model Purosangue, určen ale bude jen hrstce lidí jako historická rarita. Jakkoli masověji vyráběné elektrické auto značky se odkládá, prozatím na rok 2028. Foto: Ferrari

