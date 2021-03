Japonský kombík, který by uměl potrápit i Škodu Octavia, je dál velký prodejní hit před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Nebyl to žádný nárazový výkyv zájmu, letošní japonské auto roku je zjevně stabilní prodejní trhák. Vůz, který má na to zatopit i nejoblíbenějším středně velkým kombíkům, meziročně dál prodejně roste mnohasetprocentním tempem.

Evropu čerstvě opustil a s vavříny to nebylo. Subaru Levorg předchozí generace se tu prodávalo šest let a ani jednou neoslovilo přes 5 tisíc zákazníků za rok na celém kontinentu. To je opravdu velký propadák na vůz na první pohled odpovídající potřebám Evropanů. Problémem byla jen velmi omezená selekce techniky a právě ta zřejmě Levorgu na starém kontinentu zlomila vaz.

Jestli to tu Japonci zkusí s jeho nástupcem, nevíme, ale měli by. Už když se Levorg II představil loni v létě, získal si velkou pozornost. Je moderní auto stojící na platformě nové Imprezy, jde o delší auto s větším rozvorem i prostorem. Objem zavazadelníku se u něj zvětšil z 522 na 561 litrů a to je na dostřel i hájemství obří Škody Octavia Combi.

Pominout nelze jiný, zajímavější design, o řád atraktivnější interiér a docela zajímavý motor. Jeho 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, pořád boxer s až 177 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, vypadá zajímavě, rozhodně pak na obyčejnou verzi pro každodenní přesuny. V tomto kontextu se nedivíme, že se Levorg stal letošním japonským autem roku, což v zemi molochů jako Toyota, Nissan, Honda a dalších domácích značek něco znamená.

A ani obchodní úspěch na sebe nenechal dlouho čekat - v únoru jsme psali, že Levorg si v lednu Japonsku našel 4 692 kupců, což znamená meziroční nárůst prodejů o 560,8 % a 14. nejprodávanější model v Japonsku vůbec. To jsou všechno zajímavá čísla, ať už se na ně podíváme jakkoli, navíc je třeba říci, že japonský trh je modelově extrémně roztříštěný a třeba i Toyota Corolla coby jednička třídy oslovila v lednu 7 773 lidí.

Nyní už známe také únorová prodejní čísla, a ta potvrzují, že nešlo o náhodný výkyv. Levorgu se vedlo jen málo lépe, když oslovil 3 677 lidí, což značí meziroční růst o 387,9 % a 20. místo mezi všemi modely. Znovu je to na dostřel od nejlepších, Corolla oslovila 8 766 kupců a meziročně si skoro o 14 pohoršila.

To jsou skutečně obrovské nárůsty zájmu, které nejlépe svědčí o tom, o kolik je nový Levorg atraktivnějším autem, než ten předchozí. Zůstáváme tedy přesvědčeni, že i v Evropě by tento vůz měl šanci bodovat, uvidíme ale, jak situaci vyhodnotí samo Subaru.

Nový Levorg zůstává pro Subaru obrovským prodejním hitem, jeho odbyt na domácím trhu roste meziročně mnohasetprocentním tempem. Foto: Subaru

Zdroje: Subaru, JATO Dynamics

Petr Miler