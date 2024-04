O koupi elektromobilu uvažuje míň a míň lidí, říká studie, stále víc jich takové auto zarytě odmítá před 6 hodinami | Petr Prokopec

Představa, že se tržní potenciál elektrických aut alespoň blíží 100 procentům, dostává zas jednou pořádně na frak. Ale pořádně. Ačkoli stále jen jednotky procent lidí takový vůz vlastní, už jen další jednotky uvažují o jeho koupi. Naopak odpor je téměř 50procentní záležitostí.

S politicky tlačenou elektromobilitou máme značný problém. Světové klima nespasí, i kdyby cokoli, jde přitom o velmi drahé řešení, které dokáže vyhovět jen velmi specifické klientele. Tedy především lidem, kteří nemají hluboko do kapsy a mohou si dovolit provozovat víc než jedno auto. Problémem pro ně tedy není ani vyšší cena, ani horší dojezd či nedostačující infrastruktura. Pokud se totiž chystají na delší výlet, buď si jednoduše na cestu vyhradí déle času a stráví ji poznáváním různých zákoutí světa, nebo sáhnou po svém dalším voze se spalovacím motorem.

Takových lidí po celé planetě není málo, ve srovnání s tím zbytkem jde ale o těžkou menšinu. Existuje pak sice i skupina nerozhodnutých, jež se dosud přikláněla spíše k elektrifikaci, jenže za tím stála řada slibů, které nebyly ani zdaleka dodrženy. Ceny totiž měly jít dolů až na úroveň spalovacích aut, místo toho však spíše došlo leda na zdražení druhých zmíněných. Dojezd se sice zvýšil a vyloženě tragická již není ani infrastruktura, přesto však nadále jste spíše otrokem svého vozu, než aby ten sloužil vám. A právě to vede u váhajících ke změně názoru a odporu k elektromobilitě jako takové.

Potvrzuje to studie Gallupova ústavu provedená v USA. Jedinou věcí, která by politiky a automobilky mohla potěšit, je skutečnost, že od loňského do letošního března se počet lidí vlastnících elektromobil zvýšil ze 4 na 7 procent. Tím však dobré zprávy končí a přichází ty špatné. Počet zákazníků, kteří vážně uvažovali o koupi elektromobilu, totiž klesl z 12 na pouhých 9 procent. Nahoru šel ovšem počet lidí elektromobilitu zarytě odmítajících, a to z 41 na 48 procent.

Největší zastání má bateriový pohon u mladých, v kategorii od 18 do 29 let jej vlastní 10 procent Američanů. Stejný počet pak vážně uvažuje o jeho koupi. I tak je 35 procent ostře proti. Vede toho v kategorii nad 50 let elektromobily odmítá hned 54 procent lidí a v případě pětašedesátiletých či starších tento podíl narůstá dokonce nad 63 procent. Vysvětluje to přitom, proč se automobilky ve svých elektrických kampaních zaměřují na mladé. Nicméně ti pro změnu nemají na takové auto peníze.

Gallup zmiňuje, že nejvíce elektromobily vlastní či o nich vážně uvažují ty domácnosti, jejichž roční příjem je 100 tisíc dolarů (cca 2,54 milionu korun) a víc. Jenže takové peníze bere pouze 7 procent amerických pracujících. To jen ukazuje, jak moc se potenciál těchto aut přiblížil svému vyčerpání. Lidí, kteří pro změnu berou méně než 40 000 USD (asi 1 016 000 Kč) ročně, je rovná polovina. Nelze se tak ani divit, že většina z nich (61 procent je vyloženě proti, dalších 29 procent o tom jen uvažuje) nechce o drahém a špatně využitelném voze ani slyšet.

Máme zde tedy jen potvrzeno, že jakékoli snahy o masové rozšíření elektromobility nemohou uspět, doslova nemají z čeho brát. Navíc se ukazuje, že půjde o silné téma v rámci nadcházejících prezidentských voleb. Republikánský kandidát Donald Trump si je vědom značného odporu ve svém táboře, čehož jen využívá. Ovšem i stávající hlava USA Joe Biden již začal veškerou averzi vnímat a využívat ve své kampani. Tohle bude ještě zajímavé.

