O práci v automobilovém průmyslu přijde příští rok obrovské množství lidí, varuje asociace

Vlády evropských zemí stále věří, že situaci spraví penězi nalitými do ekonomik. Jistě to pomáhá, masivnímu propouštění to ale nezabráni, jen jej to oddaluje na příští rok, varuje asociace dodavatelů CLEPA.

Ekonomická situace ve většině zemí světa v tuto chvíli není zcela ideální, řečeno diplomaticky. Jestliže se po jarních omezeních zdálo, že by mohlo jít o výkyv, po němž budou následovat už jen snahy dát vše do pořádku, teď už je jasné, že se to nestane. U nás jsme si nejlépe vědomi toho, že koronavirus nikam nezmizel, ba naopak na spoustě míst řádí více než kdy dříve. A zpřísňující se opatření přijímaná proti jeho šíření mají nevyhnutelně negativní ekonomické dopady.

Tato situace neblaze dopadá na většinu sektorů ekonomiky a nejvíce jistě na vše spojené s mezinárodním cestovním ruchem, který nedostal ani v létě šanci se nadechnout. Dalším výrazně zasaženým sektorem je ale automobilový sektor, a to ze dvou důvodů - jednak v Evropě nebyl kvůli tlaku EU na snížení emisí CO2 v dobrém stavu ani předtím a pak je to zkrátka cyklické odvětví velmi citlivé na ekonomické změny. Když lidé přijdou o část peněz či jistotu, že o ně přijdou v budoucnu, co si odpustí? Jídlo nebo oblečení asi ne, ale drahé a částečně zbytné věci jako nové auto velice snadno.

I když tedy někteří doufali, že jarní katastrofální prodeje nových aut vyžehlí pozdější zájem, nestalo se to a odbyt je v celé Evropě navzdory světlejším momentům dole meziročně o desítky procent. Přidejte si k tomu přetrvávající tlak EU na CO2 v době, kdy se to nejméně hodí, a těžko dojdete k jinému závěru než „líp už bylo”. To si myslí také asociace CLEPA sdružující evropské firmy podnikající v automobilovém průmyslu.

Podle té sice letošní snahy vlád zabránit nejhoršímu mají svůj pozitivní dopad, problém ale neřeší, pouze jej odsouvají do budoucna. Nyní už je jasné, že COVID-19 nebude několikaměsíčním „románkem”, ale spíše léta trvajícím trápením, pro jehož řešení je nezbytné maximálně efektivní fungování samotných firem. A to není reálné v situaci, kdy jsou tlačeny do investic do aut, která jsou velkou částí zákazníků odmítána.

Volání CLEPA po zmírnění či odložení evropských regulací ale bude stěží vyslyšeno, EU to opakovaně odmítla. V takovém případě ale mají firmy podnikající v automobilovém průmyslu podle generální sekretářky asociace Sigrid de Vries na stole jedinou možnost - propouštění. Manévrovací prostor mají dnes tyto firmy pouze v oblasti snižování nákladů a zaměstnanci jsou pro ně obvykle nejdražší položkou.

„Voláme po tvůrcích pravidel, aby s námi pracovali a tento průmysl mohl být zachován,” řekla de Vries v rozhovoru pro BNR Nieuwsradio. Pokud se to nestane - a nic tomu skutečně nenasvědčuje - čeká podle ní v roce 2021 vyhazov „obrovské množství lidí”. Na žádost o upřesnění zareagovala tím, že půjde minimálně o 100 tisíc zaměstnanců v celé Evropě, ale číslo může být vyšší. Automobilky a jejich dodavatelé se pak o tento počet vyhazovů mají podělit přibližně půl na půl.

To nejsou zrovna povzbudivá slova, ale všichni dobře vidíme, co se kolem nás děje, to ekonomice skutečně nesvědčí. Trvat v takovém období na zavádění historicky nejtvrdších regulací normované spotřeby paliva resp. emisí CO2 u aut nám přijde být mimořádně nešťastné, ale to už z našich úst zaznělo nejednou.

Například britské automobilky (na fotografiích továrna Jaguar Land Rover) i v srpnu vyrobily o masivních 44,6 % méně aut než za loňský rok. Situace se tedy očividně příliš nelepší a pokud bude EU dále trvat na masivních pokutách za flotilové emise nad hranicí 95 g CO2/km, bude to pro výrobce aut a jejich dodavatele další těžká ekonomická rána. Masivnímu propouštění se pak už nevyhneme, varuje asociace dodavatelů v automobilovém průmyslu CLEPA. Ilustrační foto: Jaguar Land Rover

