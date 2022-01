O prodej téměř všech kombíků v USA se v roce 2021 postaralo jediné auto, koupit se dá i u nás před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jen zřídka se stává, aby nějaké automobilové třídě naprosto dominoval jediný vůz, v USA se to ale děje. Kombíky tam obecně vzato mají malý podíl na trhu, úspěch toho jediného žádaného je ale tak obrovský, že téměř ovládl i prodejní statistiky své značky.

Ještě v 80. letech minulého století doba ve Spojených státech kombíkům přála, neboť pro většinu rodin šlo o ideální typ přibližovadla. Od 90. let ale začaly pozvolna na oblibě získávat SUV, která kdysi oblíbený karosářský styl prakticky postupně vytlačila z trhu. To jen dokládají statistiky, podle nichž se podíl kombíků na celkových prodejích smrskl až k hodnotě lehce přesahující 1 procento, zatímco SUV spolu s pick-upy dnes představují více jak polovinu trhu.

Z kombíků je tedy ve Státech ohrožený druh a vzhledem k řídnoucí nabídce takových aut možná jednoho dne nebude o čem mluvit. Nestane se to ale do chvíle, dokud bude Subaru v USA prodávat svůj Outback. Tento model je jediným skutečně prodávaným kombíkem v celých Státech a loni přes celkový propad Subaru prodejně dokonce získal. Jeho 154 623 prodaných kusů je výsledek tak výjimečný, že stačil na 20. místo mezi nejprodávanějšími auty vůbec (!) a o pouhých 100 aut mu unikla pozice nejžádanějšího Subaru v USA (tím je nakonec Forester se 154 723 prodanými vozy).

To je v zemi, kde lidé o kombíky pomalu ani nezavadí pohledem, fascinující věc. V podstatě neexistuje žádné jiné auto tohoto typu, o kterém by bylo možné mluvit jako o prodávaném. Všechny ostatní kombi paběrkují - o zázrak se obvykle pokouší Němci, s drahými nabídkami typu Audi RS6 Avant ale nemají šanci oslovit než hrstku lidí za rok. Podobně je na tom Volvo s některými svými „véčky” nebo Buick s Regalem ve verzi TourX. Subaru Outback je jednoznačným králem amerického trhu s kombíky, nikdo mu nesahá ani po ráfky kol.

Dodat je nicméně třeba, že jeho popularita bude do značné míry plynout z toho, že nejde o úplně typický kombík, ale spíše to, co bychom označili jako crossover. Nakonec i samotná japonská automobilka třeba šestou generaci v tiskové zprávě rovnou nazývá SUV. Jistě i z toho důvodu dosahuje nemalého úspěchu, neboť zákazníci nemusí čelit jak nepopulárnímu cejchu, reálně je to ovšem pořád nanejvýš oplastovaný kombík.

Pořídit jej od loňska lze i v České republice, tady jej můžete aktuálně mít od 1 085 000 Kč s dvouapůllitrovým benzinem o 169 koních, automatem CVT a samozřejmě pohonem všech kol. Do listopadu se jej prodalo 221 kusů, takže o takový hit jako v USA nejde, ale co není, může být.

