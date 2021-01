O prodej téměř všech kombíků v USA se v roce 2020 postaralo jedno jediné auto před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Spojené státy nejsou zemí zaslíbenou kombíkům, a tak jejich relativně malý podíl na trhu nepřekvapí. Že jej ale téměř celý představuje jediný vůz, překvapit může.

Ještě v 80. letech minulého století doba kombík ve Spojených státech přála, neboť pro většinu rodin šlo o ideální přibližovadlo. Od 90. let ale začaly pozvolna na oblibě získávat SUV, která postupně kdysi oblíbený karosářský styl prakticky vytlačila z trhu. To jen dokládají statistiky, podle nichž se podíl kombíků na celkových prodejích smrskl až k pouhému 1 procentu, zatímco SUV spolu s pcik-upy dnes představují více jak polovinu trhu.

Z kombíků je tedy ve Státech ohrožený druh a vzhledem k řídnoucí nabídce takových aut možná jednoho dne nebude o čem mluvit. Nestane se to ale do chvíle, dokud bude Subaru v USA prodávat svůj Outback. Tento model je jediným skutečně prodávaným kombíkem v celých Státech a i když lni prodejně o 15 % ztratil, vzhledem k poklesu celého trhu jeho 153 294 prodaných kusů loni stačilo na 20. místo mezi nejprodávanějšími auty vůbec.

To je v zemi, kde lidé o kombíky pomalu ani nezavadí pohledem, fascinující věc. V podstatě neexistuje žádné jiné auto tohoto typu, o kterém by bylo možné mluvit jako o prodávaném. Druhým nejúspěšnějším kombi byl do loňska VW Golf Variant, po prvním kvartálu ale skončil v prodeji s 2 443 prodanými auty a za zbytek roku zapadl mezi plejádu modelu s ukončenou životností, kterých se ale celkem neprodalo ani 10 tisíc. Předpokládat tedy, že se jej loni prodaly maximálně jednotky tisíc, není nemístné.

I tak to muselo stačit na druhé místo, neboť Volvo eviduje hned u několika modelů (V90, V90 Cross Country, V60 a V60 Cross Country) méně prodejů než Golf Sportwagen (sic) za první kvartál 2029, podobně je tomu u Buicku Regal TourX. Subaru Outback je tak jednoznačným králem amerického trhu s kombíky, nikdo mu nesahá ani po ráfky kol.

Dodat je nicméně třeba, že jeho popularita bude do značné míry plynout z toho, že nejde o úplně typický kombík, ale spíše to, co bychom označili jako crossover. Nakonec i samotná japonská automobilka třeba šestou generaci v tiskové zprávě rovnou nazývá SUV. Jistě i z toho důvodu dosahuje nemalého úspěchu, neboť zákazníci nemusí čelit jak nepopulárnímu cejchu.

Subaru Outback je naprostým králem kombíků ve Spojených státech, jakkoliv o pravověrný kombík vlastně až tak úplně nejde. Foto: Subaru

Zdroje: Car & Driver, automobilky

Petr Prokopec