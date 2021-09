O prodej téměř všech středních kombíků se starají jen dva vozy, i Škoda Superb má na kahánku před 5 hodinami | Petr Miler

Kdysi populární třídu aut, ve které nemohla chybět naprostá většina významných výrobců, dnes téměř každý z nich bez mrknutí oka oželí. Neznamená pro ně vůbec nic a v ohrožení je zjevně i Škoda Superb.

Když se nás zeptáte na ideální typ vozu, který z praktického hlediska skvěle poslouží ve všech smysluplných využitích automobilu a současně vás svou praktičnosti nepenalizuje z hlediska provozní efektivity, jízdní dynamiky, ovladatelnosti i jakési zábavnosti, odpovědí musí být kombi. Je to prostě nejuniverzálnější ze všech koncepcí, a tak není divu, že ta skutečně nejbláznivější spojení aut mnoha různých světů jsou právě kombíky. Audi RS4 a RS6, Mercedesy-AMG C63 a S63, brzy i BMW M3 Touring...

To jsou skutečně vozy typu „vše v jednom”, nemusíte si ale nutně koupit tyto extrémní verze, abyste měli mimořádně uspokojivý vůz. Takový VW Passat Variant 2,0 TDI je fantastická holka pro všechno, která poslouží práci, rodině, dovolenkovým přesunům, stěhování i rychlým přeletům po Autobahnu. A to všechno snadno za 6 nebo 7 litrů nafty bez jakéhokoli sebezapření. Taková auta by tedy měla být mimořádně populární, ne? No, nejsou, už skutečně ne.

Je to pozoruhodné, ale mánie spojená s SUV dostala ze sedla úplně všechny a všechno, tyto vozy nevyjímaje. Asi nás nadále míjí, co komu nabídne navíc vyšší, těžší, užranější, pomalejší, hůře ovladatelné a v neposlední řadě dražší SUV, které ve stejné třídě obvykle nenabízí ani špetku praktičnosti navíc, ale už asi nezbude, než se s tím smířit. Díváme se nyní na statistiky JATO Dynamics v různých segmentech a nelze si nevšimnout toho, že kdysi tak populární kombíky neprémiové střední třídy jsou druhem na vymření.

Pamatujeme časy, kdy se po silnicích proháněly mraky Peugeotů 406 a 407 Break, Fordů Mondeo Tournier, Renaultů Laguna Break, Opelů Vectra Caravan a spousty dalších aut, která dnes už ani neexistují. Vzpomeňme Fiaty Tempra SW a Marea, Citroëny C5 Break nebo japonské kombíky Toyoty, Mazdy či Hondy. Takový Accord Tourer, těch bylo... To všechno je dnes mrtvé a někteří přežívající nástupci těchto modelů mají nepříjemně blízko k témuž.

Statistiky tohoto segmentu dnes musíte zkoumat mikroskopem, abyste vůbec něco našli - ne u nás nebo v Evropě, ale celosvětově. Podle dat JATO Dynamics existují pouhopouhá dvě auta, která oslovují významnější množství kupců, nejprve se ale podívejme na to, která to nejsou. Takový Peugeot 508 jako kombi loni celosvětově oslovil 17 tisíc lidí, Ford Mondeo 16 tisíc, Opel Insignia 14 tisíc, Mazda 6 jen 8 tisíc, Kia Optima 5 500 nebo Renault Talisman směšných 4 700 a VW Areton ještě tragičtějších 1 700. To vše je opravdu „o ničem”.

Nade všemi se tyčí - pro leckoho jistě překvapivě - Subaru Outback se 186 tisíci globálními prodeji, což je bez debaty hutné číslo. Přes 153 tisíc se jich ale prodalo jen v USA a jak se Američanům jednou znelíbí, je u dna podobně jako všichni ostatní. Druhý je pak VW Passat Variant, doyen třídy, který je populární aspoň v desítkách evropských zemí a v Číně, a tak si našel 103 tisíc kupců. To je vše, přátelé, tohle zbylo z někdejší popularity středních kombíků obyčejných značek.

Ptáte se, kde je Škoda Superb Combi? Je třetí a jejích 47 tisíc prodaných vozů není zanedbatelných, bude to ale stačit na to, aby se škodovka vůbec zabývala dalším vývojem a výrobou? Fabia Combi s loňskými 42 tisíci prodeji už za to české automobilce nestála, tak proč by Superb měl? Poslední zvonění může být blíže, než si myslíme, lidé zjevně hoří pro jiné vozy a automobilky nebudou bušit do zavřených vrat.

Ano, je tu ještě prémiový segment, ani tam bychom si ale velké iluze o perspektivách jednotlivých modelů nedělali. Krom Audi A4 Avant (70 tisíc aut za rok globálně) na tom jiné značky nejsou o moc lépe než Superb - BMW 3 Touring tedy oslovilo 65 tisíc lidí, je to ale neobvyklý výkyv daný příchodem nové generace, dlouhodobá čísla jsou o desítky procent níže. A Mercedes C Kombi se 49 tisíci prodeji? To už je skutečně Superb v bledě modrém.

Nebudeme z toho dělat dalekosáhlé závěry, nedivte se ale, až váš oblíbený kombík střední třídy v příští generaci jednoduše nedorazí. Pravděpodobně se neprodává, s jistým návratem mohou vzhledem k jejich popularitě a blízkosti příchodu další generace počítat vedle Outbacku snad jen VW Passat a Audi A4, všechno ostatní může být naposledy.

Jediný opravdu mohutně prodávaný střední kombík neprémiové značky na celém světě je Subaru Outback, paradoxně hlavně díky USA. Foto: Subaru



Velmi dobře si vede i VW Passat Variant, pro změnu hlavně díky Evropě. Foto: Volkswagen



Škoda Superb se neprodává o mnoho lépe než Fabia Combi, která už se nevrátí. Je to sice světová trojka, ani to ale nemusí na přežití stačit - zbytek nabídky doslova paběrkuje. Foto: Šloda Auto

