Obavy se naplnily, Mercedes C přijde jedním tahem o všechny zajímavější motory

Nějaká forma uskromnění se byla zřejmě nevyhnutelná, spekulacím o tom, že by automobilka najednou připravila svůj nejprodávanější model o všechny šesti- a osmiválce, se nám ale nechtělo věřit. Bohužel je to přesně tak.

Toužíte po novém automobilu s objemnějším motorem, který alespoň valnou většinu práce zastane sám? Pak byste neměli otálet s nákupem, neboť sebemenší zdržení může podobné touhy zhatit. Výrobci i nadále topí pod kotlem downsizingu a elektrifikace, a co více, začínají pod něj přihazovat stále větší polena. V případě nové generace Mercedesu třídy C to znamená konec všech zajímavějších motorů prakticky ze dne na den.

Ačkoli se konec šesti- i osmiválcových jednotek najednou zdál být už vzhledem k tomu, kolik dnes takových motorů třída C nabízí, neuvěřitelný, nyní byl oficiálně potvrzen. A co více, o objemné motory nepřijdou pouze běžné varianty, ale rovněž modely AMG. Jakkoliv je tedy možné počítat s Mercedesy C43 a C63, mezi které se možná vmáčkne ještě provedení C53, ve všech případech najdeme pod kapotou pouze čtyřválec. Lišit se pochopitelně bude nabízenými výkony, na které vliv bude mít jak plnící tlak turbodmychadel, tak hybridizace. Vrchol by pak měl nabídnout přes 500 koní.

Nejde přitom o jedinou oběť, která míří na oltář nižších emisí. Minulostí se totiž ve všech případech stává také manuální převodovka, neboť každý exemplář nové třídy C bude osazen jen a pouze devítistupňovým automatem. Lišit se pochopitelně bude software, který umožní zejména oněm modelům AMG šplhat do vyšších otáček a držet rychlost tak dlouho, dokud nezadáte pokyn pádlem pod volantem.

Lze tak vlastně jen kvitovat, že značka neučinila ještě větší úkrok stranou a nesáhla po pohonu předních kol. I nová třída C tak bude postavena na modulární platformě MLA, jíž používá třeba třída S, a nabídne pohon zadních či všech čtyř kol. Technický ředitel chystaného modelu Christian Früh přitom dodal, že „s předokolkovou platformou je nemožné dosáhnout takové úrovně ovladatelnosti“. Alespoň v nějakém technickém ohledu tedy není vše ztraceno.

Pozitiv pochopitelně existuje více. Zmínit můžeme třeba prodloužení délky o zhruba 60 milimetrů, které přinese více místa v kabině i zavazadelníku. Interiér přitom čerpá inspiraci z již zmíněné třídy S a disponuje jen minimem klasických tlačítek - většina ovládacích funkcí se soustředí na rozměrnou centrální dotykovou obrazovku. Tu přitom bude možné spárovat i s audio systémem Burmester, neboť Mercedes zjistil, že lidé za hudbu v autě utrácí více peněz než za domácí hi-fi.

Nadmíru zajímavá je pak skutečnost, že na vývoji novinky se již žádnou měrou nepodílel Renault, jehož jednotky jste dříve mohli nalézt u základních variant. Nicméně i přesto se verze jako C180 či C200 mají vrátit. Jaké ústrojí je však bude pohánět, není v tuto chvíli jisté. Mercedes prozatím upřesnil pouze tolik, že jak benzinové, tak dieselové agregáty dorazí v mild-hybridním i plug-in hybridním provedení.

Dodat lze snad jen tolik, že kromě sedanu dorazí také kombík, stejně jako verze All-Terrain s přizvednutým podvozkem. Odhalení novinky máme očekávat 23. nebo 24. února, přičemž prodej se rozjede nejspíše až ve druhé půli roku. Verze AMG pak má dorazit spíše až v tom následujícím, přičemž tak jako regulérní modely nedostanou třícípou hvězdu na kapotu. Tento prvek je vyhrazen už jen pro Čínu.

Mercedes-Benz se již pochlubil snímky částečně odhalené nové třídy C. Ta dorazí bez šestiválců, osmiválců i manuálu. Nadšence do tak za srdce asi nechytne. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car and Driver

