Obavy se naplnily, tlak EU pohřbil další malé a dostupné auto, někdejší prodejní hit

Šéfové už několika velkých automobilek varovali, že se stále přísnějšími pravidly EU nebudou kompatibilní jakákoli menší auta, která prostě zmizí z trhu. Jeden z nich Luca de Meo, nyní konec Renaultu Twingo.

O někdy až drastických dopadech stále přísnějších pravidel Evropské unie na automobilový průmysl se zmiňujeme pravidelně. A nejsme sami, před některými dopady už léta varují šéfové velkých automobilek, mimo jiné ředitel Volkswagenu Herbert Diess a šéf Renaultu Luca de Meo. Ti říkají, že s tlakem EU nebude dále slučitelný prodej menších modelů, což zní na první pohled nesmyslně. Pokud si ale vše uvědomíme do důsledku, dává to smysl.

EU svými kroky v podstatě každý nový vůz zatěžuje dodatečnými náklady, které jsou příliš vysoké na to, aby je bylo možné promítnout do ceny tak malých a dostupných modelů. Co se snadno schová do ceny BMW X7, nelze přehlédnout v ceně Škody Fabia. Tu to pak navýší až do takové míry, že automobilky právem ztratí důvěru, že by podobný vůz prodaly za cenu blízkou o třídu vyššímu modelu. A tak jej raději odpískají zcela.

Fabie se to zatím netýká, ta další generaci dostane, o něco menší Renault Twingo už ale nikoli. Francouzskému magazínu L'Automobile Magazine to potvrdil sám šéf automobilky Luca De Meo, pro kterého jde podle jeho vlastních slov o velkou ránu. Právě pod jeho velením se totiž Fiat v roce 2007 s velkou pompou navrátil mezi úspěšné výrobce malých městských aut, když vzkřísil pětistovku. De Meo přitom o dva roky později zamířil k Volkswagenu, kde zůstal až do loňského ledna.

Nyní tedy de Meo vládne Renaultu, ovšem jedním z jeho prvních klíčových rozhodnutí je odchod ze segmentu, který už dříve předeslal. Krom pravidel EU situaci nepomohl rozchod s Mercedesem v této obchodní třídě, neboť stávající Twingo je příbuzné s aktuálním Smartem. ForTwo Nicméně Němci v případě jeho další generace již počítají se spoluprací s čínským gigantem Geely, díky čemuž by Francouzi na vývoj zůstali sami.

Něco takového by ale Francouzi ještě zvládnout mohli, nicméně náklady na vývoj a výrobu kvůli komplexnějším anti-emisním systémům požadovaným EU rostou do nebes. Uzavírá se tak dlouhá historie jednoho modelu, který přišel na trh poprvé v roce 1992 a zejména v první generaci mohutně bodoval. Prodával se po statisících ročně, a tak trvalo celých 15 let, než dostal generaci druhou, která též oslovovala statisíce Evropanů za rok. Dodnes si pak vystačil se třetí, se kterou už bude muset vydržet do konce svých dnů. Kdy přesně to bude, zatím Renault ani de Meo neupřesnili.

Renault Twingo si po 29 let v evropských prodejích vystačil jen se třemi generacemi, se kterými oslovil miliony kupců. Ani taková historie mu ale nestačí na to, aby přežil tlak EU na minimalizaci emisí a spotřeby paliva, proto skončí bez nástupce. Foto: Renault

