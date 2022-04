Obě poslední Lamborghini s pořádnými motory bez turba i elektriky odhalil únik, jedno je vážně svérázné před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Ani italský výrobce supersportů se nevyhne většímu využití přeplňovaných a hybridních motorů, a tak je otázkou, jaké vozy budou těmi posledními, které se tomu vyhnou. V případě motorů V10 je odpověď tady.

Před měsícem jsme mohli vzpomenout na koncepční Lamborghini Huracán Sterrato, který italská automobilka odhalila v roce 2019. Důvodem byly nové spekulace, dle nichž by značka s rozzuřeným býkem ve znaku měla zvažovat převedení studie do produkční reality. K tomu nakonec skutečně i dojde, přičemž do oficiální premiéry nemusí zbývat mnoho. Pokud ovšem milujete překvapení, pak raději nečtěte dále, neboť až do debutu Sterrato pod ochrannou plachtou ukryté nevydrželo.

Prozatím je k dispozici pouze jediný snímek, navíc pouze špionážní, načež je třeba brát veškeré informace s rezervou. Nicméně jelikož již dříve byly nachytány prototypy Lamborghini Huracán se zdviženým podvozkem, dá se s novinkou prakticky stoprocentně počítat. Stejně jako koncept by přitom její čelní partie měla zdobit dvě přídavná šestiúhelníková světla, s nimiž dorazí i specifické nárazníky. Ty byly stejně jako blatníky upraveny hlavně kvůli širšímu rozchodu kol.

Je pochopitelně otázkou, zda dojde na 30milimetrové rozšíření jako u konceptu. S čím však rozhodně nemůžeme počítat, to je střešní světelná rampa. Na druhou stranu přibylo střešní sání, které bude spárováno s 5,2litrovým atmosférickým motorem. Ten u již nabízených verzí s pohonem zadních kol produkuje 610 koní, zatímco v případě čtyřkolek byl naladěn na 640 koní. Zatím však není jasné, pro jaký výkon se Italové rozhodnou a zda jej náhodou ještě nezvýší.

Přesunout se tak možná i překvapivě můžeme dále, Lamboghini totiž nepočítá s odhalením jedné, ale hned dvou novinek. Jak již dříve naznačil šéf značky Stephan Winkelmann, letošek je vůbec posledním rokem, kdy ze Sant'Agata Bolognese vyrážejí neelektrifikované modely. Z toho důvodu značka chystá hned čtyři premiéry. A jelikož Aventador je uzavřenou kapitolou, můžeme s novinkami počítat jen v případě Huracánu a SUV Urus. Jakýkoli nový Urus navíc vždy dostane turbo.

Dnes ale zůstaneme u desetiválcového sporťáku, atmosférickou jednotku totiž vyfasuje i Huracán Tecnica. Ten se rovněž chlubí novým předním nárazníkem, přičemž inspirací pro toto provedení byl zjevně hybridní Sián FKP37. Mimo tento prvek pak dorazí také spousta karbonových doplňků, kovaná kola s centrální maticí, karbon-keramické brzdy Brembo nebo napevno uchycené zadní křídlo, které je však menší než u verze STO.

Právě na provedení Super Trofeo Omologata by novinka měla odkazovat, na rozdíl od výše zmíněné verze Sterrato tedy také dostane pouze pohon zadních kol. Výkon by pak měl zůstat na 640 koních, přičemž díky menšímu spoileru by Tecnica měla dosáhnout vyšší maximálky než 310 km/h. Nakolik jsou ale tyto informace pravdivé, si budeme moci ověřit až v řádu několika hodin.

Lamborghini Huracán Sterrato se jako koncept ukázal v roce 2019. Sériová verze je pak těsně za dveřmi, přičemž je jednou z posledních dvou inkarnací vozu, u nichž bude použit atmosférický desetiválec. Jeho éra je totiž kvůli tlaku EU na papírové emise CO2 u konce. Foto: Lamboghini

Zdroje: CocheSpias@Instagram, Varryx@Instagram, Wilcoblok@Instagram

Petr Prokopec

