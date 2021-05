Objemné motory bez turba ještě nejsou mrtvé, nejméně jedna značka s nimi dál počítá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je snadné něčemu vystrojit pohřeb, poslat tu či onu věc skutečně na druhou stranu řeky Lethé je ale docela jiný úkol. Tak se stalo, že mnohokrát odepisovaný V12 bez turba od Ferrari žije a bude žít dál.

Ferrari minulý měsíc odhalilo nejtočivější a nejsilnější atmosféricky plněný motor své historie a nedá se říci, že by tím způsobilo poprask. Nová evoluce motoru 6,5 V12 točící až 9 500 ot./min, je pochopitelně zajímavá, čekalo se však, že Ferrari s takovým motorem přijde. Mělo jít o labutí píseň atmosféricky plněných dvanáctiválců, po nichž by následovala už jen doba turb a akumulátorů, takto to ale nebude.

Po premiéře modelu, který tento motor hostí, tedy Ferrari 812 Competizione, to otevřeně řekl prodejní a marketingový šéf značky Enrico Galliera. Podle něj V12 „rozhodně je srdcem Ferrari” a jeho dny nejsou sečteny, neboť technici „nacházejí cesty”, jak jej udržet dále při životě. To jsou pozoruhodná a popravdě příjemná slova, která navíc nejsou jen „tlachem” chlápka z marketingu.

Pronesl je totiž v rozhovoru pro Top Gear, jehož se účastnil i technický ředitel značky Michael Leiters, bývalý špičkový technik Porsche. Ten rozhodně ví, co je možné a na čem Ferrari pracuje a Gallierova slova jen podpořil. Také on říká, že v motoru zůstává ještě dost života, přiznává ovšem, že firma „rozhodně musí investovat hodně do výzkumu a vývoje, aby udržela naživu - jak Enrico řekl - tento pilíř Ferrari”, uvedl doslova Leiters.

Ohromný motor bez přeplňování tak rozhodně nekončí, to je po dnešku jasné, jakkoli Leiters přiznává, že zejména splnění emisních limitů je velká výzva. Poslední evoluce 6,5 V12 ovšem používá řadu triků z hlediska použitých materiálů a konstrukce, aby byl efektivní jak z hlediska výkonu, tak z hlediska emisní čistoty.

Leiters navíc dále říká, že to bude technika, co rozhodne, jakou cestou bude Ferrari dále kráčet a nezdá se tedy, že by firma stahovala kalhoty, když bruselský brod je ještě daleko. Uvidíme ale, co z tohoto odhodlání reálně zbude, před velkými slovy je třeba se mít vždy na pozoru.

6,5litrový V12 od Ferrari rozhodně nekončí, firma s ním chce pokračovat i nadále, emisním hrozbám navzdory. Foto: Ferrari

