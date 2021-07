Objemné motory bez turba nekončí, další automobilka chystá dokonce úplně nový před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Z probíhajícího vývoje by se mohlo zdát, že existující spalovací motory dožijí bez velké slávy své životy a nahradí je ty elektrické. Jenže ony nejenže nekončí, přijde i úplně nový a dokonce nepřeplňovaný.

Už nemůžete být úplně mladí, aby vám něco řeklo jméno Giotto Bizzarini. Tento legendární italský motorář „vyrostl” u Alfy Romeo, odkud jej přetáhl do svých služeb Enzo Ferrari. To se psal rok 1957, Bizzarini ale u vzpínajícího se koníka dlouho nevydržel. Po roztržce s Ferrariho ženou Laurou firmu opustil a v roce 1962 si založil vlastní. Říkala si Societa Autostar a dala za vznik jednomu z motorů, který se do aut montuje dodnes.

Jakkoli to o skoro 60 let zní bizarně jako Giottovo jméno, současný 680koňový, 6,5litrový motor V12, který si našel cestu i do labutí písně Lamborghini Aventador Ultimae, má stále základ v 3,5litrovém V12, který Bizzarini postavil pro Lamborghini pod hlavičkou Autostaru a poprvé se v sériovém modelu objevil v roce 1964. Až s koncem Aventadoru je jasné, že tento původní V12 skončí nadobro.

Mnozí nadšenci v tu chvíli zamáčkli slzu, realita ale nakonec nebude tak zlá. Italská automobilka sice nebude dále pokračovat ve vývoji tohoto dvanáctiválce, motoru stejné koncepce ale zůstane věrné. A v roce 2022 nebo 2023 přijde s úplně novým V12, který bude pohánět nástupce právě se loučícího kupé a roadsteru.

Není to spekulace, v rozhovoru pro Autoblog to řekl sám šéf Lamba Stephan Winkelmann. Přijde zkrátka nový motor pro nový vůz, to je celé. Podle jeho slov jde o zcela jinou techniku bez vazeb na tu současnou: „Je to úplně nový motor, úplně nové hnací ústrojí, všechno je úplně nové. Ze Sianu ani z Aventadoru (v příští vlajkové lodi Lamborghini s motorem V12 - pozn. red.) nezůstane nic,” řekl Winkelmann.

Vůz sice počítá s jistou formou hybridizace, automobilka ale prý ani chvíli neuvažovala o tom, že by použila přeplňování. Čekejme tedy zbrusu nový, atmosféricky plněný motor V12 s elektrickou podporou, pro rok 2022 nebo 2023 je to skoro neuvěřitelné avízo. Auto dále podle Winkelmanna dostane pohon všech kol, řízení zadních kol a prý i velmi chytré aerodynamické prvky. Na další detaily si musíme počkat.

Lamborghini Aventador Ultimae je sice 780koňovou labutí písní Bizzariniho motoru V12, ne však dvanáctiválců v Lambech jako takových. Příští nebo přespříští rok dorazí nástupce s hybridizovaným, úplně novým dvanáctiválcem bez turba, to je fascinující. Foto: Lamborghini

Zdroj: Autoblog

