Obří čínský rodinný „autobus” je další marný pokus vrátit elektromobilům relevanci, něco takového nemá ani šanci fungovat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Li Auto

Jakýkoli elektromobily bude při současných cenách problematicky obhajovat svou existenci, v některých typech aut ale aspoň může fungovat. V 5,35metrovém autě pro 7 lidí s bateriemi o kapacitě jen 102,7 kWh opravdu fungovat nemůže.

Celkem chápeme snahy udělat z elektrických aut masovou záležitost, takový posun ale musí nastat přirozeně na základě technického vývoje, ne „na sílu” pod tlakem politických nařízení. Bohužel se děje to druhé, a tak jsme svědky odhalování jedné nesmyslné novinky za druhou, které by bez onoho politického tlaku nikdy nevznikly. Proč? Protože nedávají technický ani ekonomický smysl.

Zářným příkladem takového auta je vůbec první čistě elektrický vůz čínské automobilky Li Auto. Když už si nějaký výrobce začne zahrávat s ryze bateriovým pohonem, měl by si dát sakra záležet na tom, aby s ním výsledné auto šlo nějak dohromady, to se ovšem v tomto případě nepovedlo ani v nejmenším. Jestli na něco elektromobily dojíždí, pak je to omezená kapacita baterií, které z podstaty nejsou schopné obstarávat velká, těžká či výkonná auta, která je navíc možné zatížit těžkým nákladem či mnohačlennou posádkou. Takže čím je novinka Li Auto? No extrémně velkým, podobně těžkým, nesmyslně výkonným vozem, který může pojmout až sedm cestujících s bagáží. Tomu se říká výstřel do prázdna.

Vůz s označením Mega je opravdu absurdita každým coulem. Automobilka jej tituluje jako „dálniční rychlovlak”, přesně tím ale nikdy být nemůže. S délkou 5 350 mm, šířkou 1 965 mm, výškou 1 850 mm a rozvorem 3 300 mm (!) ho sám výrobce označuje za největší masově vyráběný elektromobil světa, což je tvrzení, které můžeme a nemusíme přijmout (Rolls-Royce Spectre je ještě o 103 mm delší, ale jinak není tak velký). Na každý pád jde o extrémně velký vůz s adekvátním odporem vzduchu. Sice se chlubí nízkým koeficientem odporu, ten ale pořád musíte násobit velkou čelní plochou. K tomu auto bez jakékoli další zátěže váží 2,7 tuny, takže s až sedmičlennou posádkou a její bagáží se snadno dostane k tomu, aby mu váha ukázala hodnotu 3,5 tuny hraniční pro nákladní vozy.

Přidejte si k tomu 400 kW alias 544 koní výkonu schopných vystřelit auto na stovku za 5,5 sekundy a máte před sebou co? Možná hloupost roku, už v březnu. Však vůz má k dispozici baterii o kapacitě jen 102,7 kWh, což odpovídá asi 26 litrům nafty v nádrži dieselového auta. Pokud jste někdy jeli s výkonným (ale ani ne tak moc výkonným, takové neexistuje) dieselovým SUV o hmotnosti alespoň blížící se 2,5 tuny (ani takové neexistuje, i Range Rover SDV8 byl o metráky lehčí), víte, že s takovou nádrží byste ujeli možná 100 až 150 km svižněji, 200 km velmi pomalu a jen desítky km opravdu rychle. Li Auto Mega na tom nebude jinak.

Výrobce přesto tahá z klobouku informace o dojezdu ať 575 km na jedno nabití dle čínského WLTC (jak, s takovým „hovadem”?) a přidává obzvlášť vtipnou poznámku o možnosti dobíjet baterii výkonem až 520 kW, takže posun z 10 na 80 procent kapacity může proběhnout do 12 minut. Věříme, že to technicky je možné, ale kde probůh najdete 520kW dobíječku? Tolik elektrického výkonu obsluhuje už tisícová města, není reálné, že by byl kdekoli šířeji k dispozici pro jeden automobil. A přesto je to pořád ekvivalent doplnění 18 litrů nafty za 12 minut, to má být něco skvělého?

Je to opravdu jen další marný pokus vrátit elektromobilům relevanci, zvlášť při ceně od 559 800 CNY, tedy asi 1,8 milionu Kč. Je to v praxi nepoužitelné auto přesně pro to, pro co by mělo sloužit především, tedy pro dlouhé rodinné přesuny. Tudy cesta opravdu nevede, zrovna tyto vozy potřebují zásobárnu energie s mnohem větší energetickou hustotou, jejíž kapacitu lze „obnovit” zásadně rychleji a především spolehlivěji.

Ani se nám nechce říkat, co za Mega... věc tohle auto je. Přes některé chytré nápady sází na naprosto nevhodnou základní techniku. Foto: Li Auto

Zdroj: Li Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.