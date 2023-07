Obrovité luxusní čínské SUV za cenu Octavie dává lekci i BMW, teď s podobným ceníkem míří do Evropy před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GAC Motor

Zajímavá čínská auta často vděčí za své prodejní úspěchy cenám, které pak ale na jiných trzích nejsou to replikovat. V tomto případě to ovšem nemá platit. Před sebou máme vskutku mohutné luxusní SUV, které v Číně stojí od 560 tisíc Kč. A v Rusku nebude o moc dražší.

Jsme konzervativní lidé, a tak jsme přáteli designově decentních, nevtíravých aut, která zůstávají atraktivní po dekády, nikoli jen do chvíle, než někdo jednu divočinu nahradí jiná. Samozřejmě není možné jednoduše říci, jak bude to či ono vzhledové pojetí auta působit za pár let, to musí rozsoudit až čas, obvykle ale platí, že čím bláznivější ten či onen nápad je, tím dříve zastará. Tedy v lepším případě, v tom horším je zdrojem výsměchu či pohrdání od první chvíle.

S rozpaky tedy hledíme na provokativní designy nových BMW, která jako by se schválně pokoušela vzbudit kontroverzi pojetím některých partií. Obvykle jsou to ledvinky, někdy ale Mnichov sáhne po divokém pojetí jiných partií, aniž by nějak zvlášť vzhledově zapadaly do pojetí zbytku vozu. Proč? Šéfdesignér Jaguaru kdysi řekl, že to je kvůli Číně, kde je obtížné se bez podobného přístupu udržet na očích publika. V tomto kontextu tedy nepřekvapí, že ještě dál zachází právě Číňané.

Automobilka Guangzhou Automobile Group, zkráceně GAC Motor nebo prostě GAC, už předloni uvedla do prodeje novou podobu modelu GS8 své luxusní značky Trumpchi. A po každém jejím spatření máme znovu tendenci jít se BMW omluvit, protože tak daleko v Mnichově pořád nezachází. Číňané tady jasně dávají BMW lekci v jeho vlastní hře, v případě GS8 navíc existují hned dvě verze přebujelé masky chladiče. Základní provedení ji má prostě hodně, hybridní verze ale vše posouvá ještě dál, neboť masku protahuje až úplně ke spodní části vozu. Nejde navíc říci, že by zbytek auta byl pojatý jinak, mohutnost z něj čiší každým coulem. A zřejmě tím dělá, co má.

Pokud totiž po shlédnutí fotek budete mít dojem, že jde snad o 6metrové auto, není tomu tak, vůz je přibližně stejně velký jako BMW X5. I to je samozřejmě hodně velké auto, s přesně 4 980 mm délky, 1 950 mm šířky, 1 780 mm výšky a 2 920 mm rozvoru obrovitěji působí, než ve skutečnosti obrovité je. Pod kapotou základního provedení se pak nachází dvoulitrové turbo s 250 koňmi a 400 Nm, které míří na přední nebo všechna čtyři kola.

Parametry hybridní alternativy jsou jiné i v případě rozměrů, čelní partie auto protahují až na 5 015 mm. Hybridní pohon využívá techniky Toyoty základem je ale znovu spalovací přeplňovaný dvoulitr se sníženým výkonem, který dohromady s elektromotorem dává skromnější na 190 koní. Kolik výkonu přidává elektromotor, není zcela jasné, celkový kombinovaný výkon maximálně 236 koní ale míří přes automat CVT od Toyoty znovu na přední nebo všechna čtyři kola.

Interiér působí velmi velkoryse a moderně. Nabízí 6 nebo 7 míst pro pasažéry, semi-autonomní řízení úrovně SAE2 a samozřejmě spoustu luxusu a výbavy. Ceny přesto nejsou vysoké - základní benzinové provedení koupíte od 186 800 yuanů, tedy asi 562 tisíc Kč, maximem je plně vybavený hybrid s 4x4 za 228 800 CNY, to je asi 688 tisíc Kč. To je českou optikou prostě láce - auto koupíte levněji než základní Škodu Octavia (dnes od 620 tisíc Kč), vedle srovnatelnějšího Kodiaqu je za babku. Autu se tak prodejně daří, letos si našlo v Číně už na 20 tisíc kupců, o tom jsme ale dnes mluvit nechtěli.

Zajímavé je, že GAC přesně s tímto modelem vytáhlo do Evropy, nepřekvapivě do Ruska. Zatím to není oficiální, obvykle dobře informovaný portál Čínské automobily to ale hlásí s tím, že první skladová auta dokonce už dorazila do země (a má jejich fotky, takže to nebude výmysl). To dnes v obecné není nic neobvyklého, běžně ale tento krok provází výrazné zdražení, které čínským hitům na prodejnosti jinde nepřidává. U GAC to tak být nemá - prodávat se má za ceny od 3 do 3,8 milionu rublů, tedy od asi 716 do do 907 tisíc Kč. Je to pořád víc, ale není to o tolik víc a ve výsledku jde o rozumné sumy. Však Škoda Kodiaq dnes s cenou začíná na 1 069 900 Kč, bez legrace...

GAC Trumpchi GS je už v základním provedení designově mimořádně výrazné auto... Foto: GAC Motor



...verze Hybrid ale teprve dává masce chladiče absurdní podobu, která zatím nenapadla ani designéry BMW. Auto teď míří do Evropy a máme pocit, že s jeho cenami mu designovou nabubřelost leckdo odpustí. Foto: GAC Motor

Zdroje: Čínské automobily, GAC Motor

Petr Miler

