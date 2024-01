Obrovský nárůst prodejů aut v postsovětských republikách ukazuje reálný dopad sankcí proti Rusku

Petr Prokopec

O Kazachstánu a situaci na tamním trhu s auty už jste možná zaslechli, ale co takový Uzbekistán? Napadlo by vás, že se tam prodá přes 450 tisíc aut za rok, což bude znamenat skoro 70procentní meziroční nárůst? Čím to asi bude, čím asi...