Obrovský propadák Renaultu už nekupuje skoro nikdo. Automobilka ho teď zkouší zachránit faceliftem s ještě horší akcelerací na stovku
Petr ProkopecTohle auto bylo po léta bestsellerem značky a jedním z nejžádanějších aut na celém kontinentu. Dnes je jedním z nejhůř prodávaných aut značky, se kterým se může srovnávat i okrajový Espace. Modernizace je tak na místě, tahle ale nevyřeší vůbec nic.
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Obrovský propadák Renaultu už nekupuje skoro nikdo. Automobilka ho teď zkouší zachránit faceliftem s ještě horší akcelerací na stovku
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto bylo po léta bestsellerem značky a jedním z nejžádanějších aut na celém kontinentu. Dnes je jedním z nejhůř prodávaných aut značky, se kterým se může srovnávat i okrajový Espace. Modernizace je tak na místě, tahle ale nevyřeší vůbec nic.
Když Renault v září 2002 představil Mégane druhé generace, řadě lidí šokem padla čelist až na zem. Francouzská automobilka tehdy svůj hatchback, sedan, kabriolet i kombík vyvedla v novém designovém stylu, který předchozí obliny nahradil velmi ostrými hranami. Vedle toho ovšem třeba jako vůbec první v daném segmentu přišla s bezklíčovým zamykáním a startováním s pomocí karty. A jako první mezi výrobci dostupných rodinných aut začala za příplatek nabízet i panoramatickou střechu.
Megane se i díky tomu stal Evropským autem roku 2003, přičemž jeho popularitu ještě umocnila organizace Euro NCAP, která jeho bezpečnost ohodnotila pěti hvězdami. To se v segmentu menších rodinných aut stalo rovněž poprvé. Nebylo tedy divu, když v roce 2004 prodali Francouzi takřka půl milionu nových aut, díky čemuž Mégane v rámci Evropy vyšplhal na čtvrtou příčku v pořadí. Překonal přitom nejen sesterské Clio, ale i takový Ford Focus nebo Opel Astra.
Přesunout se můžeme do současnosti, kdy Francouzi k provolávání slávy tomuto modelu mají opravdu velmi daleko. U páté generace, která byla představena v roce 2022, totiž značka přešla na elektrický pohon a myslela si, že stvořila novou Teslu. Stvořila ale jen novou mrtvolu na kolech - zájem o vůz byl od začátku mdlý a zájem o něj postupem času jen dál uvadal. Za prvních pět letošních měsíců si jej tak v rámci celé Evropy pořídilo pouhých 8 183 lidí. Z bestselleru se tak stal propadák nevídaných rozměrů - i takový Espace, o kterém možná ani nevíte, že se prodává, si pořídilo 7 327 lidí. Méganu kdysi stačilo pár dnů v týdnů, aby takových výsledků dosáhl...
Nyní tedy Mégane E-Tech Electric, jak zní kompletní oficiální název vozu, prošel faceliftem s cílem situaci zvrátit. A my nevíme, zda se smát či spíš plakat. Jakkoli totiž došlo na změnu vizáže i techniky, žádná ze změn nebude důvodem, proč by se klientela měla vrátit zpátky do showroomů. Čekat můžeme spíše ještě menší zájem, neboť Renault se rozhodl navýšit dojezd. Místo dosavadních baterií o kapacitě 60 kWh tak lze čekat paket se 67 kWh, u kterého ovšem nedošlo pouze na zvýšení hustoty.
Místo toho Francouzi použili větší články, což vedlo ke zvýšení výšky vozu o 20 milimetrů. Mégane je tak dnes již daleko víc SUV než hatchback, což by nutně nemusel být problém. Jenže se dá předpokládat, že s vyšší kapacitou nedojde pouze k natažení udávaného dojezdu z 467 na 500 kilometrů, ale také ke zvýšení ceny. Protože ale k zahájení prodeje má dojít až v následujících měsících, můžeme zatím o tomto ne zrovna pozitivním kroku pouze spekulovat. Nakonec je to ale jedno - kolem milionu v základu bude tohle auto stát tak jako tak. A to je moc.
Elektromotor roztáčející přední kola se nicméně nemění, nadále tedy lze počítat s 220 koňmi, se kterými jste ale kvůli těžším baterkám na stovce za 7,6 sekundy místo dřívějších 7,4. To je na elektrické auto bída s nouzí, nejvyšší rychlost 160 km/h pak nestojí za řeč. V případě dobíjení ovšem Renault zvýšil maximální možný výkon ze 130 na 165 kWh. Čas potřebný k navýšení kapacity baterií z 15 na 80 procent se tak sice zkrátil o zhruba 25 procent, stále je však třeba čekat 24 minut na dobití 65 procent 67kWh baterie, tedy na doplnění ekvivalentu 11 litrů nafty. Tohle za naprosto ideálních okolností včetně podnebných podmínek? Je to jen další výsměch.
Pod povrchem tedy žádná lákadla opravdu nenajdete, v případě exteriéru pak lze mluvit hlavně o nové čelní masce, odlišné grafice světel či jiném nárazníku. Ten se liší pak i vzadu, kde je jeho součástí difuzor. Vedle toho Francouzi přihazují nová 19palcová a 20palcová litá kola, stejně jako paletu barev rozšířil odstín Satin Blue. Renault nám pak facelift ukázal jen v souvislosti s výbavou Esprit Alpine, součástí nabídky ovšem bude i níže položený stupeň Techno.
Bez ohledu na zvolenou úroveň však uvnitř vždy dostanete 12palcový displej multimédií a 12,3palcový přístrojový štít. Automobilka do placu přihodila hlavně nový systém monitoringu řidiče, který se v Evropě stal povinným. Podle Renaultu jej přitom lze využít i při automatickém nastavení vašeho osobního profilu, kdy ale veškerá data mají zůstávat ve voze a být tak lépe ochráněna před hackery. Jste tedy přesvědčeni o nutnosti co nejrychlejší koupě? Pokud ano, přidáte se letos ke 4 lidem, kteří si Mégane E-Tech v Česku koupili. To je také výmluvné...
Renault Mégane E-Tech 2026 dostal do vínku hlavně nové čelní partie a větší baterie. Kvůli nim ovšem narostl do výšky. A větší je zjevně také hmotnost, pročež sprint na stovku zabere 7,6 sekundy, tedy o dvě desetiny více než dosud. Foto: Renault
Zdroj: Renault
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