Ochota lidí přijmout elektromobil za své příští auto dramaticky klesá, jejich nedostatky nejde zastřít před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Podobné studie nálad mezi zákazníky nejlépe ukazují, jak iluzorní je očekávání, že elektromobily přijmou za své všichni lidé rozdílu. V Kanadě už teď jasná většina z nich ví, že o takovém autě nebude ani uvažovat.

Nevím, na základě čeho, ale spousta lidí se dnes tváří, že elektromobily jsou jasnou budoucností automobilového světa. Jakékoli jejich odmítání pak má být jen projevem strachu z neznámého nebo předsudků, které čas dříve nebo později rozptýlí. Podobné uvažování je tak neuvěřitelně tupé, že se mi jej ani nechce rozporovat, ale přesto - elektrická auta dnes představují o tolik hůře použitelné řešení za o tolik větší peníze, že neexistuje žádný důvod si myslet, že by měla být zajímavější alternativou pro většinu lidí, natož pak pro všechny.

Je to samozřejmě můj názor, pokud ale máte opačný, není čas od času od věci zajímat se o to, jak o věci uvažují ostatní. A jak moc elektromobily dokážou postupem času rozptylovat obavy ze své vlastní omezené použitelnosti, za kterou si ještě nechají připlatit. Jako na zavolanou v této souvislosti přichází studie společnosti J.D. Power, která zkoumala jen ochotu Kanaďanů uvažovat o elektromobilu jako o jejich příštím autě. To samo o sobě neznamená, že si takový vůz koupí, je to teorie, ale aspoň by mohli. Jenže jak se ukazuje, podíl takových lidí je nejen relativně malý, ale především se postupem času dramaticky snižuje.

Podle J.D. Power celková ochota uvažovat o elektromobilu jako o příštím autě v Kanadě klesla v roce 2023 o 13 procentních bodů na 34 % ze 47 % v roce 2022. Plných 66 % respondentů tak uvedlo, že je „velmi nepravděpodobné“ nebo „dosti nepravděpodobné“, že by uvažovali o elektromobilu jako o svém dalším voze. Hlavními důvody, proč se jim vyhýbali, byl omezený dojezd (63 %), vysoké ceny (59 %) a nedostatek infrastruktury pro dobíjení (55 %).

Není to nic, co by se vymykalo logice, jen to popírá „logiku” uvažování zastánců masové elektrifikace - ti si myslí, že elektromobily časem obhájí samy sebe, ukazuje se ale, že čím více je lidé mají na talíři, tím spíše je odmítají. „Rostoucí obavy o cenovou dostupnost a infrastrukturu (jak z hlediska nabíjení, tak z hlediska elektrické sítě) způsobily výrazný pokles počtu spotřebitelů, kteří se v dohledné době ocitnou na trhu s elektrickými auty,” stojí ve vyjádření J.D. Power k výsledkům průzkumu.

Pokud to v Kanadě znáte, možná vám to nepřijde až tak tristní, třebaže výrazný negativní trend je pořád stejně varovný. Zmíněné celkové číslo je ale dáno do značné míry relativním příklonem zájemců ve městech, v odlehlejších částech země není teoretický zájem o elektromobily ani pětinový. A to je skutečně pořád jen teorie - nedokážeme si představit, že by se rurálnějšími oblastmi Kanady dalo s elektromobilem vůbec nějak rozumně pohybovat.

Tak či onak platí, že vůbec ochota lidí přijmout elektromobil za své příští auto dramaticky klesá, i když se zdaleka nepřiblížila ke kýženým 100 procentům. Divit se není čemu, to se spíše divíme těm, kteří jsou tento přímočarý závěr schopni ignorovat a věřit tomu, že všichni budou nadšeně jezdit něčím, jako je Škoda Enyaq - autem za víc jak milion a čtvrt, které z hlediska použitelnosti rozseká na atomy libovolný skoro spalovací model se zlomkovou cenovkou.

Jezdit s elektromobilem po Kanadě bude jistě lahůdka... Jen jasná většina lidí už předem ví, že o jeho koupi nebude ani uvažovat, ještě loni takových nebylo tolik. Foto: Škoda Auto

Zdroj: J.D. Power

