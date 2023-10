Od Fordu už nikdo nechce nejen jeho auta, nikdo nechce ani jeho továrnu, 80 procent lidí dostane padáka před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Snad žádná jiná automobilka v Evropě nezaznamenala během uplynulých let takový pád jako Ford, který rychle přišel o 70 procent svých zákazníků. Teď už nedokáže prodat ani svou továrnu. A pokud nezmění nastolený směr, bude jen hůř.

Kritiku nikdo nemá rád, žádný soudný člověk nemůže s úsměvy a díky sledovat, jak jeho snahy cupujete na kousky. Stejně tak by se ale každý soudný člověk měl být schopen zamyslet nad tím, zda taková kritika není náhodou oprávněná, konstruktivní, zda není jen nastavením pověstného zrcadla, které posouvá vnímání jinak stejné reality do jiného světla. Však nikdo nemá patent na rozum a jakmile přestanete vnímat své okolí, uzavřete se jen ve svém vlastním vnímání a v přesvědčení, že jediná vámi nastolená cesta je správná, obvykle se spálíte.

Tato slova nutně připomíná pohled na vývoj aktivit Fordu v Evropě a naši interakci s touto automobilkou. Ani my nemáme patent na rozum, už v hloubi minulé dekády jsme ale začali být velmi kritičtí k tomu, co tu automobilka provádí. Bylo zřejmé, že ztratila cestu, že ztrácí schopnost reflektovat přání svých zákazníků, mezi které většina členů redakce svého času patřila. Byla to konstruktivní kritika vedená ve snaze napravit chyby a omyly a vrátit se na cestu vedoucí k úspěchu. Tak to ale Ford nikdy nevnímal.

Jak už padlo, kritiku nemá rád nikdo, některé firmy ale jsou schopny se jí postavit čelem a přemýšlet nad tím, co udělaly špatně. Jiné ovšem jen začnou kopat kolem sebe a místo řešení podstaty problému investují do toho, aby umlčely ty, kteří na něj upozorňují. Ford na české i evropské úrovni byl této vadné kultury plný a vystupoval vůči nám i jiným kritickým hlasům velmi agresivně. Teď má, co chtěl mít, bohužel.

Nikdo z redakce už žádný Ford nemá a nejsme zdaleka jediní, kterým nezbylo než řady zákazníků značky opustit. Ještě okolo roku 2005 prodávala automobilka v Evropě na 1 750 000 vozů ročně, přes postupný ústup ze slávy ale v roce 2018 pořád dokázala prodat přes milion aut. To bylo naposledy a byť tehdy muselo být snad už každému jasné, že nezvolila správnou strategii, pokračovala v ní dál. Loni se tak evropský odbyt značky propadl podle dat JATO Dynamics na 545 846 vozů, což je daleko nejméně v evidované historii a asi 70% pokles oproti rokům slávy. Co na to Ford? Sází na ještě méně žádanou elektromobilitu.

Je to něco jako sebevražda v přímém přenosu, nedává to smysl. Kdyby byl Ford s takovým výsledkem spokojený, fajn. Ale on spokojený není a z vlastního neúspěchu viní ty, kteří před ním neschovávají zrcadla. Jak absurdní to je, zvláště pak v Česku - tady značka loni prodala 7 399, méně jak polovinu vozů oproti roku 2017. A víte, kolik jich bylo elektrických? Přesně 61. Jak může tváří v tvář těmto číslům dál někdo tvrdit, že vše spasí elektrifikací? Je to zřetelná spirála omylů, ze které Ford odmítá vystoupit.

Jak se navíc nyní ukazuje, problémy už nemá jen s prodejem aut, prodat nedokáže ani své fabriky. Ty s výše popsaným sešupem prodejů pochopitelně nejsou vytížené, což je velmi neefektivní. Ford se tak rozhodl svou produkci v Evropě omezit a přesunout do levnějších lokalit, což odnese také jeho velká továrna v německém Saarlouis. Ta dnes vyrábí hlavně Focusy, jednu z kdysi dojných krav značky, dnes spíše velký propadák. V roce 2025 Focus skončí bez nástupce, protože spalovací auta nesmí projet, a tak tuto továrnu chtěl prodat. Vypadalo to, že ruka je v rukávě a fabriku koupí čínské BYD, jenže nakonec se to nestalo a nestane.

Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje ve Fordu informuje o tom, že dohoda padla a Číňané odmítli podepsat závaznou smlouvu o budoucím prodeji, kterou bylo nutné podepsat do 30. září. Vzhledem ke krátícímu se času tak už Ford neusiluje o to, aby továrnu jako celek prodal jiné automobilce - část plánuje prodat výrobcům jiného zboží (hovoří se o solárních panelech), část si chce nechat jako vlastní technologické centrum. Možná si řeknete, že to je fuk, ale má to jeden velmi nepříjemný aspekt. Automobilka chtěla saarlouiskou továrnu prodat celou jiné automobilce s tím, že zachová práci pro všechny zaměstnance, čímž by se zbavila pro ni nepříjemných závazků k nim. Ale přesně k tomu už nedojde.

Šéf evropských aktivit Fordu na poli osobních aut, Martin Sander, měl už informovat zaměstnance, že asi 80 procent z nich bude propuštěno a pro firmu bude na jiných pozicích dále pracovat asi jen tisícovka lidí. Odboráři jsou z toho pochopitelně frustrovaní a hodlají využít všech legálních možností, aby Ford na svou „zradu” hned tak nezapomněl.

„Pro Ford to bude drahé,” řekl zástupce odborů Jörg Köhlinger. „Vyšleme signál, aby se ostatní firmy bály zavírat své továrny,” dodal. Pro Ford je to jen další z řady nepříjemností, která stěží skončí, pakliže automobilka nebude schopna přehodnotit svůj přístup. Se stoprocentní sázkou na elektrická auta bude jen přihlížet dalším a dalším propadům svých prodejů se vším, co takový vývoj musí následovat.

Ford býval v Evropě něco, teď se doslova ztrácí před očima. Neudrží v chodu ani svoji fabriku v Saarlouis, kterou nakonec z velké části prostě zavře. Asi 80 procent jeho tamních zaměstnanců bude propuštěno. Foto: Ford

Petr Miler

