Od počátku nesmyslná emisní norma Euro 7 dostala smrtící ránu, auta jako Škoda Fabia mohou žít dál před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Optikou zdravého rozumu je neskutečné, že destruktivní podoba návrhu Euro 7 přišla během českého předsednictví EU, přitom právě česká ekonomika je s automobilovým průmyslem silně svázaná. Španělé naštěstí vzali rozum do hrsti místo nás.

Dnes se v pražském Technologickým centru Umprum koná tzv. Green Deal Summit. Na tom vystoupí i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen, která již před lety prohlašovala, že hlavní náplní jejího života je boj s klimatickými změnami. Lepšího stavu věcí chce dosáhnout mimo jiné s pomocí elektromobility, o které ale evidentně neví vůbec nic. Jinak by ostatně naděje na spásu planety nevkládala do ekvivalentu kávového hrnku, se kterým má dojít na přelití celého oceánu. Daleko větší službu mohou odvést efektivnější spalovací auta a jiná než fosilní paliva, proč by to ale paní von der Leyen mělo zajímat, když - a teď si do ní trochu lacině rýpneme - i ke krátkým přesunům používá letadlo placené z peněz nás všech.

Jinými slovy, šéfka EK je jedním z největších pokrytců starého kontinentu, kteří rozhodují o věcech, kterým nerozumí. Během studií se nejprve zabývala ekonomií, než přesedlala na medicínu. S čímkoli technickým ovšem nikdy nepřišla do styku. I díky tomu mohl pod její taktovkou během českého předsednictví Evropské unie vzniknout naprosto nesmyslný návrh emisní normy Euro 7. Do něj byla zahrnuta i nutná redukce prachových částic PM2.5, které produkují brzdy a pneumatiky. Jak ovšem něčeho takového mělo být docíleno, již politici neupřesnili.

Hlavním nesmyslem bylo ale vynucování plnění vesměs současných emisních limitů motory spalovacích aut i v extrémních podmínkách, třeba při studeném startu, kdy mají dle dnešních norem výjimku. Takové výjimky jsou logické, technici komisi opakovaně upozorňovali, že agregáty se v těchto režimech pohybují v řádu promile svého provozního času a je úplně jedno, že v tu chvíli limity neplní - jakékoli snížení emisí v takových chvílích nezmění z globálního pohledu vůbec nic hmatatelného. Komise přesto trvala na svém a neopomněla stanovit absurdní datum, kdy by norma měla začít platit.

Právě to byl další z důvodů, proč se Euro 7 setkalo s tak obrovskou kritikou od kohokoli, komu v hlavě zůstala alespoň špetka rozumu. Do července 2025 vůbec nebylo možné (navíc stále jen navrhované) změny implementovat, však vývoj nových aut probíhá roky a sáhnout do konstrukce dožívajících modelů je velmi neefektivní. Přesto von der Leyen a jí podobní soustavně tvrdili, že vše je schůdné a navrhované změny se na ceně aut projeví jen minimálně. Taková Škoda však uvedla, že pokud návrh v takové podobě projde, auta jako Fabia se stanou definitivně minulostí, protože by je to zdražilo o víc jak 100 tisíc Kč. A Fabii 1,0 za půl milionu by nekoupil skoro nikdo, to by pak pro automobilku bylo bezpečnější ji vůbec nenabízet.

Čeští politici, kteří se ještě na konci loňského roku poplácávali po ramenou, kterak se jim povedlo zajistit návrat Evropy na výsluní, tak rázem prozřeli. A z jiné pozice pro změnu začali aktivně proti Euro 7 bojovat. Ovšem až Španělsko, na které aktuálně předsednictví připadá, dokázalo od slov přistoupit k činům. Do pléna tak zamířil nový návrh, který současné limity prakticky nemění a nesmyslné vynucování minimálních emisí spalovacích motorů v extrémních podmínkách ruší. V této podobě byl ministry členských zemí EU schválen. Nyní je zapotřebí, aby jej odsouhlasil také Evropský parlament a Evropská komise, jejich odpor se ale nečeká.

S čím tedy mohou výrobci přesně počítat? Co se výfukových emisí týče, zde v případě osobních aut a dodávek nedochází k žádné změně oproti normě Euro 6, limity se mění pouze pro nákladní vozy a autobusy. Nově se pak sice budou měřit emise z oněch brzd a pneumatik, ovšem automobilky budou mít na změny více času než dle původního návrhu. U nových osobních aut totiž dostanou 30 měsíců od vstupu normy v platnost, u těch stávajících pak půjde o 42 měsíců a u náklaďáků dokonce o 48, respektive 60 měsíců.

Český poslanec Alexandr Vondra dodal, že Evropský parlament by o návrhu měl hlasovat v listopadu. Pokud Brusel v mezičase přijde s jiným zněním, bude třeba znovu další jednání, které by následně vyústilo v podporu europoslanců a členských států. V takové chvíli by nicméně původní termíny platnosti normy od půlky roku 2025 byl již naprostou fikcí, spíše bychom se začali blížit roku 2027. A také roku 2035, kdy má dojít na faktický zákaz spalovacích aut, který se ovšem nedosažitelné fikci též podobá stále víc.

Nový návrh emisní normy Euro 7, která je z hlediska emisí výfukových plynů jen přejmenovanou euro-šestkou, umožní spalovací Škodě Fabia čtvrté generace dožít klidného stáří a automobilkám dovolí přijít s dalšími takovými vozy. Zda této možnosti využije zrovna škodovka, to je dnes ve hvězdách. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters, ČTK

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.