Od počátku nesmyslný čtyřválec, který měl nahradit osmiválce v Mercedesech-AMG 63, skončí bez náhrady. Nikdo ho nechce dnes | Petr Miler

Od bodu nula, od první vteřiny, od první spekulace na toto téma jsme Mercedes varovali, že půjde o obrovské fiasko, ve kterém utopí nekonečně mnoho peněz. Nevěřil a s dvoulitrovým hybridem místo osmiválcového čtyřlitru to zkusil. Selhal na celé čáře a teď jen chytá vodopády zmaru.

Chytrému napověz, hloupého kopni. Mercedes mohl být chytrý a nechat si napovědět, však i my jsme automobilce léta vzkazovali, že její pokus udělat z osmiválcových sportovních modelů čtyřválcové plug-in hybridy bude jen extrémně těžká katastrofa, parodie na předchůdce a zavírání očí před technickou realitou. Nedbala toho.

Nezapomenu, jak nám už před víc než třemi roky nám zástupci automobilky opakovaně tvrdili, že se mýlíme, že postavili něco speciálního, že čtyři válce nevadí, že hmotnost nevadí, že dočasný výkon nevadí, že auto je něco jako perpetuum mobile a podobně jako Archimédes s pevným bodem ve vesmíru pohne zemí. Nic z toho se neukázalo pravdou a konvenční řešení konkurence tento nesmysl opakovaně roznášela na kopytech.

Mercedes ale kopl až extrémní nezájem o tento vůz, který byl od začátku zjevný - ani domácí zákazníci se novinkou zlákat nenechali. Přesto musela uběhnout ještě řada let a přijít další důkazy nezájmu navzdory extrémním slevám, aby firma přiznala, že kvůli sázce na downsizing ztrácí zákazníky. Přesto se ještě nějaký čas bánila kapitulaci a pohledy na věc zásadně ani nezměnila ani ve chvíli, kdy nezávislý úpravce s největší obětí v podobě modelu C63 udělal to, co firma říkala, že nejde.

Mercedes vlastně vnitřně nekapituluje ani teď, kdy začíná být jasné, že dvoulitrový hybridní pohon nadobro skončí. Informuje o tom obvykle dobře zpravený Greg Kable přes Autocar, když cituje svůj zdroj u Mercedesu: „Technicky vzato je čtyřválec jedním z nejmodernějších pohonných jednotek dostupných v sériově vyráběných autech. Jeho výkon je též na takové úrovni. Navzdory tomu se mu však nepodařilo oslovit naše tradiční zákazníky. Uvědomili jsme si to,” uvedl.

Automobilka tak i dnes - vlastně už tradičně - mluví o tom, že všechno udělal skvěle, akorát „tupí zákazníci” s ním nedrželi basu. Tak to tedy změní. Ale lepší to než vůbec nic - podle Grega má motor nejen opustit model C63 od AMG ale úplně skončit. Kdy, je otázkou, spolu s čistým čtyřválcem v typech 43 si ale má odsloužit své v dožívajících modelech a pak nadobro zmizet s účinností emisní normy Euro 7. Jeho role se pak znovu mají ujmout motory R6 a V8, tedy šestiválce a osmiválce, které mohou být i slabší, nezní ale jako vysavač, nejsou bezcharakterní, nezvyšují hmotnost auta o půl tuny, bez baterek nejsou o třetinu slabší (ale jinak pořád stejně těžké), nemají baterku za statisíce na jednotky let a podobné „drobnosti”.

V případě onoho nešťastného C63 ale má náprava přijít už s faceliftem, kdy by se vůz měl dočkat aspoň šestiválcového třílitru známého z typů 53 od AMG. Výkonová špička tím půjde dolů, stabilní výkon ale bude vyšší a nepůjde-li znovu o plug-in hybrid, hmotnost by mohla klesnout o mnoho set kilogramů a pokles nejvyššího výkonu tím vykompenzovat.

Uvidíme, jasněji má být v řádu měsíců. Pro tuto chvíli platí, že ona čtyřválcová absurdita si balí fidlátka a její cílovou stanicí je zapomnění. Chybět nebude nikomu krom těch, kteří se zasadili o její zrod. Inu, k vlastním dětem kritičtí nebýváme, ač si to zaslouží sebevíc...

Ho ho, tak to je on, nikoho krom pár zaměstnanců Mercedesu šampion. Po letech trápení na trhu už má mít sbaleno - modelu C 63 S E Performance od AMG už nyní, v jiných modelech a provedeních později. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Autocar, Mercedes-Benz, Autoforum.cz

Petr Miler

