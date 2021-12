Od vzhledu nového BMW 7 už zjevně nikdo nečeká nic dobrého v případě jakékoli z verzí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Bavorská značka v posledních letech proslula snad i záměrně provokativními designy svých novinek a příští řada 7 nebude výjimkou. Smiřte se s tím, už ani optimističtí kolegové z Carwow nečekají nic dobrého od jakékoli verze včetně i7 či potenciální M7.

Pokud patříte mezi ty, kteří si auta od BMW oblíbili pro jejich technickou výjimečnost skrytou do hávu nevtíravých, nadčasově elegantních designů, pak se v posledních letech asi nestačíte divit. Ona už éra Chrise Bangla započatá krátce po startu nového milénia byla kontroverzní, optikou toho, co se na nás hrne nyní, šlo ale stále o časy nenucené elegance.

Modely jako iX nebo chystané XM vypadají jako slepence náhodně sestavené změti designových nápadů a představa, že u BMW tím svou svou provokativní pouť ukončí, je lichá. Zmíněná SUV jsou nové modely, u kterých lze experimentovat už proto, že nemají žádnou tradiční klientelu, a tedy není co ztratit. Co ale taková řada 7 coby výspa evoluce mnichovské značky?

I ta bude ve své nové generaci hodně divoká, jak už jsme nejednou naznačovali. Optimisté mohli dosud věřit, že se to nestane, že nás BMW podobou prototypů jen dráždí, aby nakonec přišlo s něčím citelně konvenčnějším, také tahle víra je ale zjevně minulostí. Svědčí o tom i nový příspěvek Mata Watsona z Carwow, který se vždy snaží na autech hledat to lepší, rovněž on s kolegy v případě očekávaného vzhledu ale zjevně kapitulovali.

Na svém videu ukazují možnou či spíše pravděpodobnou vizáž nové sedmičky v řadě myslitelných verzí. Nejde tedy jen o základní provedení, ale též o elektrickou variantu i7 či nepotvrzenou sportovní M7. Ať už se ale díváme na kteroukoli z nich, je těžké dojít k jinému závěru, než že půjde o další podivný automobil připomínající kde co, jen ne tradice bavorské značky.

Neříkáme, že auto bude ošklivé, to si musí zvážit každý sám, už snad zcela jistě ale půjde o další krok do designových vod, ve kterých se nepohybuje nikdo ze soupeřů. Máme pocit, že trochu více decentnosti a trochu méně provokativnosti by sedmičce prospělo. Pokud ale půjde o technicky zdařilý stroj, vzhled nejspíše podstatnou část zákazníků (opět) neodradí.

Už dnešní BMW 7 po faceliftu provokuje, to další ale bude střiženo ještě o poznání provokativněji, jak nejlépe ukáží ilustrace různých verzí na videu níže. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.