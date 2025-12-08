Od zrušení zákazu spalovacích motorů v EU od roku 2035 nečekejte nic kloudného, unikly první informace o tom, co přijde místo něj
Petr MilerTo by nebyla EU, kdyby se najednou začala chovat rozumně. Místo jednoho nesmyslu tak přijde druhý, o tom nepochybujeme už od začátku. Až teď se ale začíná ukazovat, jak velká hloupost to bude.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Od zrušení zákazu spalovacích motorů v EU od roku 2035 nečekejte nic kloudného, unikly první informace o tom, co přijde místo něj
8.12.2025 | Petr Miler
To by nebyla EU, kdyby se najednou začala chovat rozumně. Místo jednoho nesmyslu tak přijde druhý, o tom nepochybujeme už od začátku. Až teď se ale začíná ukazovat, jak velká hloupost to bude.
Dlouho „neměnný”, „nevyhnutelný” a „prostě daný” faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory na území Evropské unie od roku 2035 se blíží svému skonu. To je jasné od chvíle, kdy se proti Němu postavilo Německo. A co tento krok následovalo. V momentě, kdy podobnou iniciativu jeden z aktuálních komisařů EU veřejně označí za skvělý nápad, který byl v Bruselu „přijat velmi pozitivně”, je jasné, že se situace stala neudržitelnou a něco se změní.
Jenže co to bude? To už je docela jiná otázka
Někteří ve stínu slov Apostolose Tzitzikostase, který řekl, že EU je nyní „otevřena všem technologiím” a že „nová pravidla EU budou pro příští dekádu explicitně počítat i s konvenčními spalovací motory”, jistě doufali, že se Brusel chytil za nos a dosavadní direktivu rozvolní tak, že bude možné prodávat znovu cokoli. Asi ani ten největší optimista nemohl věřit, že by EU jednoduše vzala zpátky všechny mechanismy mířící k témuž a dovolila proti sobě soutěžit skutečně libovolné technologie, nebylo ale zase tak nemístné předpokládat, že aspoň ta nejhloupější část omezení de facto diktujících výrobcům konkrétní nabízenou technologii ke konkrétnímu datu zmizí a zůstanou jen obecnější a volnější pravidla aspoň blížící se tomu, co nově zavedly USA.
Ani to se ale nemohlo stát.
Nejsme zrovna bytostní pesimisté, ale kdy naposledy EU něco takového udělala? Kdy vzala už zavedená omezení, prostě je zrušila a nic? Přišla obvykle nanejvýš dílčí zmírnění, odložení či jiné projevy o něco postupnějšího vaření žáby se stejným cílem - uvařenou žábou. Tento případ prostě nemohl být jiný, přesto jsme i my zaskočen tím, jaká hloupost se v Bruselu rýsuje.
Oficiálně se zatím nestalo nic a nejspíš se na tom do začátku příštího roku nic nezmění, kolegové z Auto Expressu ale s odkazem na zdroje Sunday Times informují, že představitelé automobilového průmyslu již byli soukromě informováni o tom, co mají čekat. A je to opravdu tragikomické.
Podstatou „velké změny” má být odložení zákazu do roku 2040. Má tedy přijít ten samý nesmysl, který bude stejným nesmyslem k jakémukoli datu, jen o 5 let později doplněný tím, že zatímco 100% eliminace emisí CO2 u aut počká, k roku 2035 bude stačit „jen” 90%. To je opravdu k popukání s pistolí u hlavy. Dá se jistě čekat i změna definice toho, co bude od roku 2035 (a možná i 2040) ještě povoleno, ale „cokoli” to rozhodně nebude. A prostor pro spalovací motory bude dopředu dál minimalizován tak, aby se s nimi stejně dál nikdo nezaobíral.
Kolegové z Focusu s odvoláním na své zdroje v Bruselu uvádí, že lobbyisté z řad aktivistických organizací typu Transport & Environment aktuálně tlačí na to, aby se nová pravidla činila využití jakýchkoli neelektrických alternativ co nejsložitějším a dál nechávaly elektromobilitě umělou výhodu. Na stole je tak například návrh, aby hybridní vozidla mohla mít pouze prťavou nádrž na benzín a nejevila se v praxi o mnoho lépe než elektromobily s podobně prťavými bateriemi. I to je krajně tragikomické.
Nevíme pochopitelně, co se reálně stane, nic kloudného ale od návrhu, který bude nejspíš plně odhalen až v lednu 2026, raději nečekejte. EU stále není v pozici, kdy by v ní zavládl zdravý rozum, to ani omylem, a tak se bude dál snažit dosáhnout stejných cílů jinými cestami. Vypadá to, že věci se bohužel budou muset ještě víc pokazit, aby se mohly konečně zase zlepšit.
Vedení EU bylo v kontaktu s šéfy evropských automobilek pravidelně, dávno tedy muselo vědět, k jakému nesmyslu míří. Už fakt, že jej přehodnocuje až nyní, ukazuje podstatu jeho myšlení. A samotná změna neukáže nic jiného. Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály
Zdroje: Auto Express, Focus, Autoforum.cz
Bleskovky
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
včera
- Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku
8.12.2025
- Číňané hodili na své nové auto vzrostlý strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
7.12.2025
Nejnovější články
- K mání je skoro nejetá Škoda Octavia Combi TDI za 290 tisíc. Co na tom, že to je nechtěná verze s nechtěným motorem, výbavou i barvou
včera
- Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují
včera
- Už se provalilo, že první elektrický Rolls-Royce je propadák, ne hit. Prodeje i ceny dál padají, slevy jdou do milionů
včera
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
včera
- Šéf Fordu, který roky vnucoval elektromobily všem, teď varuje EU, aby nevnucovala elektromobily všem
včera
Živá témata na fóru
- IT poradna 12.10. 00:13 - petr_riha
- Lampárna (stěžovatelna) 12.09. 22:18 - řidičBOB
- BMW Divize 12.09. 19:34 - Spectral
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.09. 09:27 - Snowman000
- Politický koutek 12.08. 12:18 - Brus
- Onboard videa 12.07. 13:57 - brnenska.odchytova
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz