Odbyt VW na jeho největším trhu se strmě propadá, za vším má stát odhalený pokus šidit kupce před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je otázkou, kde končí pravda a začíná manipulace té či oné strany, jedno je ale jisté - Volkswagen má v ten nejméně vhodný moment problém na tom nejméně vhodném trhu, v Číně.

Možná jste v posledních měsících zaznamenali, že Volkswagen má, stejně jako třeba Škoda, značné problémy v Číně. Za první půlrok prodal podle dat CAAM za velkou zdí 1 047 174 aut, což zní jako vysoké číslo, je ale třeba si uvědomit, že mezi roky 2017 a 2019 prodal vždy přes 3,1 milionu aut za rok. A i v loňském „koronavirovém” roce se s prodeji dostal přes 2,6 milionu vozů.

Letos je tak na strmé sestupové dráze. Oproti roku 2019 prodal letos za prvních šest měsíců o 26 procent aut méně a situace v poslední dobře graduje - za červen je propad 50procentní (!) oproti roku 2019 a 50,2procentní oproti roku 2020. A to i když celý trh klesal oproti předloňsku o 1,8 % a oproti loňsku o 12,4 %. To jsou obrovské změny a dosud nebylo jasné, co za tím stojí.

Pozice německé automobilky se zdála být velmi stabilní, byla na tomto trhu nejúspěšnějším zahraničním výrobcem po několik dekád, v posledních letech lámala prodejní rekordy a zákazníci nedali na její vozy dopustit. To je ale nyní minulostí, a jak se zdá, za vším stojí jediný crash test. Jsme v případě Číny vždy ve stanoviscích opatrní, pokud ale nevěříte na konspirační teorie, pak se důvod zdá být prostý - VW byl načapán při tom, jak se pokusil šidit svou čínskou klientelu v oblasti bezpečnosti.

Za detailním vysvětlením musíme zpátky do minulosti. V roce 2018 čínský technologický institut CIRI Auto na základě apelu mnoha pojišťoven usoudil, že bezpečnostní procedura C-NCAP není dostačující. A proto přišel s vlastním postupem, pro který našel inspiraci v Americe u institutu IIHS. Ten totiž před několika lety vyrukoval s crash testem, kdy auta bourají do pevné překážky pouze 25 % přídě. A rázem z toho byl nemalý poprask, neboť většina výrobců na úvod selhala.

Od té doby se procedura stala nevyhnutelnou součástí amerických nárazových zkoušek, přičemž po jejím zavedení volá i řada firem v Evropě. Prozatím však neúspěšně, místo toho starý kontinent nadále spoléhá jen na simulaci havárie 40 % přídě. A právě taková procedura je i součástí testů C-NCAP, přičemž VW Passat určený pro čínský trh jí absolvoval bez poskvrnky. Když jej ovšem CIRI Auto otestovalo dle svých nových pravidel, vůz dopadl naprosto tragicky.

Záběry z testu můžete vidět níže a jde z nich skutečně mráz po zádech. Po nárazu do překážky se totiž čelní struktura shrne jako tahací harmonika, zatímco hlava řidiče zcela mine airbag a narazí do palubní desky. Mimo to se odchlípnou i dveře na jeho straně. Víceméně je tak jasné, že v reálu by daná havárie skončila tragicky. Passat tak v testu logicky propadl, což u vedení VW logicky vyvolalo paniku.

Podle lidí obeznámených s celou situací Wolfsburg zareagoval v řádu dnů a vyslal do Číny tým techniků, který měl zajistit patřičné zesílení čelních partií jednoho z důležitých modelů. To se povedlo a na začátku roku 2020 již Passat náročnější proceduru plnil bez ztráty květinky. Němce to ovšem nevyšlo levně, náklady na výrobu jednoho auta se údajně zvedly o zhruba 400 yuanů (cca 1 350 Kč), což v rámci celé produkce představuje sumy v řádu stovek milionů.

Mnohem dražší se ovšem zdá být pro firmu pokažená reputace. Ačkoli podhoubí celé kauzy je roky starou minulostí, svého času byla jen velmi málo medializována a na oči veřejnosti se dostávala postupně. Lidé pak měli usoudit, že je VW zkrátka šidí na bezpečnosti - využil benevolence pravidel a v Číně nabízel méně bezpečný Passat než jinde. Ostatně je třeba dodat, že většina jeho konkurentů neměla s náročnější bezpečnostní procedurou problém ani s auty vyvinutými před jejím zavedením.

Lidé se ale nezačali otáčet zády jen k Passatu, ale i k celé produkci vyrobené v rámci spolupráce Volkswagenu a SAIC (auta vyrábí i v kooperaci s FAW). Loni čínské registrace tohoto dua klesly o 32 procent, zatímco celý trh šel dolů jen o 6,8 procenta. Stejně tak se nicméně má již dlouhodoběji snižovat i zisk z jednoho vozu. Dle analytické společnosti Bernstein totiž VW na každém kuse vydělával v roce 2015 zhruba 1 400 až 1 500 Eur (35 500 až 38 000 Kč), nyní však jde o 800 Eur (20 300 Kč).

Právě pokles zisku měl vést k tomu, aby od roku 2019 začaly být osekávány náklady. A zřejmě i kvůli tomu došlo na ošizení čelní struktury, což VW musel následně revidovat. Bohužel pro něj ale vše prasklo, což může mít dalekosáhlé následky. Právě Čína měla být totiž finančním motorem veškerého přechodu na elektromobilitu, což se nyní jeví jako stále méně pravděpodobné. Budou-li se prodeje VW vyvíjet ve zbytku roku dále dosavadním způsobem, bude rád, když se pro něj Čína nestane zdrojem ztrát.

Letos v červnu se v Číně prodalo jen 3 056 kusů Volkswagenu Passat, jakkoliv v předchozích letech byly registrace čtyř- až pětinásobné. Averze vůči tomuto modelu je tedy evidentně stále znát, trpí ale celý VW - jeho prodeje jsou letos o čtvrtinu nižší oproti roku 2019, v červnu klesly o polovinu proti loňsku i předloňsku. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters, Data o prodejích: CAAM

Petr Prokopec