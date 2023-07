Odchod VW a Škody z Ruska je pořádný ekonomický průšvih, automobilka se všeho zbavila za desetinu skutečné ceny před 5 hodinami | Petr Miler

Že tento krok bude Němce i Čechy bolet, bylo jasné i bez čehokoli dalšího, až finanční výkazy Volkswagenu ale ukazují, jak moc velkou ránu si dřívější hvězdy ruského trhu budou muset lízat.

V květnu letošního roku se zavřela voda za jednou významnou érou fungování značek Volkswagen a Škoda. Po více jak roce přešlapování na místě se rozhodly zbavit své továrny na auta v ruské Kaluze a postupně opustit celý tamní trh. Nemá smysl nad tím dlouze mudrovat, za nastalé situace oběma značkám asi nic jiného nezbývalo, třebaže bylo jasné, že opouští jedno ze svých největších světových odbytišť - pro Škodu bylo Rusko dokonce číslem dvě.

Už to by hodně bolelo, o to více překvapivé tedy bylo, s jakou velkorysostí směrem k zaměstnancům Volkswagen zemi opustil. Jak se nyní ukazuje, nebyla to z jeho strany zdaleka jediná velkorysost.

List Kommersant informuje, že podle finančních výkazů německé automobilky za první pololetí roku 2023 byla veškerá aktiva firmy v Rusku prodána jen za 125 milionů euro, tedy asi 3 miliardy Kč. Získal je dealerský holding Avilon, který tak udělal něco jako kšeft století - skutečnou hodnotu aktiv společnosti sám VW odhadl na 1,25 miliardy euro, tedy desetkrát vyšší sumu. Nikdo, kdo by za ně v Rusku dal tolik peněz, ale evidentně neexistuje.

Připomeňme, že dohoda o prodeji byla po mnoha týdnech jednání finalizována 18. května. Avilon díky ní získal 100procentní podíl ve společnosti Volkswagen Group Rus a řadě dceřiných firem včetně Volkswagen Components and Services, Scania Leasing, Scania Finance nebo Scania Insurance. Hlavním aktivem byl ale závod automobilky v Kaluze s kapacitou až 225 000 vozů ročně, kde se vyráběly mj. Volkswageny Tiguan a Polo nebo Škoda Rapid. Od roku 2017 fungoval na tomto místě také závod na výrobu motorů.

Nástupce Volkswagen Group Rus dál působí v Rusku jako poloprázdná schránka pod názvem AGR Automotive Group a stará se zejména o nároky dosavadních klientů. Počátkem července se začalo proslýchat, že výrobu v závodu v Kaluze pod taktovkou Avilonu obnoví zatím neupřesněná automobilka z Číny. Jaké překvapení...

Až do počátku března loňského roku se v ruské Kaluze vyráběla i Škoda Rapid. Poté došlo na zastavení linek, které letos následoval prodej celé fabriky. I s dalšími aktivy ji doslova za hubičku koupil holding Avilon, jak se nyní ukázalo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kommersant

Petr Miler

