Odejitý šéf elektromobilů Fordu na truc ukázal hotové auto, které mu loni zařízli, nedivíme se ani v nejmenším

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
19.4.2026 | Petr Miler
Popravdě se divíme spíš tomu, že modrý ovál dotáhl celý projekt tak daleko. Od začátku marná věc navíc měla mít tvary, které připomínají cosi mezi Teslou Model Y a Hyundai Staria. O něco takového s elektrickým pohonem a adekvátní cenou přece nikdo nikdy nestál.
Celý automobilový průmysl působí v posledních letech poněkud zmateně, některé automobilky ale i v tomto prostředí připomínají zajíce, který se pokouší přeběhnout frekventovanou silnici. I srnka oslepená dálkovými světly si vedle takových tvorů může říkat Einstein, neboť pokud si svůj původní hloupý záměr rozmyslí, obvykle zvolí jen jeden další hloupý záměr. Zajíc je ztělesněním sáněk v létě a je schopen sedmkrát vyrazit do silnice a zpátky na pole, aby si to pak namířil přímo pod kola kamionu. Ford je ten zajíc.
Už v roce 2021 jsme nechápali, co Ford přimělo vsadit vše na elektromobily, automobilce to ale vydrželo jen pár let. V roce 2024 to tedy pod tíhou prvotních neúspěchů označila za „pitomou vizi”, pokud jste to ale pochopili jako impuls pro návrat k normálu, mýlili jste se. Ford začal místo toho spřádat jiné plány v podobném duchu a i nyní je odhodlán, že „si ty elektromobily prosadí” s pomocí nové platformy UEV, která je prý revoluční ještě víc než VŘSR. Samozřejmě není, je to jen další sypání peněz do pece.
To možná i Američané zjistili, neboť s šéfem tohoto projektu přetaženým od Tesly je konec. A ještě dřív firma odpískala dvě jiná už hotová elektrická auta vyvinutá též už pod jeho taktovkou. Ford zkrátka udělal hop sem, hop tam, hop sem, hop tam a teď jak zajíc civí do světel přijíždějícího kamionu a přemýšlí, co bude jeho dalším krokem. Realitu pochopitelně neznáme, jedno je ale jisté - rozlučka s dosavadním elektrickým guru Dougem Fieldem nemohla proběhnout úplně v dobrém.
Field totiž spolu se svým odchodem na LinkedInu zveřejnil oficiální fotku auta, které nikdo dříve neviděl. A jak se záhy ukázalo, jde o pohled na odpískané sedmimístné elektrické SUV, které mělo být hotové přesně tak, jak sama fotografie naznačuje. Není to spekulace, v okolnostech se záhy povrtali kolegové z Drivu a také nadšenci z Ford Authority. A automobilka jim potvrdila, že to skutečně je vůz, který loni zařízla a který jsme jinak vidět neměli.
Vše tak působní jako truc akce Douga Fielda, který tím asi chtěl ukázat, jak skvělá auta s ním Ford mohl mít. A nemá. No nevíme, za nás působí jakési poloSUV, polokombi a poloMPV dost nešťastně už svým základními tvary, vypadá jako pes, který strčil hlavu do vysavače. A jeho design hraje přesně na tu strunu, která se ukázala být už mnohokrát nešťastnou - vypadá úplně jinak než vše, na co jsme od automobilky zvyklí, je to něco mezi Teslou a Hyundai, ne Ford. Za nás? Půl vola, půl včely.
Ford pochopitelně prezentoval auto docela jinak, podle něj to byl rychlovlak na kolech pro sedm osob, jen tedy s bateriemi o kapacitě 100 kWh (ekvivalent asi 25 litrů nafty) by to byl spíš šnečí domeček s vyhrazeným parkováním u nabíječek. Ford ale nakonec sám přišel na to, že by šlo o nepoužitelné a drahé auto, a tak jej odpískal. Field názor vedení firmy zjevně nesdílí dodnes...
Není pochyb, že se v případě prvních dvou fotek bavíme o autě, které Ford kdysi prezentoval jako svou budoucnost. Nakonec se nikdy ani neukázalo světu, než byl projekt zrušen. Jeho autor se s tím zjevně nesmířil, a tak vůz po svém odejití z vedení Fordu ukázal sám. Máme pocit, že to neměl dělat... Foto: Ford
Zdroje: The Drive, Ford Authority, Doug Field@LinkedIn, Ford
