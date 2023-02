Odhalení nového monopostu Formule 1 Ferrari zastínilo všechny soupeře, nechytají se ani náznakem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scuderia Ferrari

Nová sezóna Formule 1 je na spadnutí, dosavadní odhalování jednotlivých nových monopostů ale nepřineslo nic, co by stálo za zmínku. A do toho vlétlo Ferrari s něčím, co připomíná Titanic vedle nafukovacího člunu.

Do prvního letošního závodu Formule 1 zbývají již necelé tři týdny. Není tedy překvapivé, že v posledních dnech bylo u jednotlivých stájí velmi rušno. Představovány totiž byly nové monoposty - dnes je na řadě Mercedes, zítra Alpine. Tím budeme znát celé startovní pole, i když obvykle jen po stránce vizuální, pokud ne jen po stránce klíčových sponzorů. Jak na tom jsou jednotlivé týmy po stránce nasazené techniky, se začne rýsovat až příští týden, kdy v Bahrajnu začínají předsezónní testy. Na témže okruhu se pak první březnový víkend pojede i první letošní velká cena.

My se dnes nicméně zaměříme hlavně na Ferrari. Scuderie totiž při debutu svého stroje nejenže ukázala skutečný vůz ze všech stran (někteří - jako Red Bull - ukázali jen „nově” oblepené loňské stroje), ale rovnou s ním vyrazila i na firemní okruh Fiorano. O porušení pravidel nicméně nešlo, stejně jako se nejednalo o tzv. filmovací den, během kterého může tým urazit 100 kilometrů. Místo toho Ferrari předvedlo demonstrační jízdu, která je omezena 15 kilometry. I kdyby nicméně šlo jen o jediné kolo, stále šlo o zajímavější debut, než jaký má na kontě třeba Haas. Ten nové auto ukázal jen online.

„Formule 1 takové prezentace, na které přivedete média, fanoušky, partnery, techniky a mechaniky, v dnešní době potřebuje,“ uvedl jezdec Scuderie Carlos Sainz. A dodal, že pro tým se jednalo o značné riziko. Pro monopost SF-23 šlo totiž o vůbec první reálné kilometry. Riziko, že se něco pokazí a Ferrari si tak utrhne blamáž v přímém přenosu před celým světem, tedy nebylo malé. Nicméně nakonec vše klaplo na jedničku, i v rámci marketingu. O stáji se totiž mluví více než o její konkurenci.

Sainz se nicméně do kokpitu nedostal, místo toho na trať vyrazil jeho kolega Charles Leclerc, který vyhrál hod mincí, na níž byla startovní čísla obou jezdců. Následně pak uvedl, že se technikům snažil poskytnout co nejlepší první zpětnou vazbu. Podstatné podle něj je, že „slabiny, které jsme měli loni, jsou pro letošek menší“. Cílem je tedy dle něj zisk obou titulů. Na výhru v Poháru konstruktérů přitom Ferrari čeká již 15 let, mistrem světa se pak naposledy stal jezdec v barvách Scuderie v roce 2007.

Nový šéf stáje Fréderic Vasseur, který dříve působil u Sauberu resp. Alfy Romeo, je nicméně ve svých vyjádřeních opatrnější. V Maranellu je ostatně teprve měsíc a ještě se ani pořádně nestačil rozkoukat. Uvádí však, že prioritou je pro něj spolehlivost. Ta by vůči loňsku skutečně měla být navýšena, nicméně zda to opravdu bude stačit na titul, je otázkou. Silně totiž vypadalo Ferrari i před rokem, ovšem nakonec za vítězným Red Bullem zaostalo o 203 bodů mj. právě kvůli nespolehlivosti.

Můžeme pak už jen zmínit, že letos se dočkáme 23 závodních víkendů. Během nich se dočkáme 29 závodů, v Ázerbájdžánu, Rakousku, Belgii, Kataru, USA a Brazílii se totiž kromě klasických velkých cen jedou i sprinty. Ve hře je tedy nejvíce bodů v historii. Šampionát se pak natáhne na dlouhých devět měsíců, finálním závodem je totiž GP Abú Zabí, která se koná 26. listopadu. O víkend dříve se pak jede v Las Vegas, a to nezvykle v sobotu.

Nový monopost SF-23 se ukázal nejen online, ale rovnou na firemním okruhu Fiorano, a to v rámci tzv. demonstračních jízd. Během nich může tým najet maximálně 15 kilometrů. Foto: Scuderia Ferrari

Zdroj: Scuderia Ferrari, Sky Sports F1@YouTube

Petr Prokopec

