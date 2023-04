Odpor aktivistů k zachování prodeje spalovacích aut i po roce 2035 ukazuje, jak předpojatí a zaslepení jsou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Že se kolem elektrických aut staví vzdušné zámky, asi není třeba říkat. Ale aby organizace Transport and Environment tvrdila, že syntetická paliva jsou neúměrně drahá technologie s nejasnou budoucností v momentě, kdy elektromobily jsou přinejmenším to samé, je prostě směšně účelové.

Dění v posledních letech nám více než co jiného ukázalo, že budoucnost nelze rozumně předvídat. Nikdo soudný tedy nemůže v tuto chvíli tvrdit ani to, že ví, co se stane za pár týdnů, natož pak za 12 let. Přesto se EU rozhodla věštit z křišťálové koule a pro rok 2035 nařídit v podstatě jediné možné řešení pohonu osobních aut, bateriovou elektromobilitu.

Je to v podstatě legrační, kdyby to současně nebylo smutné. Absolutně nikdo nedokáže říci, jaká technologie pohonu aut bude za tak dlouhou dobu optimální ze všech myslitelných úhlů pohledu, přesto se o to někdo pokouší. Této snaze se nakonec alespoň nějak postavilo na odpor jen Německo, které si vymohlo možnost zachování prodeje spalovacích motorů, pokud budou poháněny syntetickými palivy neuvolňujícími do atmosféry nové emise CO2.

Není to žádná spása, optimální cesta může pořád vést jinudy, aspoň to ale otevírá cestu k vícero legálně použitelným řešením. Jak moc schůdná bude, neví nikdo - může se stát, že syntetická paliva půjde za 12 let vyrábět velmi efektivně a levně a stanou se dostupným řešením pro masy. Stejně tak je ale možné, že půjde o velmi drahé řešení, které bude znamenat litr paliva za stovku nebo dvě. Pak nepochybně půjde o cestu schůdnou jen pro bohaté majitele klasicky koncipovaných aut.

Racionální debatu na toto téma lze těmito slovy ukončit, více prostě ukáže čas. Aktivisté by ale nebyli aktivisty, kdyby něco na základě nulových argumentů neodsuzovali. A něco jiného na základě nulových argumentů nevyzdvihovali do nebes. A tak se stalo, že se lobbyistická organizace Transport & Environment (T&E) nevyrovnala s možností zachovat auta se spalovacími motory v prodeji, začala na syntetická paliva kydat špínu a na elektromobily pět chválu. I když budoucí použitelnost obojího je přinejmenším podobně nejistá.

T&E tak říká, že syntetická paliva budou „neúměrně drahou technologií, která bude prakticky nedostupná“ a že snahy EU o zavedení elektromobilů téměř zkolabovaly kvůli okrajovým syntetickým palivům, které nebudou pořádně k dispozici ještě roky. Popravdě, obojí je možné, když ale řeknete A, musíte říci i B. Tedy že i elektromobily jsou „neúměrně drahou technologií, která je prakticky nedostupná“ a že rozumné snahy o zachování individuální mobility kolabují kvůli okrajovým elektrickým autům, která pro normální lidi nebudou dostupná a použitelná možná nikdy. To ale T&E nedělá.

Aktivisté naopak soustavně horují za jejich nařízení v momentě, kdy „dostupný a použitelný elektromobil” je něco jako fata morgana, sliby o jejich zlevňování či příchodu lepších akumulátorů jsou soustavně odkládány. A elektřiny, která má navíc k čisté velmi daleko, je takový nedostatek, že už dnes je tak drahá, že i bez spotřebních daní srovnatelných s těmi uvalenými na benzin či naftu může dobíjení dražší než tankování. Jsou to prostě dvě nejisté sázky na budoucnost, z nichž schůdná nemusí být ani jedna. Zavrhovat první a vyzdvihovat druhou ukazuje jen to, jak předpojatí a zaslepení aktivisté jsou.

Čistě racionálně je totiž dokonce pravděpodobnější, že se prosadí syntetická paliva. Auta pro ně existují, infrastruktura pro ně existuje, stačí je vyrábět v dostatečném množství za přijatelnou cenu. Dnes je to docela drahý špás, v jejich případě lze ale skutečně lze počítat se zlevněním skrze navýšení výroby. Pokud tedy nyní kupříkladu výroba syntetického dieselu v současné době vychází na 3,5 až 7 dolarů (cca 75 až 150 Kč) za litr, do budoucna může jít klidně o sedminu. Díky tomu bude stát stejně jako současné pohonné hmoty (bez daní). Přitom však bude pomáhat hned dvakrát, kromě redukce emisí během provozu totiž bude likvidován i mnohý odpad, ze kterého se syntetická paliva dají vyrábět.

Znovu je třeba dodat, že stát se to může, ale nemusí. Rozhodně ovšem dává větší smysl vsadit vše na dvě karty než na jednu. Naprostým ideálem by tedy bylo volné pole působnosti, snít ale můžeme jindy. Dnes platí jediné - Transport & Environment není organizace bojující za to nejlepší, co můžeme dostat. Je to skupina aktivistů bojující jen a pouze za elektromobilitu. Není tedy nakonec překvapivé, že jakoukoli alternativu bere pomalu za útok namířený proti sobě.

Za syntetická paliva kope hlavně Porsche, které v nich vidí budoucnost. Jestli je to slepá ulička, je otázkou, ale označovat je za drahý nesmysl současně s...



...vyzdvihováním bateriové elektromobility do nebes coby jasné a skvělé budoucnosti je bohapustý nesmysl. V obou případech jde o potenciálně velmi drahá a v praxi obtížně použitelná řešení, v případě elektromobilů ještě mnohem víc.

