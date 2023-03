Odpor proti Euro 7 sílí, je proti němu už i automobilka, která donedávna chtěla zezelenat rychleji než EU před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když už i škodovka říká, že kvůli nové emisní normě bude muset zavřít celou jednu fabriku, je jasné, že jde do tuhého. To ale není novinka. Nesmyslnost Euro 7 zašla tak daleko, že v odporu sjednotila prakticky celou branži, proti je dokonce i Audi.

Světovou ekonomikou číslo jedna je již dlouhá léta ta americká, zakrátko by se ale na vrchol mohli vyšvihnout Číňané. Evropa tak znovu ostrouhá, o což se europolitici svými kroky bezpečně postarali. Aby ale vykázali alespoň nějakou činnost a dokázali zbytku světa, že i náš kontinent může být v nějaké oblasti lídrem, rozhodli se bojovat s klimatickými změnami podobně, jako studio Warner Brothers zareagovalo na vzkvétající filmový vesmír Marvelu. Tedy jedním slovem hystericky.

Ve jménu ochrany životního prostředí tak nyní míří na obětní oltář prakticky veškeré dosavadní jistoty. Jednou z nich je možnost pořídit si zcela nové auto. Donedávna totiž minimálně po Dacii mohl sáhnout pomalu každý. Dnes však někteří zákazníci mohou už i do showroomů rumunské značky pouze „na kukačku“. Brusel totiž vyvíjí stále vyšší tlak na papírové snížení emisí a rozšiřování povinných prvků v každém prodávaném voze, což vede k soustavnému zdražování. V rukávu má navíc ještě dvě esa, která branži zasadí smrtící ránu.

Zákaz prodeje spalovacích aut v roce 2035 nyní nechme stranou, ostatně stále více začíná být patrné, že k němu nedojde v takové míře, jak se ještě před nedávnem zdálo. Místo toho si posvítíme na v současné době stále více zmiňovanou emisní normu Euro 7, která jen dokazuje, že europolitici již s realitou nemají pranic společného a žijí ve svém vlastním světě. Ten ve své podstatě ani nemůže přinést nic hmatatelně dobrého, základní limity emisí nemění a pouze se zabývá okrajovými situacemi, které nejsou pro celkové emise aut vůbec podstatné. Přesto mají levnější modely aut zdražit o více jak 100 tisíc korun. Navíc má vejít v platnost už za 2 roky a 2 měsíce.

Je to ale pořád jen záměr, a tak automobilky v současné době vůbec neví, nač se připravit. Ke schválení návrhu má dojít nejpozději do konce příštího roku, platit pak má od července 2025. V krajním případě to tedy může znamenat, že EU dá výrobcům zhruba šest sedm měsíců na to, aby změnili naprosto vše. Nejde totiž pouze o větší čistotu motorů, pod kontrolou má být i opotřebení pneumatik a železitý prach z brzd. Něco takového vyžaduje zhruba čtyřletý vývoj, a to ani nezmiňujeme následnou homologaci.

„To časové období jednoduše není dostatečně dlouhé,“ opřel se nově do europolitiků šéf Audi Markus Duesmann. Přidal se tak na stranu velkého množství zástupců automobilek a expertů, kteří shodně prohlašují, že novinka je nesplnitelný nesmysl. Jeho slova jsou nicméně o to důležitější, že značka se čtyřmi kruhy byla dosud změnám v branži nakloněna a zezelenat chtěla navzdory riziku krachu rychleji, než EU chtěla. Nyní však i ona zjevně procitla ze zeleného snu.

Plány EU se tak začínají hroutit podobně jako strategie zmiňovaných „warnerů“. Ti totiž viděli, kterak Marvel dokázal s do té doby spíše podřadnými superhrdiny vydělávat miliardy. V jejich stáji se přitom nacházely ty vůbec nejslavnější komiksové postavy všech dob, tedy Batman a Superman. Bylo proto rozhodnuto, že si prakticky ihned musí jít po krku. A aby toho nebylo málo, mělo souběžně s tím dojít na představení celé Ligy spravedlnosti.

Výsledkem byly neoslňující tržby a zástupy naštvaných fanoušků. Studio Warner Brothers tak nakonec za veškerými svými dosavadními snahami udělalo tlustou čáru a rozhodlo se začít od začátku. Jen tentokrát už nehodlá jednat zkratkovitě, místo toho má stejně jako konkurence připravený plán na mnoho let dopředu. A přesně to by měla udělat EU. Tedy přiznat, že dosavadní plány nejsou reálné, a stvořit takové, které splnit půjde.

Jak jsme nicméně již mnohokrát zmínili, něco takového vyžaduje zdravý rozum. Ten se ale nejspíše v Bruselu rozdával po troškách, a navíc před dávnými časy. Dnes z něj tedy nezbylo skoro nic, ostatně se jen stačí zaměřit na českého europoslance Mikuláše Peksu. Ten totiž v nové emisní normě vidí podporu evropského automobilového průmyslu. Že mu Škoda do očí říká, že kvůli ní bude muset zavřít celou jednu továrnu a propustit asi 3 000 lidí, zjevně ignoruje.

Vyvinout nové auto trvá zhruba tři roky. Následně jej ovšem musíte homologovat, což je několikaměsíční proces. A stejně dlouho dobu zabere i úprava montážních linek. Opravdu tedy není možné zrealizovat šílený návrh EU během měsíců. Není tedy divu, že vůči Bruselu se už staví i značka se čtyřmi kruhy ve znaku, která jinak Bruselu víc než fandí. Foto: Audi

