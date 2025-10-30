Odvolaný šéf Stellantisu to s Teslou vidí bledě, do 10 let prý může jít definitivně ke dnu





včera | Petr Prokopec



Foto: Stellantis

Carlos Tavares zjevně nabyl dojmu, že od jeho přešlapů v čele Stellantisu už uteklo dost vody, a tak rozdává rady na všechny strany. A jakkoli kritizuje všechny krom sebe, vlastně tne do živého.

Během svého působení u koncernu Stellantis naštval Carlos Tavares snadno miliony lidí. Na elektrickou strunu totiž přes veškerá svá dřívější prohlášení začal hrát jako smyslů zbavený, stejně jako se rozhodl, že Ameriku připraví o osmiválcové motory. Proti sobě si tak poštval většinu dealerů i zákazníků. Když tedy 1. prosince loňského roku s okamžitou platností skončil, začaly se po celém světě pomalu pořádat oslavy.

Leckdo by možná čekal, že si Tavares za nemalé peníze, které bral za to, že Stellantis téměř přivedl ke krachu, koupí ostrov, na který zmizí a už ho nikdy neuvidíme. Jenže portugalský manažer si nejspíš zvyknul na to, že je v centru dění. Proto ani nechodí kanály, nýbrž se nechává stále častěji vidět na veřejnosti, což souvisí hlavně s vydáním jeho nové knihy. V té se obává o osud Stellantisu, není to ale jediný předmět jeho obav.

Tavares dále naznačil, že jedna automobilka je v ještě větším ohrožení. „Nevím, jestli tu Tesla bude i za dalších deset let,“ uvedl v rozhovoru pro Auto News. Podle něj totiž automobilka čelí hned dvěma hrozbám, z nichž jedna je stejná jako u Stellantisu. Na trhu se musí potýkat se stále rozpínavější čínskou konkurencí, která se vyznačuje daleko větší efektivitou, jež jí dovoluje prodávat za podstatně nižší ceny.

Druhým problémem je podle Tavarese samotný Elon Musk. „Nemůžeme vyloučit, že se rozhodne opustit automobilový průmysl a zaměří se na roboty, SpaceX či umělou inteligenci,“ uvedl portugalský manažer, pro kterého zjevně jediným, na kom nechá nit suchou, je on sám. Jakkoli je třeba uznat, že jeho slova nejsou mimo realitu.

Musk sice je ztělesněním Tesly, ovšem jeho politické eskapády značce citelně ublížily. Navíc i ji začíná ohrožovat ona čínská konkurence, která hlavně ve své domovině rozjela cenovou válku, proti které zahraniční automobilky nemají obranu. Protože navíc Musk má nemalé ego, snadno se může stát, že ze souboje, o kterém dopředu ví, že ho nemůže vyhrát, raději vycouvá.

Mimo to je třeba dodat, že Tesla je svým šéfem již hezkých pár let prezentována nikoli jako klasická automobilka, nýbrž jako technologická společnost. A poslední novinka na čtyřech kolech, tedy Cybertruck, se firmě moc nevyvedla. Od prezentace Modelu Y pak uplynulo již šest let, někdejší náskok tak značka začíná ztrácet. Vážně je proto možné, že Musk zaměří svou pozornost jinam, což povede ke ztrátě důvěry investorů a postupnému pádu.


Kdyby Carlos Tavares nejprve přišel se sebekritikou, asi by jej každý poslouchal raději. Ale co není... Foto: Stellantis

Zdroj: Auto News



Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.