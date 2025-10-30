Odvolaný šéf Stellantisu to s Teslou vidí bledě, do 10 let prý může jít definitivně ke dnu
Petr ProkopecCarlos Tavares zjevně nabyl dojmu, že od jeho přešlapů v čele Stellantisu už uteklo dost vody, a tak rozdává rady na všechny strany. A jakkoli kritizuje všechny krom sebe, vlastně tne do živého.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Odvolaný šéf Stellantisu to s Teslou vidí bledě, do 10 let prý může jít definitivně ke dnu
včera | Petr Prokopec
Carlos Tavares zjevně nabyl dojmu, že od jeho přešlapů v čele Stellantisu už uteklo dost vody, a tak rozdává rady na všechny strany. A jakkoli kritizuje všechny krom sebe, vlastně tne do živého.
Během svého působení u koncernu Stellantis naštval Carlos Tavares snadno miliony lidí. Na elektrickou strunu totiž přes veškerá svá dřívější prohlášení začal hrát jako smyslů zbavený, stejně jako se rozhodl, že Ameriku připraví o osmiválcové motory. Proti sobě si tak poštval většinu dealerů i zákazníků. Když tedy 1. prosince loňského roku s okamžitou platností skončil, začaly se po celém světě pomalu pořádat oslavy.
Leckdo by možná čekal, že si Tavares za nemalé peníze, které bral za to, že Stellantis téměř přivedl ke krachu, koupí ostrov, na který zmizí a už ho nikdy neuvidíme. Jenže portugalský manažer si nejspíš zvyknul na to, že je v centru dění. Proto ani nechodí kanály, nýbrž se nechává stále častěji vidět na veřejnosti, což souvisí hlavně s vydáním jeho nové knihy. V té se obává o osud Stellantisu, není to ale jediný předmět jeho obav.
Tavares dále naznačil, že jedna automobilka je v ještě větším ohrožení. „Nevím, jestli tu Tesla bude i za dalších deset let,“ uvedl v rozhovoru pro Auto News. Podle něj totiž automobilka čelí hned dvěma hrozbám, z nichž jedna je stejná jako u Stellantisu. Na trhu se musí potýkat se stále rozpínavější čínskou konkurencí, která se vyznačuje daleko větší efektivitou, jež jí dovoluje prodávat za podstatně nižší ceny.
Druhým problémem je podle Tavarese samotný Elon Musk. „Nemůžeme vyloučit, že se rozhodne opustit automobilový průmysl a zaměří se na roboty, SpaceX či umělou inteligenci,“ uvedl portugalský manažer, pro kterého zjevně jediným, na kom nechá nit suchou, je on sám. Jakkoli je třeba uznat, že jeho slova nejsou mimo realitu.
Musk sice je ztělesněním Tesly, ovšem jeho politické eskapády značce citelně ublížily. Navíc i ji začíná ohrožovat ona čínská konkurence, která hlavně ve své domovině rozjela cenovou válku, proti které zahraniční automobilky nemají obranu. Protože navíc Musk má nemalé ego, snadno se může stát, že ze souboje, o kterém dopředu ví, že ho nemůže vyhrát, raději vycouvá.
Mimo to je třeba dodat, že Tesla je svým šéfem již hezkých pár let prezentována nikoli jako klasická automobilka, nýbrž jako technologická společnost. A poslední novinka na čtyřech kolech, tedy Cybertruck, se firmě moc nevyvedla. Od prezentace Modelu Y pak uplynulo již šest let, někdejší náskok tak značka začíná ztrácet. Vážně je proto možné, že Musk zaměří svou pozornost jinam, což povede ke ztrátě důvěry investorů a postupnému pádu.
Kdyby Carlos Tavares nejprve přišel se sebekritikou, asi by jej každý poslouchal raději. Ale co není... Foto: Stellantis
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
před 6 hodinami
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Úspěšný test Bulegy v MotoGP 11:34
- Koho uvidíme 2026 v MS-Moto3? včera 16:00
- Týmy a jezdci WSBK 2026 včera 10:37
- Vyhazov manažera komplikuje Salačovu pozici 29.10.2025
- Jose Antonio Rueda může odletět domů 29.10.2025
Nejnovější články
- Nový šéf Stellantisu naléhá, aby se Evropa vrátila ke spalovacím motorům. Hrozbou průmyslu je pro něj EU, ne Čína
před 2 hodinami
- Nová Honda Prelude dorazila do Česka a odhalila vše, se svými cenami to bude pěkná ozdoba showroomů
před 4 hodinami
- Toyota jde dál proti proudu, potvrdila příchod nového motoru V8. Použije neobvyklý základ a řekla i víc
před 5 hodinami
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
před 6 hodinami
- Jaguar zrušil letošní premiéru své údajně revoluční novinky, nedivili bychom se, kdyby tuhle příšeru odpískal nadobro
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva