Ohromující čísla ukazují, o kolik prodejů se automobilka připravila zaříznutím motorů V8. Musela vyhodit šéfa, aby to vrátila

Máte pocit, že šéfové automobilek jednají racionálně, když z nabídek odstraňují velké motory, manuální převodovky a další zdánlivě anachronismy, o které musí mít zájem už příliš málo kupců? Někdy možná. Ale někdy také vůbec, přesně tak tomu bylo v případě Ramu.

Říkáme to roky: Lidé ve vedení automobilek, kteří stojí za protitržními, a už proto dlouhodobě neudržitelnými rozhodnutími o přechodu na nechtěná technická řešení, buď budou muset svá předchozí rozhodnutí změnit. Anebo budou odejiti, aby to někdo jiný udělal místo nich, žádná třetí cesta se nerýsuje.

Bizarně dogmatický Carlos Tavares ve vedení Stellantisu patřil mezi ty, kteří trvali na svém, a tak na hodinu skončil. Ti, kteří nyní napravují jim spáchané škody, pak teprve odhalují informace dosvědčující, jak absurdní některá jeho rozhodnutí byla. A jak moc některým značkám ubližovala.

Jedno z nich se týká osmiválcových motorů v portfoliích amerických značek koncernu, které se pakovaly z jeho iniciativy, na které trval tak moc, že firmu raději opustili jinak ostřílení manažeři jako Tim Kuniskis. Ten se ovšem po Tavaresově skonu do koncernu vrátil, zpočátku „pouze“ jako šéf Ramu, jenže díky úspěchům souvisejícím s návratem osmiválce do nabídky této značky byl nedávno povýšen - aktuálně tak dohlíží na všechny americké aktivity koncernu. A právě on se v rozhovoru pro CNBC rozpovídal o pozadí jeho návratu, které jen potvrzuje výše zmíněné. A odhalil zajímavá čísla dosvědčující, jak iracionální kroky bývalého vedení byly.

„Američané mají pick-upy spojené s osmiválcovými motory a u Ramu to platí především. Každý, dokonce i ti, kdo neví, co to vlastně Hemi je, znají tento termín,“ uvedl v narážce na Tavaresovy kroky, které vedly k nahrazení motorů V8 šestiválci. Automobilka bez nich riskovala ztrátu 30 tisíc prodejů ročně, navíc jakých? Jde o ty nejloajálnější zákazníky, které si máte hýčkat. „Loajalita se pohybuje okolo 75 až 80 procent, takže o tyto zákazníky opravdu nechcete přijít,“ dodal konkrétně Kuniskis.

Šéf Ramu i proto věří, že jakmile dojde na sčítání registrací na konci roku, bude mít osmiválcový motor na kontě zhruba 40procentní podíl na celkových prodejích. To je opravdu ohromující číso, zvláště když si uvědomíme, že třílitrový šestiválec Hurricane, který měl Hemi nahradit, je ve většině ohledů na papíře lepší. Nabízí vyšší výkon i nižší spotřebu. Jenže právě ona loajální klientela na něco takového neslyší, místo toho klade jeho projev, identitu či odkaz. A nenechá si to nikým vymluvit. Tomuto mnohé automobilky v posledních letech úplně přestaly rozumět, jako by ve stejném byznysu nepůsobily dekády i déle.

„Především jsou to zákazníci Ramu, kteří opravdu milují myšlenku, že mají pod kapotou velký americký osmiválec,“ doplnil Kuniskise Ed Kim, prezident a hlavní analytik společnosti AutoPacific. Potvrdil to pak ostatně i zájem o navrátivší se jednotku - jen během prvního dne si ji objednalo přes 10 tisíc lidí. Přitom Ram si za osmiválec účtuje příplatek ve výši 1 200 dolarů (cca 25 500 Kč). Přesto všechno ale dražší, méně úsporná a méně výkonná jednotka takto boduje.

Je smutné, že automobilky rády říkají, jak reagují na kritiku a touhy zákazníků. Posledních pár let ovšem dělají pravý opak, jako naschvál. I vyložené stesky zákazníků ignorují a bez hnutí brvou hledí na to, jak ztrácí jejich přízeň. To pochopitelně nevedlo pouze k poklesu prodejů, ale také ke zhoršení image toho kterého výrobce, která se tak těžko buduje. Upřímně? Nechápeme to, tohle je antiobchod a lidé jako Tavares se nestali ikonami tohoto oboru tím, že by roky šli proti trhu. Nedělali to dekády, najednou to ale dělají. O to víc musíme být rádi, že se ke slovu znovu dostávají lidé jako Kuniskis, zřetelně „normální” (bývávalo) byznysmeni přicházející prodávat to, co chce někdo koupit. O čem jiném má tento obor být?

Osmiválec Hemi je se značkou Ram spojen podobně jako ryba s vodou. I proto se lze někdejšímu šéfovi koncernu Stellantis Carlosi Tavaresovi divit, že zkusil násilím ohnout trh. Tohle byl boj, který se nedal vyhrát, nakonec dohnal i samotného Tavarese. Foto: Ram

