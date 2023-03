Ojeté elektromobily dál trápí obrovský propad hodnoty, majitelé Tesel přišli za půl roku o statisíce včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Ceny ojetých aut se nadále drží vysoko, některá z nich ale hodnotu rychle ztrácí. Nejvíc to platí pro ta elektrická, která jsou na tom dvakrát hůř než celý trh. A úplně nejhůř jsou na tom Tesly.

Vývoj na poli elektrických aut probíhá horečnatým tempem. Pokud tedy některý výrobce přišel se svou troškou do mlýna třeba před dvěma lety, pak se stávajícími novinkami jen horko těžko zvládá držet krok. Nápomocny jsou mu sice online modernizace, s těmi lze ovšem dosáhnout pouze softwarového zlepšení. Hardware oproti tomu zůstává stále stejný. Znamenat to může třeba vyšší hmotnost a tedy horší dojezd. Část lidí se tedy k automobilkám opakovaně vrací s touhou vyměnit nový elektromobil za ten ojetý.

Na první pohled by se mohlo zdát, že je to přesně ten stav, o kterém již velmi dlouho mluví hlavně politici. Tedy že elektrický pohon si díky autobazarům bude moci dovolit daleko více lidí. Jenže problémem této teze je skutečnost, že přirozený zájem o bateriová auta je velmi malý a živený především dotacemi - kde jsou jen omezené, jako třeba u nás, prodeje zůstávají zanedbatelné. Motoristé si navíc s elektrickými auty právem spojují obavy z omezené životnosti, které se stářím auta jen narůstají. Čím starší totiž je, tím více je reálnější nutnost výměny baterie, která opravdu není levnou záležitostí.

Laciné pak ostatně nejsou ani ojeté elektromobily jako takové. Bohatší klientela přitom touží jen po těch nových, ta méně movitá si je pak nemůže dovolit. Nabídka tak pomalu začíná převyšovat poptávku. A jelikož se v rámci nových aut během poslední doby výrazně navýšila konkurence, začalo v mnoha případech docházet na zlevňování. Mnohé novinky tak rázem byly levnější než ojetiny, s nimiž přitom byla spojena horší technika. Zákonitě tedy muselo dojít k nevyhnutelnému, a to k pádu cen.

My si po Velké Británii posvítíme na americký trh, kde ojetá Tesla Model 3 podle dat iSeeCars stála letos v únoru v průměru 41 337 dolarů (cca 895 tisíc Kč). To sice není zrovna malá suma, ve srovnání se zářím loňského roku je nicméně o neskutečných 11 302 USD (asi 245 tisíc Kč) neboli 21,5 procenta nižší. Model 3 je tak mezi ojetinami rázem králem ztráty hodnoty, přičemž další elektrický vůz, a to Nissan Leaf, překonává hned trojnásobně. Japonec totiž klesl „jen” o 3 502 USD (cca 76 tisíc Kč), tedy o 12 procent.

Pokud se přitom zadíváme na prodeje nových aut značky, je evidentní, že jim jednoznačně vládne Model Y. Ve velkém si jej pak kupují právě dosavadní vlastníci Modelu 3, o který začíná zájem rychle upadat. Společnost iSeeCars analyzovala 1,8 milionu ojetin, které se prodaly od loňského do letošního února. Výpovědní vzorek tedy opravdu nebyl malý. V průměru přitom od září došlo na 4,7procentní pokles, meziročně pak ceny klesly o 8,7 procenta.

Tesla tak zjevně začíná ztrácet půdu pod nohama, stejně jako elektromobily jako takové. Průměrná cena bateriových aut je totiž oproti loňskému únoru dole o 13,9 procenta neboli o 7 490 USD (asi 162 tisíc Kč). Nadmíru zajímavé pak je, že v případě jednotlivých karosářských verzí je druhý největší propad (-9,9 %) spojen s SUV. Ani to ale ve finále není až tak překvapivé, neboť došlo přesně k tomu stejnému jako u elektromobilů - tedy k přehlcení trhu.

Tesla Model 3 je králem propadu hodnoty, dolů s hodnotou nicméně míří všechna elektrická auta. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars

Zdroj: iSeeCars

Petr Prokopec

