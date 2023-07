Ojeté elektromobily v Nizozemsku nikdo nechce, říká analytik. Ceny klesly o čtvrtinu, na place stojí už 100 dnů před 4 hodinami | Petr Miler

Prodeje nových elektromobilů nikdy nebudou fungovat tak, jak si přejí jejich zastánci, pokud nebudou dobře uplatnitelné na trhu ojetých vozů. To dnes nejsou ani v Nizozemsku, co lze pak čekat třeba u nás?

Je to svým způsobem smutné, ale o úspěchu nového auta do značné míry rozhoduje faktor, na který mají jeho strůjci kolikrát dost malý vliv, alespoň v krátkodobém horizontu. Jde o jeho atraktivitu coby ojetiny. Ta je ve výsledku racionální, a tedy z pozice strůjce nového vozu ovlivnitelná, někdy ale až v dlouhodobém horizontu, což nemusí být dost. Však kolik mainstreamových značek už jsme viděli přijít s prémiovými vozy, které byly kolikrát velmi povedené? Ale když nemají prestiž značek jako BMW nebo Mercedes-Benz, prodávají se jako ojeté prostě mnohem hůř, a tedy i mnohem levněji.

Kdo si pak koupí třeba Genesis za 2 miliony, když ho za pár let prodá za 500 tisíc, místo BMW za 2 miliony, když ho po stejné době prodá za milion? Málokdo a od kupujícího je to velmi racionální konstrukt - cenou auta pro nikoho není pořizovací cena, ale kompletní náklad vlastnictví, pro který bude rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou vždy určující. Genesis tak může být skvělý vůz, ale za 1,5 „míče” vedle BMW za 1? Zase tak skvělý nebude.

Každá automobilová značka - nevyjímaje Ferrari, Porsche, cokoli - tak proto potřebuje zájem kupců ojetin, aby dokázala s úspěchem lákat kupce nových aut. Jakmile není, prohrává. Přesně na to nyní začínají narážet elektromobily, které jako nové mohou být jaké chtějí, ale za ně bude dávat jejich extrémně vysoké ceny v momentě, kdy ví, že za pár let auto prodá leda extrémně levně? To už bude muset být nějaký fanda - mají je Genesisy, mají je elektromobily, má je každý typ čehokoli, prostě každé zboží má svého kupce. Ale abyste okouzlili davy, musí dávat koupě nějaké věci racionální smysl. A ten teď koupě elektromobilu nedává nejen kvůli omezeným schopnostem auta jako takového, ale právě i kvůli tomu, že se nedá jako ojeté rozumně prodat.

Netušíme, jak vypadá trh s ojetými elektromobily v Česku, dat je málo a osobní zkušenosti jsou omezené, velké iluze si ale neděláme - tato auta tu téměř nikdo nekupuje jako nová, tak je tím tuplem nebude kupovat ojetá. Máme ale čerstvé informace z Nizozemska, kde je situace stále tristnější. V De Nationale Autoshow rádia BNR na to upozornil Jan Jaap Koops, datový analytik analytické firmy RDC, který shrnul vývoj na trhu za první letošní půlrok. A podle něj aktuálně ojeté elektromobily v zemi nekupuje nikdo. Je to jistě nadsázka, neboť stále mají jednotky procent trhu, dobře ale shrnuje aktuální trendy.

Podle dat, která dal Koops dohromady, zájem o tyto vozy už třetího loňského kvartálu soustavně klesá, zatímco nabídka se zvyšuje. Výsledek je nevyhnutelný - průměrná cena ojetého elektromobilu klesla meziročně skoro o 25 %, v prodeji jsou elektrická auta v průměru 100 dnů místo loňských 60 dnů a navíc jich stále více míří do zahraničí. Vývoz se oproti loňskému roku zvýšil o 35 %, neboť Nizozemsko je prostě přehlcené a preference lidí se vrací k benzinu a naftě.

Důvodů je podle Koopse víc, mimo jiné fakt, že si málokdo elektromobily kupuje i jako nové - obvykle jsou jen pronajaté, tyto vozy pak po pár letech končí v bazarech, kde o ně ale není zájem. To způsobuje přetlak nabídky nad poptávkou s nevyhnutelnými dopady. Své k tomu pochopitelně říká i zlevňování nových elektroaut, hlavně ze strany Tesly. A proč o ně ani po slevách není zájem? I tak pořád vysoká cena, nízká použitelnost, omezená životnost a ve výsledku obava z další výrazné ztráty hodnoty.

Koops pak správně upozorňuje na zpětný efekt na trh s novými vozy - takový trend zdražuje i ony leasingy a odrazuje zbývající kupce, neboť koupě takového auta se stává stále dražší. V ekonomii zdatní lidé se divit nebudou - pokud začnete trhem nějak cloumat a nutit mu něco, co nechce, musíte být připraveni záplatovat další a další projevy narušení přirozených procesů. Stejně vám to ale nakonec někde uteče, protože nekonkurenceschopné zboží zůstane nekonkurenceschopným a jeho nedostatky na všech úrovních donekonečna zastírat nelze. Každá taková manipulace významným trhem se vám vrátí jako bumerang a Nizozemsko to nepřekvapivě poznává mezi prvními.

Foto: Škoda Auto

