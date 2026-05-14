Ono to půjde: Příchod elektrického VW Golf byl zrušen, šéf firmy ho označuje za „zbytečný”
14.5.2026 | Petr Miler
Ze všech obratů, kterých jsme v poslední době byli svědky, je tento tím nejsignifikantnějším. Nová, čistě elektrická generace Golfu byla prezentována jako hotová věc, které se dočkáme do dvou let, teď už v plánech automobilky nefiguruje.
Problémem elektrických aut není to, že je někteří chtějí nabízet, to nechť klidně činí. Jejich problémem je, že někteří chtějí nabízet jen ta, i když nejenže neexistuje způsob, jak s nimi některé zákazníky ohromit. Pro řadu z nich jsou jednoduše rozumně nepoužitelná, a tedy nepřijatelná.
Debata se dnes vede v rovině: „Co lze také nařídit, aniž by se něco špatného stalo?” A ani před tou plošné nařízení elektrického pohonu neobstojí, neboť pro některé aplikace je skutečně nevhodné. Otázka by ale měla znít jinak: „Co mi elektrický pohon dá navíc oproti tomu, co používám dnes, abych měl důvod si takové auto koupit?” A tady jde do tuhého.
Racionálně vzato jde o jedinou věc - nic. Pokud někoho nezajímá pár specifických předností elektrického pohonu, které se třeba ve 130 km/h na dálnici neprojevují prakticky nijak, pak jde jen o problémy. A v takový moment prostě neexistuje jediný argument, proč byste takto pojatý vůz měli chtít, tím méně pak za vyšší cenu.
Existuje v tu chvíli jen spousta důvodů, proč ho chtít nebudete - přinejmenším je to prakticky hůř použitelné auto s menší akceschopností, které umí udělat horor už z pouhého doplnění energie. A místo téměř viz nekonečné existence a adekvátního vývoje ceny jako ojetiny maluje nějaké desetileté využití, během kterého přijde prakticky o veškerou svou hodnotu.
Jak si má takto pojatý produkt získat racionálně uvažujícího zákazníka sledující maximalizaci svého užitku za peníze, které za něco dává? To jednoduše není možné, většina takových podobné vozy prostě odmítne.
Právě to je klíčové riziko pokusu přejít na elektrický pohon u modelů, jako je VW Golf, Škoda Octavia, Hyundai i30, Dacia Sandero a dalších pragmaticky pojatých modelů. Ty jsou primárně vším možným, jen ne automobilovými primadonami, jež by dokázaly větší část publika ohromit tím, že mají tu či onu na první pohled nepatrnou či nedůležitou přednost pramenící z technického řešení, které je v uživatelské či ekonomické rovině decimující pro život s nimi. A Golf je mezi nimi pochopitelně plakátovým případem.
Volkswagen by tedy riskoval velmi mnoho, kdyby přišel s devátou generací jen jako s elektromobilem, jak měl ještě před pár dny v úmyslu. Jistě by sice nějakou chvíli dál nechal vedle něj existovat osmičku coby spalovací auto, ale co by bylo výsledkem? Kdo chce pragmaticky pojatý Golf „jako obvykle”, ten by stál jen před rozhodnutím, zda si koupit auto, které nechce, protože už to vlastně není Golf, nebo si koupit staré zboží, které už měl. Spousta lidí si v takové situaci řekne, že raději od automobilky nechce nic, jak už dnes poznávají mnozí konkurenti jdoucí stejnou cestou.
Automobilka navíc už v minulosti zkusila elektrický Golf prodávat. A byl to propadák, který si vedle tradičních spalovacích verzí neškrtl. VW tak vzal tužku a příchod elektrického Golfu plánovaný na rok 2028 zrušil. A přesnější náhradní termín pro jeho premiéru v tuto chvíli neexistuje.
Podle Autocaru to potvrdil sám generální ředitel VW jako značky Thomas Schäfer na akci Future Car of the Car, která se pod taktovkou Financial Times koná v Londýně. Elektrický Golf podle něj dorazí možná kolem roku 2030 a možná také ne, dříve je to vyloučeno. Oficiální důvod? Schäfer označil takové auto za „zbytečné”.
„Máme fantastickou nabídku aut, proto je pro nás v roce 2028 elektrický Golf zbytečný. S vozy, které máme v našem portfoliu, jsme dobře připraveni,” uvedl s náznakem akceptace, že přechod Golfu na elektrický pohon je dvousečná zbraň. Na jedné straně by to sice byl impuls, který by mohlo dostat do elektromobilů značky víc lidí. Na druhou stranu by tím ale mohla utrpět reputace jednoho z nejcennějších jmen VW tím, že by auto s takovým pohonem prostě nebylo schopno obstát před výzvami, které dosavadní provedení zvládala levou zadní. A ve výsledku připravit Volkswagen o kupce i reputaci.
Schäfer dále naznačil, že pro průchodnost Golfu coby elektromobilu s musí být jistý jeho masovým zásahem, což dnes bez podivu není. A tak je zkrátka po e-Golfu II. Za nás bychom řekli, že přinejmenším na hodně dlouho, vzhledem k často dogmatickému uvažování VW si ale člověk nemůže být jistý nikdy ničím.
VW nedávno začal na nový elektrický Golf už lákat poněkud neurčitou skicou, takže to není tak, že by s ním pro rok 2028 nepočítal. Počítal. Foto: Volkswagen
Teď je celý projekt u ledu, vůz možná přijde kolem roku 2030 a možná také ne. V prodeji zůstane spalovací osmička nebo cokoli, co z ní ještě vzejde. Foto: Volkswagen
Zdroje: Autocar, Volkswagen
