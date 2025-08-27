Opel definitivně zrušil plán přejít jen na elektrická auta do roku 2028, nechce skončit jako Porsche
Petr MilerByly doby, kdy by jako Porsche chtěl skončit každý, dnes se do stejné pasti nechce dostat nikdo. Nepřekvapivě došlo i na Opel, jehož tři roky starý záměr přejít jen na elektrický pohon během pouhých šesti let od začátku zaváněl utopií. Teď je s ním amen.
před 7 hodinami | Petr Miler
Psal se rok 2022, když si někdo z vedení Opelu naslinil prst, vystrčil ho z okna své šéfovské kanceláře a před nastoupenými podřízenými významně pronesl: „Uděláme hopla a spalovací motory vykopeme z Opla!” Všichni kolem pak povyskočili a zbytek už je historie, která se uzavírá právě dnešním dnem.
Zní to jako humor, nedokážeme si ale představit, co jiného mohlo předcházet oznámení plánu německé automobilky skončil se spalovacími auty do roku 2028, který skutečně vytáhla v roce v roce 2022. Nedávalo to žádný smysl, neospravedlňovala to technická a už vůbec ne ekonomická realita. Tehdy Němci prodali v Česku 70 elektrických aut. Za den? Za rok. Loni jich podle dat SDA bylo 173. Aspoň za měsíc? Ne, znovu za celý rok. Tříletá snaha vnutit tato auta všem tedy skončila u dosažení asi pětiprocentního podílu na celkových prodejích.
Bylo by velkou naivitou si myslet, že se za další tří roky něco dramaticky změní, a tak se Opel vrátil nohama na zem. Ostatně je dnes součástí koncernu Stellantis, jehož elektrickými auty posedlý šéf loni náhle skončil a nové vedení už své štěstí v tomto směru nevidí. Tento koncern je dnes na správné cestě k opětovnému utváření racionální nabídky aut, a tak Opel nemohl zůstat stranou.
Že k tomu dojde, se proslýchalo už od jara, kdy podobný krok odpískal Vauxhall (dnes nabízí v podstatě jen přeznačkované Opely) ve Velké Británii, teď už je tomu tak i pro celou Evropu, a tedy pochopitelně i zbytek světa. Pro Automobilwoche změnu strategie s odvoláním na preference zákazníků potvrdla mluvčí firmy s tím, že nabídka různých druhů pohonu bude k dispozici i po roce 2028, neboť „poptávka vyžaduje jiný přístup”. Jako by snad někdy diktovala ten dosavadnú...
Každý model značky tak bude i po roce 2028 nabízen s různými druhy pohonu - elektrický, plug-in hybridní, mild hybridní nebo i čistě spalovací, vše bude k dispozici. Opel sice hodlá dále rozvíjet technologii elektrického pohonu, jen na jednu kartu už ale nesází. Nyní vládne přístup, kterému říká „Multi Energy”, díky němuž nechce skončit jako Porsche. Zatím je totiž na stejné trajektorii, ostatně i Opel rozjel stavbu vlastní továrny na baterie v Kaiserslauternu - jde o investici, kterou před časem zastavil, jak poznamenává Automobilwoche.
Porsche je v tomto směru ještě o pár kroků dále - či i o pár pater hlouběji, chcete-li -, když už rozhodlo o zavření hotové továrny na baterky v Kirchentellinsfurtu a propuštění 200 zaměstnanců. A je to pro něj velmi drahý omyl, když v souvislosti s ukončením této eskapády oznámilo, že v projektu nenávratně utopilo 295 milionů Eur, tedy víc jak 7 miliard Kč. To zabolí. Není divu, že Opel nechce dopadnout stejně...
Auta jako Opel Grandland jsou dnes k mání s rozličnými druhy pohonu. A zůstane tomu tak ještě dlouho, plán přejít jen na elektrické vozy do roku 2028 padl. Foto: Opel
Zdroje: Automobilwoche, Opel, Porsche, SDA
