Opel končí se svým dosavadním logem, náhrada nebude milá každému už kvůli tomu, co symbolizuje

/ Foto: Opel

Také německá automobilka by ráda vstoupila do nové éry a bez jakékoli vazby na přání zákazníků chce už od roku 2028 nabízet jen auta s elektrickým pohonem. I proto skončila se svým dosavadním logem, které nahradila poněkud více elektrizující alternativou.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíše si ještě vzpomenete na souboj, který u nás sváděly Ford a Volkswagen o stříbrnou příčku mezi nejžádanějšími značkami. Na straně první zmíněné značky stálo hlavně řidičské vzrušení, zatímco ta druhá byla vnímána jako dokonale univerzální. A podle toho, zda se v daném měsíci sešlo více zákazníků vyznávajících buď sportovní naturel, nebo spíše neutrální nastavení a komfort, dopadlo i dané pořadí. Jakkoli je třeba dodat, že nakonec to byl VW, kdo začal tahat za delší kus provazu.

Vedle těchto značek byl Opel spíše volbou těch, kteří měl hlouběji do kapsy. Hlavně ve srovnání s Volkswagenem nabízela rüsselsheimská automobilka citelně zboží. A tak zatímco Golf třeba v roce 2014, tedy dva roky po debutu, stál od 367 900 Kč, Astra v roce 2015 vyšla nejméně na 319 900 Kč. I když šlo o zcela novou, tedy pátou generaci. Podobná situace nakonec panuje i dnes, kdy si stávající provedení Astry můžete pořídit od 549 990 Kč, zatímco Golf je k mání až od 632 900 Kč.

O to překvapivější je, že je to právě Opel, kdo chce co nejrychleji přejít na drahý elektrický pohon. Automobilka totiž počítá s tím, že se od roku 2028 nic jiného nabízet nebude. V ten moment však může nejen u nás počítat s opravdu drastickým propadem prodejů. Za prvních pět měsíců letošního roku totiž Opel na českém trhu prodal 1 268 aut, elektrický pohon však mělo jen 38 vozů, tedy necelá tři procenta. Něco takového v podstatě ani nestojí za tisk katalogů, prodejce pak klidně může nahradit internetový e-shop.

Opel nicméně stejně jako Ford doufá, že se mu povede změnit vnímání publika, které přitom o elektromobily ve velké míře nikdy nestálo a nestojí. Pomoci s tím má i nové firemní logo - to dosavadní pouhé tři roky po svém uvedení končí. Podstata se dramaticky nemění, je to jiné ztvárnění klasického blesku, ovšem leckomu nemusí být novinka milá právě kvůli tomu, co symbolizuje. Automobilka již uvedla, že užších linek a ikonky blesku rozdělené nově vedví se produkční vozy dočkají v příštím roce. Ještě letos se však nové logo má objevit na tajuplném konceptu, který bude odhalen v září na autosalonu v Mnichově. Toho se Opel zúčastní jako jediná značka koncernu Stellantis.

Co přesně přitom na motor show dorazí, je aktuálně ve hvězdách. Šéfka značky Floria Huettl nicméně uvedla, že návštěvníci „budou vzrušeni“. Když se pak zadíváme na fotogalerii, kterou spojíme s dosavadními informacemi, vychází nám, že do Mnichova nejspíše dorazí koncept příštího Opelu Manta. Tato ikona se totiž má do nabídky jako produkční model vrátit v roce 2025. Pochopitelně pak dostane jen elektrické ústrojí a sloužit bude jako vlajková loď značky.

Bylo by tedy logické, kdyby Opel své marketingové snahy spojené s přechodem k elektromobilitě opřel o tento vůz. Zatím si nicméně nejsme jisti, že mu cokoli z výše zmíněného - tedy jak koncept, tak produkční model i nové logo - pomůže k úspěchu. Pokud si totiž někdo může dovolit maximálně rohlík za 2,90 Kč, pak asi jen stěží přesedlá na poctivý croissant upečený v domácí pekárně, za který si pekař bude účtovat přes 40 korun. Opel si to ale zjevně myslí.

Němci touží po přechodu na elektromobilitu a spojují s ním i nové logo. Zda jim pomůže k úspěchu, ukáže jen čas. Foto: Opel

Zdroj: Opel

