Opel, který po pěti letech skončil jako totální propadák, se překvapivě vrátí ve své původní podobě

/ Foto: Opel

S tímhle autem už jsme se prakticky rozloučili, o to raději ale slyšíme, že se s ním znovu shledáme, dokonce v provedení, které mu bylo dosud vlastní. Co nakonec vedlo k rozhodnutí vrátit Insignii život touto cestou, je otázkou.

Druhá generace Opelu Insignia měla vcelku jepičí existenci. Na její odhalení došlo v březnu 2017, už loni ale zastavil prodeje pravostranné verze Vauxhall a záhy došlo na konec výroby i levostranné varianty. Mateřský koncern Stellantis sice záhy oznámil, že Insignia se v roce 2024 vrátí, ovšem nikoli jako sedan, liftback či kombík. Místo toho by publikum mělo oslovit zhruba 4,9metrové SUV, které by se v nabídce německé automobilky postavilo nad 4 477 milimetrů dlouhý Grandland.

Nové informace kolegů z Auto News dokazují, že Opel s Insignií skutečně nadále počítá, přesto se věci mají trochu jinak. Vůz by se totiž měl vyrábět v továrně v italském Melfi po boku svých chystaných koncernových sourozenců, mezi které bude patřit i nové DS 9. A to má k SUV daleko, jde stále o relativně klasicky pojatý vůz.

Ve své současné podobě se montuje v Číně, přesun výroby do Evropy tak na první pohled nedává na první pohled smysl. Stellantis ale se ztrátami nepočítá, přičemž důvodem je modulární technika, kterou budou Insignia a DS 9 sdílet. V obou případech má přitom jít o pětidveřové liftbacky, původní informace se tedy zdají být mylné. Jakkoli je ale možné, že Stellantis se nakonec rozhodl pro překrytí obou segmentů a publiku nabídne vozy s tradičně vypadající karoserií, ovšem s přizvednutým podvozkem. Tím by se vytvořil prostor pro integraci baterií, ani Opel totiž do budoucna s ničím jiným než s elektromobilitou nepočítá.

Podobně jsou na tom další značky, zejména pak Lancia, kterou už nebude reprezentovat jen jeden model (Ypsilon) na jednom trhu (Itálie). Místo toho máme očekávat útok nejprve na evropské země a posléze i expanzi mimo starý kontinent. Jak moc ale něco takového bude reálné, ukážou až prodeje. První z novinek této značky bude nicméně technicky spřízněná s DS 7. Celá tato čtveřice přitom na linkách nahradí vozy jako Fiat 500X či Jeep Renegade.

V Melfi se dnes vyrábí i Jeep Compass, ten by však továrnu opouštět neměl, místo toho se vrátí v novém provedení. Koncern Stellantis by tak montážní linky, jejich roční kapacita se pohybuje okolo 400 tisíc aut, měl mít plně vytížené. Na střídání stráží má začít docházet již od příštího roku, o dvě léta později pak bude celá rošáda dokončena. Takové jsou nicméně plány, do kterých vidle mohou vrazit především zákazníci.

Je totiž třeba podotknout, že Insignia zmizela z nabídky předčasně jen proto, že to byl totální propadák, její prodeje byly mizivé. Lancia Ypsilon pak pro změnu boduje cenou, v domovské Itálii je k mání jen o chlup dráže než Dacia Sandero. S novými modely ovšem přijdou neskromné ceny, zvláště když se u této značky se spalovacím pohonem už moc nepočítá.

Insignia druhé generace byla k mání jen pět let, poté kvůli nezájmu publika z nabídky zmizela. Příští rok se sice má vrátit, ovšem velmi pravděpodobně u toho budou vyšší ceny. Je tak vskutku otázkou, jak chtějí Němci bodovat, zvláště když jim mateřský koncern Stellantis pošle do cesty i řadu překážek v podobě soupeřů od spřízněných značek. Foto: Opel

Zdroj: Auto News

