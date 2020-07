Opel s posledním novým SUV změnil své logo, novinky si ale zprvu nikdo nevšiml před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Opel působí jako další z těch značek, jejichž logo je prakticky neměnnou věcí, není to ale tak úplně pravda. Změnilo se mnohokrát a naposledy letos, jen ve stylu Volkswagenu, tedy skoro vůbec.

Média letos ovládá jediné téma, a tak éterem snadno prošumí informace, které by jinak budily větší pozornost. Řada automobilových novinek mezi ně bezesporu patří, neboť zákazníci zkrátka momentálně chtějí spíše vědět, zda se vůbec mohou vydat někam autem či jaký test k tomu potřebují, než by je zajímalo, jaký vůz by si mohli koupit třeba ve druhé půli roku.

Ne každý tak zaznamenal, že Opel před několika málo dny představil druhou generaci populárního SUV Mokka. Snad nikdo ale nezachytil, že tento model přichází nejen s novou korporátní čelní masku zvanou Vizor, ale také s novým firemním logem. Na to musela upozornit sama automobilka, jejíž grafické prezentace jsou i nadále spojené s bleskem, který poprvé použila v roce 1964, ovšem obroučka kolem něj je stále tenčí. Navíc jej ozdobil i nápis „Opel“ ve spodní části. A samotný blesk je nyní ostřeji řezaný.

Novinek je tedy v případě loga požehnaně, jelikož se ale Opel vydal stejnou cestou jako Volkswagen, bez návodu je těžké je znamenat. Mnohem patrnější je ona nová čelní maska, která bude vozům značky dodávat nezaměnitelný charakter. To je s ohledem na stávající užívání modulární techniky více než důležité, ostatně bez tohoto kroku byste ani tak nemuseli mířit do showroomů Opelu, nýbrž třeba za prodejci Peugeotu či Citroënu, jenž by vám nabídli stejnou techniku.

Nová Mokka totiž vychází z platformy CMP koncernu PSA, do kterého Opel již nějaký ten pátek zapadá. Ve srovnání s minulostí přitom došlo nejen na odlehčení o 120 kilogramů, ale také o navýšení torzní tuhosti o 30 procent. S délkou 4 150 milimetrů je pak nová Mokka překvapivě o 12 mm kratší než předchůdce, rozvor nicméně o 2 mm narostl. Cestující vzadu by tedy měli mít dostatek prostoru pro hlavu, se zkrácením převisů ovšem přišly o část kapacity zavazadelníku. Ten totiž nyní pobere 350 litrů, tedy o 6 l méně.

Po stránce motorické jsou prozatím známy pouze detaily spojené s elektrickou verzí, která by měla k zákazníkům zamířit jako první. Do vínku přitom dostala pohonnou jednotku naladěnou na 136 koní a 260 Nm točivého momentu, jenž bude spárována s bateriemi o kapacitě 50 kWh. Ty mají dle cyklu WLTP vydržet na 322 kilometrů jízdy, respektive ještě o chlup více při využití režimu Eco. Mód Sport pak pro změnu má upřednostnit dynamiku před spotřebou, o sprintech na stovku však značka nemluví.

Německá automobilka místo toho dala k dispozici pouze informace o maximálce, jenž byla kvůli limitům elektrického pohonu omezena na pouhých 150 km/h. Stoosmdesátka Volva tak rázem působí jako vysoké tempo. Dá se nicméně předpokládat, že benzinové a dieselové verze se dostanou i za tuto metu, jakmile jim bude povoleno vyrazit za zákazníky. To se nicméně v letošním roce nestane, jakkoliv prodej elektrického provedení odstartuje již v závěru léta.

Můžeme pak už jen dodat, že nová Mokka uvnitř profituje z digitálního kokpitu Pure Panel, jehož součástí je 12palcový přístrojový štít a až 10palcová centrální obrazovka. Pochvalu si přitom Opel zaslouží za to, že těm nejzákladnějším funkcím ponechal klasická tlačítka pro zjednodušení a urychlení přístupu. Na elektronické berličky nicméně Němci nezapomněli, zákazníci tedy budou moci sáhnout po adaptivním tempomatu či aktivním monitoringu jízdních pruhů.

S novým Opelem Mokka se nepředstavila pouze nová čelní maska Vizor, ale také nové firemní logo s upravenou grafikou i jménem značky. Foto: Opel



To nadále počítá se symbolem blesku, vůči předchozím se však až tak moc neliší. Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Prokopec