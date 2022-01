Opel se zásadně změní, už za pár let chce prodávat jen auta, která téměř nikdo nechce před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

Pokud německá značka u této strategie setrvá a bude ji uplatňovat napříč celou Evropou, jak v tuto chvíli plánuje, je prakticky nemožné, že by oslovila jakkoli větší množství Čechů. Proč a na základě čeho to dělá, tušíme, ale nechápeme to.

Představte si, že byste byli třeba obchodníci s nábytkem a vaši nejoblíbenější sedačku nabízeli v černé a červené. Tu černou by kupovalo 98,5 % zákazníků, tu červenou 1,5 %. A vy byste přišli s velkolepým oznámením, kdy byste před celým světem hlasitě křičeli, že s černými sedačkami skončíte - nejprve nabídnete hlavně červené a pak už jen červené.

Dává to nějaký smysl? Ne. Přesto se právě takto chová stále více automobilek, nejnověji Opel. Ten velkolepě oznámil, že se během následujících let zásadně změní, a to přesně v tomto duchu:

Od roku 2022: Combo Life Zafira Life budou nabízeny výhradně s elektrickým pohonem.

Již od roku 2024: V nabídce bude elektrifikovaná verze každého modelu Opel.

Od roku 2028: V nabídce budou jen auta na elektrický pohon.

To první už víme, podivovali jsme se nad tím v pátek, neboť jde o koordinovaný krok celého koncernu Stellantis. Zbytek je novinka. Na v oboru hůře se orientujícího se čtenáře to může dělat dojem, že elektrická auta jsou nějaký hit, která prodejně drtí všechny ostatní alternativy, a tak se tomu automobilky přizpůsobují. Jenže tak tomu není.

Elektrická auta skoro nikdo nechce, a to ani ta od Opelu. Loni šlo Česku o 70 (sedmdesát kusů, pro jistotu) elektromobilů z celkem 4 457 vozů, které dodal českým klientům. Na celkových prodejích mají tedy podíl 1,5 % jako ona červená sedačka. Jistě, svět se mění a Opel se může přizpůsobovat tomu, co vidí kdesi v dáli, ale ruku na srdce: Skutečně byste troubili do světa, že o zákazníky jasně nežádanějšího zboží už za 6 let nebudete mít žádný zájem? To není marketing, to je antimarketing a i kdybychom dokázali pochopit, proč to Opel dělá, rozhodně nechápeme, proč to v roce 2022 někomu říká.

Někteří si nyní jistě pomyslí, že Evropa není jen Česko. To není. A že poptávka po elektrických autech přece roste. Ale to je ten omyl, obracení reality naruby. Poptávka po elektrických autech neroste, rostou jejich prodeje. Ale ty nejsou v tomto případě zrcadlem poptávky, ale dotačních a jiných schémat, která je uměla zvýhodňují, ničeho jiného. Realitu vidíme u nás, kde je trh zdeformován jen relativně málo - celkový podíl elektrických aut na trhu je asi 1 procento a loni jejich odbyt oproti předloňsku poklesl.

Situace jinde v Evropě - či kdekoli na světě - by nebyla zásadně jiná, nebýt oněch dotací. Nakonec třeba i v Austrálii je i přes dotační schémata v některých významných státech ještě nižší. Automobilky se zkrátka rozhodly vsadit na to, co preferují regulace a nikoli na to, co chce zákazník. Jestli to bude udržitelné v Německu, Francii nebo Velké Británii, nevíme, jsou to jiná prostředí. Ale jsme skálopevně přesvědčeni, že s popsaným přístupem v Česku v roce 2028 uspět nepůjde. A opravdu se divíme tomu, že se někdo tímto směrem vydává.

Opel už skončil s jinými než elektrickými verzemi modelů Combo Life... Foto: Opel



...Zafira Life, i když těch elektrických loni prodal 1 kus. Brzy chce stejný „trik” zopakovat s celou svou nabídkou, to zní promyšleně. Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.