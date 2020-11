Opel odhalil své nové logo, tak trochu si jím hraje na Volkswagen před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Němci jsou prý moderní a chtějí na to co nejvíce upozornit. Za pomoci nové žluté prý budou zákazníky dokonce elektrizovat, podobně jako u VW si ale můžeme říci, že nezměnili skoro nic.

V poslední době automobilky mění svá loga docela často, nebýt ovšem tiskových zpráv to oznamujících, skoro nikdo by si toho nevšiml. Nejinak je tomu v případě Opelu, který se rozhodl, že je třeba zdůraznit schopnost značky inovovat. Mimo to má nový emblém odkazovat na moderní éru, stejně jako na elektromobilitu. Pokud se však zadíváte níže na přiložené obrázky, mnoho změn oproti minulosti ale nejspíše nezaznamenáte. Stále tu totiž máme blesk v kruhu či žluté pozadí, tedy prvky vlastní všem předchozím iteracím znaku automobilky.

Opel tak trochu jako by si hrál na VW, který nedávno logo též změnil a přitom vlastně nezměnil. I zde se ďábel skrývá jen v detailech - logo Opelu bylo co nejvíce zjednodušeno, aby do jisté míry symbolizovalo typickou německou strohost. Ta pochopitelně již není vnímána jako negativum, nýbrž jako silná stránka. Značka tím chce zákazníkům říci, že míří přímo za cílem a nevypouští okolo sebe zbytečný šum, který má klientelu pouze mást a odvádět od toho podstatného. Tím je přitom u Opelu elektrifikace, jenž má být zosobněna novým neonovým odstínem žluté. Ten je prý „elektrizující“.

Prvním modelem, který se pyšní novým logem, se přitom již stala Mokka nové generace. Ta zároveň přišla i se zcela novou čelní maskou Vizor, přičemž obojí bude provázet také další vozy značky. Z nich nejdříve dorazí inovovaný Crossland, který máme čekat již v prvním pololetí příštího roku. U obou aut pak bude součástí obroučky loga i vyražený název značky, první pak dorazí kromě spalovací verze také s elektromotorem pod kapotou. U druhého se však s plnou elektrifikací zatím příliš nepočítá.

Lze už jen dodat, že evropské prodeje Opelu letos míří opravdu razantně dolů. Vyrovnány tak nebudou ani loňské prodeje, které byly nejnižší za posledních minimálně třicet let. Poptávka po vozech značky totiž klesala ještě před příchodem koronaviru, pandemie pak vše jen dokonala. Opel by se tak možná měl věnovat jiným problémům, než zrovna logu, ale... někde se začít musí.

Opel se dnes oficiálně pochlubil novým logem. Foto: Opel



Od všech předchozích se ale liší jen v naprostých nuancích. Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Prokopec