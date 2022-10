Opona spadla, Ford potvrdil konec hned tří kdysi populárních modelů, už je nechce skoro nikdo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

To, co bylo před pár dny jen spekulací, je nyní faktem. A nejen to, k informaci o konci jedné z největších legend modrého oválu, se přidává potvrzení skonu dalších dvou kdysi úspěšných modelů. Ford jich prodává minimum a možná už je prodávat ani nechce.

Ford patří mezi automobilky, které se nejvehementněji ženou do přechodu na elektrická auta, ať už je někdo chce, nebo nechce. A nevtipkuje, na budoucnost bez spalovacích aut se usilovně připravuje. Značka totiž soustavně osekává a zdražuje své portfolio. Kvůli tomu se v Evropě její registrace propadají natolik, že větší tržní podíl má už i Škoda. Přitom právě mladoboleslavská automobilka byla v posledních letech synonymem pro razantní pád z výšin. Jelikož se tím však obě značky blíží ke dnu, vlastně je za pár let ani nemůže zaskočit, když jim kvůli elektromobilitě odejde zákazníků ještě víc.

Abych se přiznal, v případě Fordu mně osobně tento vývoj mrzí. Se značkou jsem byl já i zbytek rodiny spjat po více než dvacet let. Ve firmě jsme používali pouze dodávky Transit, kromě toho jsem já vlastnil Escort GT, matka Escort a poté Focus, otec Mondeo V6, sestra Mondeo a posléze Fiestu a tchýně Focus Kombi. Českému zastoupení jsme tedy pravidelně zvyšovali prodeje i přesto, že třeba konkurence od Volkswagenu byla poněkud sofistikovanější. Na druhé straně nicméně nenabízela takové zapojení do hry, jaké jsem hlavně u Escortu GT a Mondea V6 kvitoval.

Jakkoli se nepovažuji za přes na Fordy, mám díky výše zmíněnému se značkou více zkušeností než většina ostatních. Hlavně těch dlouhodobých. Seznámit jsem se přitom mohl s celou řadou dalších zákazníků. Jakkoli ovšem šlo v mnoha případech o podnikatele, kteří rozhodně nežili od výplaty k výplatě, víceméně každý se snažil držet náklady na uzdě. Hlavně však naprosto všichni považovali Ford za jakýsi ekvivalent džínů Levi's. Ano, i ty jsou sice proslulé a do jisté míry mají šmrnc, ovšem pokud jdete do společnosti, pak zkrátka sáhnete po obleku.

Něco takového si ale nejspíše nikdo ze značky nehodlal připustit. Místo toho vedoucí manažeři zjevně dospěli k názoru, že stačí jen stvořit luxusní úroveň výbavy, a rázem budou moci zákazníky ždímat více než dosud. A aby bylo zajištěno, že marže opravdu porostou, došlo také na vypuštění základních úrovní výbavy. Když tedy v duchu této politiky přišla na sklonku roku 2016 nová Fiesta, bylo mi naprosto jasné, že se koukám na prodejní propadák. Prostornější a efektivnější vůz by totiž sice lidé uvítali, ovšem nikoliv výměnou za opravdu neskutečné navýšení pořizovacích cen.

Před dvěma dny jsme zmiňovali, že tato prognóza byla správná. Za prvních osm měsíců letošního roku totiž Ford na starém kontinentu prodal pouze 38 911 kusů Fiesty. To je na auto, které ještě před sedmi lety mělo na kontě přes 313 tisíc registrací, žalostně málo. Výhled do budoucna pak rozhodně nebyl lepší, což při pohledu na základní cenu (418 900 Kč je navíc akční sumou) není překvapením. Nelze se tedy opravdu divit tomu, že Fiesta po 46 letech končí.

Co přitom bylo ještě na počátku tohoto týdne jen spekulací, se nyní stává oficiální záležitostí. Ford uvedl, že Fiesta sjede naposledy z montážních linek v červnu 2023, a poté se malý hatchback již definitivně stane součástí historie. Automobilka přitom v souvislosti s tím vyrukovala i s novým videem, ve kterém dědeček čte pohádku před spaním svému vnoučeti. Na konci pak uvádí, že Fiesta skončila proto, že „odvedla svou práci“.

Tak tomu ovšem rozhodně není, lidé by tento vůz kupovali rádi nadále. Rozhodně raději než elektrický Ford Puma, který má být jeho nástupcem. Ovšem nikoli za tak enormní sumy. K těm nižším se ale značka již vracet nehodlá, stejně jako opravdu zlomila hůl nad spalovacími vozy. Kromě Fiesty totiž posílá do důchodu i dvojici S-Max a Galaxy, s jejichž výrobou přestane továrna ve španělské Valencii již 23. dubna příštího roku. Také to byly úspěšné modely, dnes je nechce skoro nikdo, a tak si balí kufry i ony.

Lze už jen dodat, že Fiesta ST bude k dispozici ještě rok poté, co z nabídky zmizí základní varianty. Nedá se nicméně předpokládat, že by registracemi oslňovala - jakkoliv totiž zní 200 koní lákavě, na druhé straně je třeba počítat s 677 900 Kč. Ford tak zjevně dělá vše proto, aby dříve více než 1,5 milionové roční evropské registrace srazil někam pod 200 tisíc kusů ročně. A zdá se, že může uspět, jakkoli to ještě před pár léty mohlo znít absurdně.

Fiesta byla jedním z největších bestsellerů značky, přesto však příští rok skončí. Automobilka totiž tak dlouho pracovala na destrukci její pozice na trhu, až uspěla. Foto: Ford



Ještě předtím nicméně bude ukončena i výroba dvojice S-Max a Galaxy. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

